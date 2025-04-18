https://ria.ru/20250418/voyna-2012074154.html

Беглов обозначил значение памяти о подвиге в годы Великой Отечественной

Беглов обозначил значение памяти о подвиге в годы Великой Отечественной - РИА Новости, 18.04.2025

Беглов обозначил значение памяти о подвиге в годы Великой Отечественной

Память о подвиге в годы Великой Отечественной войны объединяет народы стран СНГ, считает губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T14:37:00+03:00

2025-04-18T14:37:00+03:00

2025-04-18T15:00:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

ленинград

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александр беглов

снг

содружество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр - РИА Новости. Память о подвиге в годы Великой Отечественной войны объединяет народы стран СНГ, считает губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. "Память о великом подвиге наших отцов, дедов, прадедов – это то, что объединяет всех нас. Наши народы вместе отстояли право на жизнь, свободу, мир для будущих поколений. Огромный вклад в разгром фашизма внесла каждая республика. В каждой семье на пространстве СНГ живет память о тех, кто встал на защиту Родины, кто не вернулся с поля боя… За годы войны мы потеряли миллионы граждан. Свою жизнь за Отчизну отдали воины всех национальностей. Сегодня мы чувствуем особую ответственность за сохранение нашей общей исторической памяти, вместе противостоим попыткам скрыть или исказить истину о подвиге наших граждан. Это наш общий долг", - сказал он, выступая на торжественном заседании МПА СНГ, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. "Мы благодарны вам за внимание к вопросам сохранения исторической памяти, нашей общей памяти, нашей общей Победы, за бережное отношение к нашему общему прошлому. Победа в Великой Отечественной войне навсегда останется объединяющим символом для всех государств Содружества", - добавил губернатор. Беглов сообщил, что Петербург с особым вниманием готовится к юбилею Великой Победы. "Стойкость жителей блокадного города навсегда останется в истории, как величайший подвиг человеческого духа. Ленинград был символом мужества. Его пример вдохновлял всех, кто сражался с врагом. Но прорыв блокады и Ленинградская Победа были бы невозможны без братской помощи союзных республик. Со всей страны в город направляли оружие, продовольствие - все, что нужно было городу. Ленинградцы хранят благодарность и память об этой помощи. Спасибо вам всем и низкий поклон от жителей нашего города. С оружием в руках наш город защищали воины всех национальностей", - сказал он. Губернатор напомнил, что монументы, посвященные жителям и детям блокадного Ленинграда, и тем, кто их приютил в годы войны, установлены в Бишкеке, Ереване. Осенью этого года в Ташкенте планируется открыть "Ленинградский монумент". "Ведем работу и с другими нашими странами, теми, кто принимал жителей блокадного Ленинграда. Спасибо, что вы нас поддерживаете. Это братские отношения, это дружеские отношения. Это наша с вами общая Победа. Абсолютно все союзные республики делились всем, чем могли – хлебом, кровом, принимали детей, а многие оставляли у себя сирот и воспитывали их, как родных детей. Спасибо за это. Эти монументы посвящены мужеству ленинградцев и благородству всех народов. Сегодня жители и защитники осажденного города живут по всему миру. Они всегда были и остаются частью нашей большой семьи. Мы всегда делаем все, чтобы окружить их вниманием, помочь сохранить связь с родным городом. В рамках зарубежных визитов делегаций проводим встречи с блокадниками. Дважды в год в качестве почетных гостей они посещают город на Неве, чтобы вместе отметить День полного освобождения от блокады и День Победы", - рассказал Беглов. Он сообщил, что в этом году ветераны из других стран посетят в Петербурге праздничные мероприятия, посвященные 80-летию Великой Победы. "Мы организуем им лечение, отдых в пансионате. Мы их ждем. Направляйте их к нам, все расходы возьмем на себя. Чтобы они увидели, каким стал сегодня родной город, чтобы они прошлись по памятным местам, вспомнили своих родных и близких. Мы всегда им рады", - сказал губернатор. Он сообщил, что в этом году в знак уважения подвигу защитников Ленинграда из стран Содружества правительство Санкт-Петербурга проводит акцию "Петербург помнит". "В рамках проекта на улицах городов-партнеров стран Содружества в мае появятся плакаты с изображением национальных героев, протянувших руку помощи жителям осажденного Ленинграда. Это ваши отцы, это ваши деде, это те, кто помогал городу. И у нас будут такие же плакаты, с теми героями, которые принимали участие в битве за Ленинград", - сказал Беглов. Он также пригласил школьников из стран СНГ на праздник выпускников "Алые паруса". "Мы также активно работаем с молодежью, проводим патриотические встречи. В этом году ждем школьников из всех стран на праздник "Алые паруса". Программа их пребывания будет посвящена 80-летию Победы", - сказал губернатор.

https://ria.ru/20250410/shestvie-2010528868.html

https://ria.ru/20250201/beglov-1996757278.html

https://ria.ru/20250128/matvienko-1995986294.html

ленинград

санкт-петербург

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общество, ленинград, санкт-петербург, бишкек, александр беглов, снг, содружество