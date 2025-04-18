https://ria.ru/20250418/uzbekistan-2011978990.html

Узбекистан обсуждает со SpaceX запуск собственного спутника

Узбекистан обсуждает со SpaceX запуск собственного спутника - РИА Новости, 18.04.2025

Узбекистан обсуждает со SpaceX запуск собственного спутника

Агентство космических исследований и технологий Узбекистана (Uzcosmos) обсуждает с компанией SpaceX миллиардера Илона Маска возможность запуска... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T10:03:00+03:00

2025-04-18T10:03:00+03:00

2025-04-18T10:03:00+03:00

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ТАШКЕНТ, 18 апр - РИА Новости. Агентство космических исследований и технологий Узбекистана (Uzcosmos) обсуждает с компанией SpaceX миллиардера Илона Маска возможность запуска научно-технологического искусственного спутника, сообщает пресс-служба агентства. По данным пресс-службы, в ходе визита в США делегация Uzcosmos провела переговоры с представителями SpaceX в Лос-Анджелесе. "Во время встречи обсуждался вопрос запуска научно-технологического искусственного спутника, который планируют собрать узбекистанские молодые инженеры, с использованием ракеты компании SpaceX", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Uzcosmos. Стороны обменялись мнениями по разрабатываемой в республике стратегии по космическим исследованиям и технологиям на период до 2035 года. Представители SpaceX выразили готовность рассмотреть предварительный проект документа и предоставить свои предложения и рекомендации по его совершенствованию, уточнили в пресс-службе. Также члены делегации Uzcosmos подробно ознакомились с производственными процессами и мощностями SpaceX по сборке ракеты-носителя Falcon 9, добавили в агентстве. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в августе 2019 года подписал указ о создании агентства Uzcosmos. Агентство является органом государственного управления, ответственным за выработку и реализацию единой государственной политики и стратегических направлений в сфере развития и использования космической отрасли.

https://ria.ru/20250416/spacex-2011489644.html

https://ria.ru/20250307/starship-2003525754.html

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космос - риа наука, сша, лос-анджелес, узбекистан, илон маск, шавкат мирзиеев, spacex