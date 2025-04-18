https://ria.ru/20250418/zaes-2011934190.html
Глава МАГАТЭ призвал к военной сдержанности вблизи ЗАЭС
Глава МАГАТЭ призвал к военной сдержанности вблизи ЗАЭС - РИА Новости, 18.04.2025
Глава МАГАТЭ призвал к военной сдержанности вблизи ЗАЭС
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси после попытки атаки украинского беспилотника по Запорожской АЭС призвал к военной... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T00:30:00+03:00
2025-04-18T00:30:00+03:00
2025-04-18T00:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
энергодар
европа
рафаэль гросси
магатэ
запорожская аэс
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840191019_0:337:3041:2048_1920x0_80_0_0_38cd55c13d28c034da3e09e5c36cb1e2.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси после попытки атаки украинского беспилотника по Запорожской АЭС призвал к военной сдержанности вблизи ядерного объекта. В четверг сообщалось, что ВСУ атаковали территорию вблизи Запорожской АЭС. Вражеский дрон нейтрализовали в 300 метрах от территории площадки атомной станции, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. Последствия атаки были продемонстрированы инспекторам МАГАТЭ. "Любая попытка нацелиться на ядерный объект с помощью дронов может иметь серьезные последствия. Несмотря на то, что наступательные дроны могут быть относительно небольшими, они могут иметь серьезные последствия для ядерной безопасности, например, вызвав пожары или структурные повреждения. Я продолжаю призывать к максимальной военной сдержанности вблизи всех ядерных объектов", - приводятся в релизе МАГАТЭ слова Гросси. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20250328/eksperty-2008064256.html
https://ria.ru/20250325/absurd-2007300955.html
энергодар
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840191019_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_65d2067290aaf3c1e072c5945dadbfbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энергодар, европа, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Европа, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Глава МАГАТЭ призвал к военной сдержанности вблизи ЗАЭС
Гросси после попытки атаки ЗАЭС украинским БПЛА призвал к сдержанности