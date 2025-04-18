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Петербуржца, предположительно, сорвавшего украшения к Пасхе, задержали - РИА Новости, 18.04.2025
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Религия
 
15:32 18.04.2025 (обновлено: 15:35 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/zaderzhanie-2012092333.html
Петербуржца, предположительно, сорвавшего украшения к Пасхе, задержали
Петербуржца, предположительно, сорвавшего украшения к Пасхе, задержали - РИА Новости, 18.04.2025
Петербуржца, предположительно, сорвавшего украшения к Пасхе, задержали
Фигурант уголовного дела об оскорблении чувств верующих из-за украшений к Пасхе задержан на Московском вокзале Петербурга, сообщает пресс-служба городского... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T15:32:00+03:00
2025-04-18T15:35:00+03:00
религия
санкт-петербург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр - РИА Новости. Фигурант уголовного дела об оскорблении чувств верующих из-за украшений к Пасхе задержан на Московском вокзале Петербурга, сообщает пресс-служба городского главка СК РФ. "Сегодня по подозрению в совершении преступления на Московском вокзале задержан фигурант, который доставлен к следователю для проведения следственных действий", - сообщает пресс-служба. Ранее СК сообщал о возбуждении уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 148 (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих), п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти и унижение человеческого достоинства группы лиц по признакам отношения к православной религии). По данным следствия, 13 апреля в подъезде дома и на придомовой территории жилого комплекса мужчины сорвали оформление к православному празднику. В главке уточнили, что 13 апреля фигурант поручил рабочему убрать праздничную атрибутику, посвященную Пасхе, установленную жильцами на придворовой территории дома по улице Дибуновской. "В вечернее время в указанный день мужчина, выполняя поручение подозреваемого, снял украшения с парадной, а также сбросил икону, своими действиями оскорбив чувства верующих", - говорится в сообщении. Следователи провели обыск в управляющей компании, а также у лица, убравшего украшения, идет опрос жильцов, добавили в главке.
https://ria.ru/20250311/lebedev-2004217007.html
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санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Религия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Петербуржца, предположительно, сорвавшего украшения к Пасхе, задержали

Подозреваемого в срыве украшений к Пасхе в Петербурге задержали на вокзале

© Фото : ГСУ СК России по Санкт-Петербургу/TelegramМужчины сорвали пасхальные украшения в подъезде жилого дома в Санкт-Петербурге
Мужчины сорвали пасхальные украшения в подъезде жилого дома в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Фото : ГСУ СК России по Санкт-Петербургу/Telegram
Мужчины сорвали пасхальные украшения в подъезде жилого дома в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр - РИА Новости. Фигурант уголовного дела об оскорблении чувств верующих из-за украшений к Пасхе задержан на Московском вокзале Петербурга, сообщает пресс-служба городского главка СК РФ.
"Сегодня по подозрению в совершении преступления на Московском вокзале задержан фигурант, который доставлен к следователю для проведения следственных действий", - сообщает пресс-служба.
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Ранее СК сообщал о возбуждении уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 148 (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих), п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти и унижение человеческого достоинства группы лиц по признакам отношения к православной религии). По данным следствия, 13 апреля в подъезде дома и на придомовой территории жилого комплекса мужчины сорвали оформление к православному празднику.
В главке уточнили, что 13 апреля фигурант поручил рабочему убрать праздничную атрибутику, посвященную Пасхе, установленную жильцами на придворовой территории дома по улице Дибуновской. "В вечернее время в указанный день мужчина, выполняя поручение подозреваемого, снял украшения с парадной, а также сбросил икону, своими действиями оскорбив чувства верующих", - говорится в сообщении.
Следователи провели обыск в управляющей компании, а также у лица, убравшего украшения, идет опрос жильцов, добавили в главке.
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