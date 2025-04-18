https://ria.ru/20250418/ukraina-2012203810.html
В девяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В девяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 18.04.2025
В девяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в пятницу вечером в Одесской, Николаевской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Харьковской,... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T22:24:00+03:00
2025-04-18T22:24:00+03:00
2025-04-18T22:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
украина
харьковская область
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пятницу вечером в Одесской, Николаевской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса, тревога в Харьковской области звучит больше часа, в Сумской области - более получаса. В 21.59 тревога расширилась на остальные упомянутые регионы.
https://ria.ru/20250413/vzryvy-2010985093.html
днепропетровская область
украина
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днепропетровская область, украина, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Украина, Харьковская область
В девяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В Одесской и еще восьми областях Украины объявлена воздушная тревога