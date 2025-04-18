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Перечисление выплат ветеранам войны к 9 Мая началось в Белгородской области - РИА Новости, 18.04.2025
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Белгородская область
 
16:05 18.04.2025
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Перечисление выплат ветеранам войны к 9 Мая началось в Белгородской области
Перечисление выплат ветеранам войны к 9 Мая началось в Белгородской области - РИА Новости, 18.04.2025
Перечисление выплат ветеранам войны к 9 Мая началось в Белгородской области
Порядка 400 миллионов рублей в общей сложности будет направлено в Белгородской области на выплаты ветеранам Великой Отечественной войны и другим категориям... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T16:05:00+03:00
2025-04-18T16:05:00+03:00
белгородская область
белгород
ленинград
вячеслав гладков
ветераны
великая отечественная война (1941-1945)
социальные выплаты
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БЕЛГОРОД, 18 апр – РИА новости. Порядка 400 миллионов рублей в общей сложности будет направлено в Белгородской области на выплаты ветеранам Великой Отечественной войны и другим категориям участников ко Дню Победы, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне власти Белгородской области продолжат оказывать максимальное внимание и содействие в решении проблемных вопросов ветеранам Великой Отечественной войны, узникам лагерей, блокадникам, труженикам тыла и детям войны. Одно из ключевых направлений — осуществление материальной помощи гражданам льготной категории. "Впереди 9 Мая. В этом году из областного бюджета принято решение осуществить выплаты всем участникам Великой Отечественной войны. Много категорий — более 50 тысяч человек — эти выплаты получат на общую сумму почти 400 миллионов рублей: инвалидам и участникам войны – по 100 тысяч рублей; труженикам тыла, блокадникам Ленинграда, вдовам ветеранов – по 35 тысяч рублей", — отметил Гладков в своем сообщении в соцсетях. Губернатор Белгородской области сообщил, что на сегодняшний день более 170 миллионов рублей уже перечислены. Кроме того, Гладков поручил министерству социальной защиты населения и труда региона осуществить выплаты в максимально короткие сроки. Ранее речь шла о том, чтобы произвести все выплаты до 1 мая.
https://ria.ru/20250408/predprijatie-2010030743.html
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белгород, ленинград, вячеслав гладков, ветераны, великая отечественная война (1941-1945), социальные выплаты
Белгородская область, Белгород, Ленинград, Вячеслав Гладков, Ветераны, Великая Отечественная война (1941-1945), Социальные выплаты
Перечисление выплат ветеранам войны к 9 Мая началось в Белгородской области

Белгородская область направит 400 млн рублей на выплаты ветеранам ко Дню Победы

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
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БЕЛГОРОД, 18 апр – РИА новости. Порядка 400 миллионов рублей в общей сложности будет направлено в Белгородской области на выплаты ветеранам Великой Отечественной войны и другим категориям участников ко Дню Победы, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне власти Белгородской области продолжат оказывать максимальное внимание и содействие в решении проблемных вопросов ветеранам Великой Отечественной войны, узникам лагерей, блокадникам, труженикам тыла и детям войны. Одно из ключевых направлений — осуществление материальной помощи гражданам льготной категории.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
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"Впереди 9 Мая. В этом году из областного бюджета принято решение осуществить выплаты всем участникам Великой Отечественной войны. Много категорий — более 50 тысяч человек — эти выплаты получат на общую сумму почти 400 миллионов рублей: инвалидам и участникам войны – по 100 тысяч рублей; труженикам тыла, блокадникам Ленинграда, вдовам ветеранов – по 35 тысяч рублей", — отметил Гладков в своем сообщении в соцсетях.
Губернатор Белгородской области сообщил, что на сегодняшний день более 170 миллионов рублей уже перечислены. Кроме того, Гладков поручил министерству социальной защиты населения и труда региона осуществить выплаты в максимально короткие сроки. Ранее речь шла о том, чтобы произвести все выплаты до 1 мая.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
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Белгородская областьБелгородЛенинградВячеслав ГладковВетераныВеликая Отечественная война (1941-1945)Социальные выплаты
 
 
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