https://ria.ru/20250418/ukraina-2012203810.html

В девяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В девяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 18.04.2025

В девяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в пятницу вечером в Одесской, Николаевской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Харьковской,... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T22:24:00+03:00

2025-04-18T22:24:00+03:00

2025-04-18T22:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

украина

харьковская область

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пятницу вечером в Одесской, Николаевской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса, тревога в Харьковской области звучит больше часа, в Сумской области - более получаса. В 21.59 тревога расширилась на остальные упомянутые регионы.

https://ria.ru/20250413/vzryvy-2010985093.html

днепропетровская область

украина

харьковская область

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днепропетровская область, украина, харьковская область