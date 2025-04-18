https://ria.ru/20250418/zaes-2011934190.html

Глава МАГАТЭ призвал к военной сдержанности вблизи ЗАЭС

Глава МАГАТЭ призвал к военной сдержанности вблизи ЗАЭС - РИА Новости, 18.04.2025

Глава МАГАТЭ призвал к военной сдержанности вблизи ЗАЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси после попытки атаки украинского беспилотника по Запорожской АЭС призвал к военной... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T00:30:00+03:00

2025-04-18T00:30:00+03:00

2025-04-18T00:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

энергодар

европа

рафаэль гросси

магатэ

запорожская аэс

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси после попытки атаки украинского беспилотника по Запорожской АЭС призвал к военной сдержанности вблизи ядерного объекта. В четверг сообщалось, что ВСУ атаковали территорию вблизи Запорожской АЭС. Вражеский дрон нейтрализовали в 300 метрах от территории площадки атомной станции, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. Последствия атаки были продемонстрированы инспекторам МАГАТЭ. "Любая попытка нацелиться на ядерный объект с помощью дронов может иметь серьезные последствия. Несмотря на то, что наступательные дроны могут быть относительно небольшими, они могут иметь серьезные последствия для ядерной безопасности, например, вызвав пожары или структурные повреждения. Я продолжаю призывать к максимальной военной сдержанности вблизи всех ядерных объектов", - приводятся в релизе МАГАТЭ слова Гросси. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20250328/eksperty-2008064256.html

https://ria.ru/20250325/absurd-2007300955.html

энергодар

европа

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

энергодар, европа, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, вооруженные силы украины, происшествия