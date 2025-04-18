Петербуржца, предположительно, сорвавшего украшения к Пасхе, задержали
Подозреваемого в срыве украшений к Пасхе в Петербурге задержали на вокзале
© Фото : ГСУ СК России по Санкт-Петербургу/TelegramМужчины сорвали пасхальные украшения в подъезде жилого дома в Санкт-Петербурге
Мужчины сорвали пасхальные украшения в подъезде жилого дома в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр - РИА Новости. Фигурант уголовного дела об оскорблении чувств верующих из-за украшений к Пасхе задержан на Московском вокзале Петербурга, сообщает пресс-служба городского главка СК РФ.
"Сегодня по подозрению в совершении преступления на Московском вокзале задержан фигурант, который доставлен к следователю для проведения следственных действий", - сообщает пресс-служба.
Ранее СК сообщал о возбуждении уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 148 (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих), п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти и унижение человеческого достоинства группы лиц по признакам отношения к православной религии). По данным следствия, 13 апреля в подъезде дома и на придомовой территории жилого комплекса мужчины сорвали оформление к православному празднику.
В главке уточнили, что 13 апреля фигурант поручил рабочему убрать праздничную атрибутику, посвященную Пасхе, установленную жильцами на придворовой территории дома по улице Дибуновской. "В вечернее время в указанный день мужчина, выполняя поручение подозреваемого, снял украшения с парадной, а также сбросил икону, своими действиями оскорбив чувства верующих", - говорится в сообщении.
Следователи провели обыск в управляющей компании, а также у лица, убравшего украшения, идет опрос жильцов, добавили в главке.