https://ria.ru/20250418/vsu--2012041181.html

ВСУ атаковали Белгородскую область более 80 беспилотниками за сутки

ВСУ атаковали Белгородскую область более 80 беспилотниками за сутки - РИА Новости, 18.04.2025

ВСУ атаковали Белгородскую область более 80 беспилотниками за сутки

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 11 районов Белгородской области более 80 беспилотниками, два человека погибли, еще двое пострадали, сообщил... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T12:40:00+03:00

2025-04-18T12:40:00+03:00

2025-04-18T12:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

украина

белгородская область

происшествия

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БЕЛГОРОД, 18 апр - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 11 районов Белгородской области более 80 беспилотниками, два человека погибли, еще двое пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 36 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено не менее 88 снарядов и зафиксированы атаки 83 беспилотников, из них 46 дронов были сбиты. Кроме того, глава области указал в сводке, что над Ракитянским районом были сбиты воздушные цели. За отчетный период различные повреждения выявлены в двух многоквартирных домах, 15 частных домовладениях, производственном предприятии, корпусах сельхозпредприятия, одной единице спецтехники и 17 транспортных средствах. "Над Алексеевским муниципальным округом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа… Над Борисовским районом сбит FPV-дрон... Над Вейделевским районом сегодня ночью сбиты два беспилотника самолётного типа. Без пострадавших и разрушений. В Волоконовском районе по селу Тишанка и хутору Шаховка выпущено пять боеприпасов в ходе одного обстрела и нанесены удары пятью беспилотниками. В хуторе Шаховка в результате сброса взрывного устройства с беспилотника погибли два бойца нашей самообороны. От полученных ранений мужчины погибли на месте", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе шесть населенных пунктов атакованы 12 беспилотниками. В Валуйском округе город Валуйки и пять сел атакованы 17 беспилотниками. В Грайворонском округе по шести населенным пунктам выпущено 37 боеприпасов и совершены атаки семи беспилотников. В Краснояружском районе восемь населенных пунктов подверглись обстрелам с применением 46 боеприпасов и атакам 19 беспилотников. Над Старооскольским округом и Ракитянским районом системой ПВО сбиты два беспилотника. "В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Архангельское, Белянка, Вознесеновка, Новая Таволжанка, Ржевка, Шамино и хутору Бондаренков совершены атаки 17 беспилотников, из которых 10 сбиты и подавлены. В результате атаки дрона в селе Белянка ранен мирный житель. Пострадавшему оказана вся необходимая помощь, дальнейшее лечение продолжит амбулаторно. Сегодня рано утром в селе Новая Таволжанка от удара дрона пострадал мужчина", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250418/bogomaz-2012039968.html

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вячеслав гладков, украина, белгородская область, происшествия