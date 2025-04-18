https://ria.ru/20250418/vtsiom-2012119158.html

Опрос показал уровень доверия россиян к Путину

Опрос показал уровень доверия россиян к Путину - РИА Новости, 18.04.2025

Опрос показал уровень доверия россиян к Путину

Большинство (79,2%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, 76,2% респондентов одобряют его работу на посту главы государства, согласно результатам... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T16:40:00+03:00

2025-04-18T16:40:00+03:00

2025-04-18T16:40:00+03:00

россия

владимир путин

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общество

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Большинство (79,2%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, 76,2% респондентов одобряют его работу на посту главы государства, согласно результатам опроса ВЦИОМ. Восемь из десяти (79,2%) опрошенных заявили, что доверяют Путину, недоверие главе государства выразили 16,2% респондентов. Кроме того, 76,2% граждан РФ одобряют его деятельность на посту президента, не одобряют - 14,5%. Работу правительства России одобряют 51,4% опрошенных, не одобряют - 18,7%. При этом о доверии главе кабмина РФ Михаилу Мишустину заявили 62,8% респондентов, 18,8% сказали, что не доверяют ему, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ. На вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 36% россиян назвали "Единую Россию", 10,9% - ЛДПР, 9,4% - КПРФ, 6,6% - партию "Новые люди", 4% - партию "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Кроме того, 10,1% опрошенных россиян указали непарламентские партии. Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 7-13 апреля 2025 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по случайной выборке мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.

https://ria.ru/20250330/simonjan-2008290115.html

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россия, владимир путин, вциом, общество