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Узбекистан обсуждает со SpaceX запуск собственного спутника - РИА Новости, 18.04.2025
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Наука
 
10:03 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/uzbekistan-2011978990.html
Узбекистан обсуждает со SpaceX запуск собственного спутника
Узбекистан обсуждает со SpaceX запуск собственного спутника - РИА Новости, 18.04.2025
Узбекистан обсуждает со SpaceX запуск собственного спутника
Агентство космических исследований и технологий Узбекистана (Uzcosmos) обсуждает с компанией SpaceX миллиардера Илона Маска возможность запуска... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T10:03:00+03:00
2025-04-18T10:03:00+03:00
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ТАШКЕНТ, 18 апр - РИА Новости. Агентство космических исследований и технологий Узбекистана (Uzcosmos) обсуждает с компанией SpaceX миллиардера Илона Маска возможность запуска научно-технологического искусственного спутника, сообщает пресс-служба агентства. По данным пресс-службы, в ходе визита в США делегация Uzcosmos провела переговоры с представителями SpaceX в Лос-Анджелесе. "Во время встречи обсуждался вопрос запуска научно-технологического искусственного спутника, который планируют собрать узбекистанские молодые инженеры, с использованием ракеты компании SpaceX", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Uzcosmos. Стороны обменялись мнениями по разрабатываемой в республике стратегии по космическим исследованиям и технологиям на период до 2035 года. Представители SpaceX выразили готовность рассмотреть предварительный проект документа и предоставить свои предложения и рекомендации по его совершенствованию, уточнили в пресс-службе. Также члены делегации Uzcosmos подробно ознакомились с производственными процессами и мощностями SpaceX по сборке ракеты-носителя Falcon 9, добавили в агентстве. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в августе 2019 года подписал указ о создании агентства Uzcosmos. Агентство является органом государственного управления, ответственным за выработку и реализацию единой государственной политики и стратегических направлений в сфере развития и использования космической отрасли.
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Наука, Космос - РИА Наука, США, Лос-Анджелес, Узбекистан, Илон Маск, Шавкат Мирзиеев, SpaceX
Узбекистан обсуждает со SpaceX запуск собственного спутника

Uzcosmos обсуждает с SpaceX возможность запуска научно-технологического спутника

© AP Photo / John RaouxПуск ракеты Falcon 9 SpaceX на мысе Канаверал
Пуск ракеты Falcon 9 SpaceX на мысе Канаверал - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© AP Photo / John Raoux
Пуск ракеты Falcon 9 SpaceX на мысе Канаверал. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 18 апр - РИА Новости. Агентство космических исследований и технологий Узбекистана (Uzcosmos) обсуждает с компанией SpaceX миллиардера Илона Маска возможность запуска научно-технологического искусственного спутника, сообщает пресс-служба агентства.
По данным пресс-службы, в ходе визита в США делегация Uzcosmos провела переговоры с представителями SpaceX в Лос-Анджелесе.
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"Во время встречи обсуждался вопрос запуска научно-технологического искусственного спутника, который планируют собрать узбекистанские молодые инженеры, с использованием ракеты компании SpaceX", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Uzcosmos.
Стороны обменялись мнениями по разрабатываемой в республике стратегии по космическим исследованиям и технологиям на период до 2035 года. Представители SpaceX выразили готовность рассмотреть предварительный проект документа и предоставить свои предложения и рекомендации по его совершенствованию, уточнили в пресс-службе.
Также члены делегации Uzcosmos подробно ознакомились с производственными процессами и мощностями SpaceX по сборке ракеты-носителя Falcon 9, добавили в агентстве.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в августе 2019 года подписал указ о создании агентства Uzcosmos. Агентство является органом государственного управления, ответственным за выработку и реализацию единой государственной политики и стратегических направлений в сфере развития и использования космической отрасли.
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