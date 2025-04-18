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Глава МАГАТЭ призвал к военной сдержанности вблизи ЗАЭС - РИА Новости, 18.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
00:30 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/zaes-2011934190.html
Глава МАГАТЭ призвал к военной сдержанности вблизи ЗАЭС
Глава МАГАТЭ призвал к военной сдержанности вблизи ЗАЭС - РИА Новости, 18.04.2025
Глава МАГАТЭ призвал к военной сдержанности вблизи ЗАЭС
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси после попытки атаки украинского беспилотника по Запорожской АЭС призвал к военной... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T00:30:00+03:00
2025-04-18T00:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
энергодар
европа
рафаэль гросси
магатэ
запорожская аэс
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси после попытки атаки украинского беспилотника по Запорожской АЭС призвал к военной сдержанности вблизи ядерного объекта. В четверг сообщалось, что ВСУ атаковали территорию вблизи Запорожской АЭС. Вражеский дрон нейтрализовали в 300 метрах от территории площадки атомной станции, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. Последствия атаки были продемонстрированы инспекторам МАГАТЭ. "Любая попытка нацелиться на ядерный объект с помощью дронов может иметь серьезные последствия. Несмотря на то, что наступательные дроны могут быть относительно небольшими, они могут иметь серьезные последствия для ядерной безопасности, например, вызвав пожары или структурные повреждения. Я продолжаю призывать к максимальной военной сдержанности вблизи всех ядерных объектов", - приводятся в релизе МАГАТЭ слова Гросси. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20250328/eksperty-2008064256.html
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энергодар, европа, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Европа, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Глава МАГАТЭ призвал к военной сдержанности вблизи ЗАЭС

Гросси после попытки атаки ЗАЭС украинским БПЛА призвал к сдержанности

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси после попытки атаки украинского беспилотника по Запорожской АЭС призвал к военной сдержанности вблизи ядерного объекта.
В четверг сообщалось, что ВСУ атаковали территорию вблизи Запорожской АЭС. Вражеский дрон нейтрализовали в 300 метрах от территории площадки атомной станции, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. Последствия атаки были продемонстрированы инспекторам МАГАТЭ.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Эксперты МАГАТЭ не обнаружили утечек топлива на ЗАЭС
28 марта, 23:55
"Любая попытка нацелиться на ядерный объект с помощью дронов может иметь серьезные последствия. Несмотря на то, что наступательные дроны могут быть относительно небольшими, они могут иметь серьезные последствия для ядерной безопасности, например, вызвав пожары или структурные повреждения. Я продолжаю призывать к максимальной военной сдержанности вблизи всех ядерных объектов", - приводятся в релизе МАГАТЭ слова Гросси.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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МИД России заявил об абсурдности идеи международной эксплуатации ЗАЭС
25 марта, 20:56
 
Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарЕвропаРафаэль ГроссиМАГАТЭЗапорожская АЭСВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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