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В России стартовала юбилейная акция "Красная гвоздика" в помощь ветеранам - РИА Новости, 18.04.2025
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13:07 18.04.2025 (обновлено: 13:08 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/veterany-2012050603.html
В России стартовала юбилейная акция "Красная гвоздика" в помощь ветеранам
В России стартовала юбилейная акция "Красная гвоздика" в помощь ветеранам - РИА Новости, 18.04.2025
В России стартовала юбилейная акция "Красная гвоздика" в помощь ветеранам
Благотворительная акция в помощь ветеранам Великой Отечественной войны "Красная гвоздика" стартовала в России в десятый раз, к ней присоединятся 83 региона... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T13:07:00+03:00
2025-04-18T13:08:00+03:00
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Благотворительная акция в помощь ветеранам Великой Отечественной войны "Красная гвоздика" стартовала в России в десятый раз, к ней присоединятся 83 региона страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда "Память поколений". "С 10 апреля по 22 июня благотворительный фонд "Память поколений" проведет акцию "Красная гвоздика" в десятый, юбилейный, раз. "Красная гвоздика" – одна из крупнейших благотворительных акций в России. Как и во все прошлые годы, собранные средства будут переданы для оказания медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны. К акции присоединятся 83 региона", - сообщили в фонде. В ходе акции волонтеры по всей России будут собирать пожертвования на помощь ветеранам: взнос можно сделать наличными или по QR-коду. Участники акции в благодарность будут получать значок в виде красной гвоздики. "Впервые акция прошла в 2016 году, и с тех пор она превратилась в одно из самых масштабных благотворительных мероприятий в России. Этот год для нас, организаторов акции, особенный, дважды юбилейный – в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне мы проведем "Красную гвоздику" в десятый раз", - сказала исполнительный директор благотворительного фонда "Память поколений" Катерина Круглова. Круглова также отметила, что к десятилетию акции фонд приурочил запуск своего собственного волонтерского движения "Дело поколений". Фонд "Память поколений" с 2015 года оказывает медицинскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны и других боевых действий. В 2024 году в рамках акции "Красная гвоздика" удалось собрать более 204 миллионов рублей на медицинскую помощь ветеранам.
https://ria.ru/20250314/pobeda-2004919999.html
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общество, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война (1941-1945)
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Великая Отечественная война (1941-1945)
В России стартовала юбилейная акция "Красная гвоздика" в помощь ветеранам

Благотворительная акция "Красная гвоздика" стартовала в России в десятый раз

© РИА Новости / Виталий БелоусовАкция "Красная гвоздика"
Акция Красная гвоздика - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Акция "Красная гвоздика". Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Благотворительная акция в помощь ветеранам Великой Отечественной войны "Красная гвоздика" стартовала в России в десятый раз, к ней присоединятся 83 региона страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда "Память поколений".
"С 10 апреля по 22 июня благотворительный фонд "Память поколений" проведет акцию "Красная гвоздика" в десятый, юбилейный, раз. "Красная гвоздика" – одна из крупнейших благотворительных акций в России. Как и во все прошлые годы, собранные средства будут переданы для оказания медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны. К акции присоединятся 83 региона", - сообщили в фонде.
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В ходе акции волонтеры по всей России будут собирать пожертвования на помощь ветеранам: взнос можно сделать наличными или по QR-коду. Участники акции в благодарность будут получать значок в виде красной гвоздики.
"Впервые акция прошла в 2016 году, и с тех пор она превратилась в одно из самых масштабных благотворительных мероприятий в России. Этот год для нас, организаторов акции, особенный, дважды юбилейный – в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне мы проведем "Красную гвоздику" в десятый раз", - сказала исполнительный директор благотворительного фонда "Память поколений" Катерина Круглова.
Круглова также отметила, что к десятилетию акции фонд приурочил запуск своего собственного волонтерского движения "Дело поколений".
Фонд "Память поколений" с 2015 года оказывает медицинскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны и других боевых действий. В 2024 году в рамках акции "Красная гвоздика" удалось собрать более 204 миллионов рублей на медицинскую помощь ветеранам.
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