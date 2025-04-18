https://ria.ru/20250418/zakupki-2011965632.html

Закупки госкомпаний у МТК в 2024 году составили почти 175 миллиардов рублей

Закупки госкомпаний у МТК в 2024 году составили почти 175 миллиардов рублей - РИА Новости, 18.04.2025

Закупки госкомпаний у МТК в 2024 году составили почти 175 миллиардов рублей

Общая сумма договоров на закупки госкомпаний у малых технологических компаний (МТК) в 2024 году составила почти 175 миллиардов рублей, их число превысило 10... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T09:07:00+03:00

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Общая сумма договоров на закупки госкомпаний у малых технологических компаний (МТК) в 2024 году составила почти 175 миллиардов рублей, их число превысило 10 тысяч, сообщает пресс-служба Корпорации МСП. Всего поставщиками крупнейших госзаказчиков в 2024 году стали более 30% МТК. Цифра на 10% превышает показатель 2023 года. Наибольшие объемы договоров заключены заказчиками из банковской сферы, атомной энергетики и авиационной промышленности на разработку программного обеспечения, в том числе в рамках импортозамещения, а также на производство оборудования и поставку беспилотных летательных аппаратов. "Участие МТК в закупках крупнейших заказчиков дает таким предприятиям гарантированный долгосрочный заказ и обеспечивает возможности для дальнейшего развития. Это, в свою очередь, позитивно влияет на промышленный потенциал страны, укрепление технологического суверенитета и качественный рост сегмента МСП. Порядка 94% малых технологических компаний, являющихся поставщиками крупнейших госзаказчиков, являются субъектами малого и среднего предпринимательства. На их долю приходится порядка 8,6 тысячи договоров на общую сумму более 119 миллиардов рублей", – сообщил первый заместитель министра экономического развития России Максим Колесников, его цитата приводится на сайте ведомства. Наиболее востребованной в 2024 году заказчиками номенклатурой, производимой малыми технологическими компаниями — субъектами МСП, стали программные продукты (74,3 миллиарда рублей), машины и оборудование (32 миллиардов рублей), компьютерное оборудование (27,3 миллиарда рублей), издательские услуги (15,5 миллиарда рублей), а также услуги в области архитектуры (13 миллиардов рублей). "Сегодня малые технологические компании — субъекты МСП являются поставщиками крупнейших государственных компаний в сфере авиации, транспорта, атомной промышленности, финансового сектора, поставляя уникальные отечественные продукты и решения в рамках импортозамещения, в том числе для функционирования объектов критической инфраструктуры страны. Причем стоит отметить долгосрочный характер заключаемых договоров, что говорит о формировании заказчиками долгосрочного спроса на продукцию МТК и высокую дисциплину исполнения со стороны таких компаний", – сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Он пояснил, что МТК также участвуют в программах "выращивания" поставщиков, по итогам которых с ними могут быть заключены офсетные договоры. Наибольшее количество МТК-поставщиков среди регионов – в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Московской и Свердловской областях. Следом идут Новосибирская область (2,8%), Пермский край (2%), Нижегородская область (1,8%).

https://ria.ru/20250128/kmsp-1995849798.html

https://ria.ru/20250304/goskompanii-2002897616.html

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, москва, санкт-петербург, александр исаевич, корпорация мсп, твой бизнес – новости