В России стартовала юбилейная акция "Красная гвоздика" в помощь ветеранам
Благотворительная акция "Красная гвоздика" стартовала в России в десятый раз
Акция "Красная гвоздика". Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Благотворительная акция в помощь ветеранам Великой Отечественной войны "Красная гвоздика" стартовала в России в десятый раз, к ней присоединятся 83 региона страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда "Память поколений".
"С 10 апреля по 22 июня благотворительный фонд "Память поколений" проведет акцию "Красная гвоздика" в десятый, юбилейный, раз. "Красная гвоздика" – одна из крупнейших благотворительных акций в России. Как и во все прошлые годы, собранные средства будут переданы для оказания медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны. К акции присоединятся 83 региона", - сообщили в фонде.
В ходе акции волонтеры по всей России будут собирать пожертвования на помощь ветеранам: взнос можно сделать наличными или по QR-коду. Участники акции в благодарность будут получать значок в виде красной гвоздики.
"Впервые акция прошла в 2016 году, и с тех пор она превратилась в одно из самых масштабных благотворительных мероприятий в России. Этот год для нас, организаторов акции, особенный, дважды юбилейный – в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне мы проведем "Красную гвоздику" в десятый раз", - сказала исполнительный директор благотворительного фонда "Память поколений" Катерина Круглова.
Круглова также отметила, что к десятилетию акции фонд приурочил запуск своего собственного волонтерского движения "Дело поколений".
Фонд "Память поколений" с 2015 года оказывает медицинскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны и других боевых действий. В 2024 году в рамках акции "Красная гвоздика" удалось собрать более 204 миллионов рублей на медицинскую помощь ветеранам.