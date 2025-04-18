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Перечисление выплат ветеранам войны к 9 Мая началось в Белгородской области

Перечисление выплат ветеранам войны к 9 Мая началось в Белгородской области - РИА Новости, 18.04.2025

Перечисление выплат ветеранам войны к 9 Мая началось в Белгородской области

Порядка 400 миллионов рублей в общей сложности будет направлено в Белгородской области на выплаты ветеранам Великой Отечественной войны и другим категориям... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T16:05:00+03:00

2025-04-18T16:05:00+03:00

2025-04-18T16:05:00+03:00

белгородская область

белгород

ленинград

вячеслав гладков

ветераны

великая отечественная война (1941-1945)

социальные выплаты

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БЕЛГОРОД, 18 апр – РИА новости. Порядка 400 миллионов рублей в общей сложности будет направлено в Белгородской области на выплаты ветеранам Великой Отечественной войны и другим категориям участников ко Дню Победы, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне власти Белгородской области продолжат оказывать максимальное внимание и содействие в решении проблемных вопросов ветеранам Великой Отечественной войны, узникам лагерей, блокадникам, труженикам тыла и детям войны. Одно из ключевых направлений — осуществление материальной помощи гражданам льготной категории. "Впереди 9 Мая. В этом году из областного бюджета принято решение осуществить выплаты всем участникам Великой Отечественной войны. Много категорий — более 50 тысяч человек — эти выплаты получат на общую сумму почти 400 миллионов рублей: инвалидам и участникам войны – по 100 тысяч рублей; труженикам тыла, блокадникам Ленинграда, вдовам ветеранов – по 35 тысяч рублей", — отметил Гладков в своем сообщении в соцсетях. Губернатор Белгородской области сообщил, что на сегодняшний день более 170 миллионов рублей уже перечислены. Кроме того, Гладков поручил министерству социальной защиты населения и труда региона осуществить выплаты в максимально короткие сроки. Ранее речь шла о том, чтобы произвести все выплаты до 1 мая.

https://ria.ru/20250408/predprijatie-2010030743.html

https://ria.ru/20250407/gladkov-2009793570.html

белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

белгород, ленинград, вячеслав гладков, ветераны, великая отечественная война (1941-1945), социальные выплаты