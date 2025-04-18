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"Гибнут тысячами". Украине вынесли приговор - РИА Новости, 18.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:49 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/ukraine-2012206016.html
"Гибнут тысячами". Украине вынесли приговор
"Гибнут тысячами". Украине вынесли приговор - РИА Новости, 18.04.2025
"Гибнут тысячами". Украине вынесли приговор
У украинских военных нет никаких шансов на поле боя, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T22:49:00+03:00
2025-04-18T22:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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чей боуз
санкт-петербург
россия
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. У украинских военных нет никаких шансов на поле боя, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Пока Фон Дер Лжец изрыгает обычную чушь о "безоговорочной поддержке", украинцы гибнут тысячами, русские наступают, и нет абсолютно никаких шансов на победу украинцев на поле боя", — написал он.Ранее американский лидер Дональд Трамп, касаясь темы прогресса в урегулировании конфликта на Украине, заявил, что, по его оценке, все идет хорошо. Он добавил, что довольно скоро ожидаются новости по этому вопросу.В минувшую пятницу Путин встретился с Уиткоффом в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Встреча длилась 4,5 часа, обсуждались аспекты украинского урегулирования. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал переговоры дополнительным шагом в сторону личной встречи лидеров России и США.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам по Украине, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести диалог с российским руководством.
https://ria.ru/20250418/konflikt-2012093158.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Чей Боуз, Санкт-Петербург, Россия
"Гибнут тысячами". Украине вынесли приговор

Журналист Боуз: у ВСУ нет никаких шансов победить на поле боя

© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. У украинских военных нет никаких шансов на поле боя, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Пока Фон Дер Лжец изрыгает обычную чушь о "безоговорочной поддержке", украинцы гибнут тысячами, русские наступают, и нет абсолютно никаких шансов на победу украинцев на поле боя", — написал он.
Ранее американский лидер Дональд Трамп, касаясь темы прогресса в урегулировании конфликта на Украине, заявил, что, по его оценке, все идет хорошо. Он добавил, что довольно скоро ожидаются новости по этому вопросу.
В минувшую пятницу Путин встретился с Уиткоффом в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Встреча длилась 4,5 часа, обсуждались аспекты украинского урегулирования. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал переговоры дополнительным шагом в сторону личной встречи лидеров России и США.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам по Украине, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести диалог с российским руководством.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЧей БоузСанкт-ПетербургРоссия
 
 
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