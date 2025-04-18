https://ria.ru/20250418/ukraine-2012206016.html

"Гибнут тысячами". Украине вынесли приговор

"Гибнут тысячами". Украине вынесли приговор - РИА Новости, 18.04.2025

"Гибнут тысячами". Украине вынесли приговор

У украинских военных нет никаких шансов на поле боя, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T22:49:00+03:00

2025-04-18T22:49:00+03:00

2025-04-18T22:49:00+03:00

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. У украинских военных нет никаких шансов на поле боя, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Пока Фон Дер Лжец изрыгает обычную чушь о "безоговорочной поддержке", украинцы гибнут тысячами, русские наступают, и нет абсолютно никаких шансов на победу украинцев на поле боя", — написал он.Ранее американский лидер Дональд Трамп, касаясь темы прогресса в урегулировании конфликта на Украине, заявил, что, по его оценке, все идет хорошо. Он добавил, что довольно скоро ожидаются новости по этому вопросу.В минувшую пятницу Путин встретился с Уиткоффом в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Встреча длилась 4,5 часа, обсуждались аспекты украинского урегулирования. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал переговоры дополнительным шагом в сторону личной встречи лидеров России и США.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам по Украине, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести диалог с российским руководством.

https://ria.ru/20250418/konflikt-2012093158.html

https://ria.ru/20250418/konflikt-2012177201.html

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