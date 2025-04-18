Украина рассчитывает получить кредит от Японии на три миллиарда долларов
Минфин Украины: Япония предоставит кредит под доходы от российских активов
© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Украина рассчитывает получить кредит от Японии в размере трех миллиардов долларов под будущие доходы от замороженных российских активов, сообщил в пятницу украинский минфин.
Украинский министр финансов Сергей Марченко и посол Японии Масаши Накагоме подписали в пятницу соглашение о предоставлении Украине кредита в объеме до 471,9 миллиарда японских иен (более 3 миллиардов долларов).
В Польше призвали давать Украине оружие только в кредит
12 февраля, 14:19
"Кредит будет обслуживаться и погашаться за счет будущих доходов, полученных от обездвиженных российских суверенных активов", - следует из сообщения, опубликованного на сайте минфина Украины.
В министерстве уточнили, что денежные средства являются частью инициативы стран G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), предусматривающей направление Украине 50 миллиардов долларов. Финансирование предоставляется на 30 лет. Привлеченные средства планируют направить на поддержание приоритетных бюджетных потребностей Украины.
По словам Марченко, за последние три года Япония предоставила бюджетную поддержку Украине на сумму более 8,5 миллиарда долларов. Эти средства, как он отметил, стали критически важными для поддержания экономической и финансовой стабильности страны.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
Украина получила от ЕС кредит на один миллиард евро
9 апреля, 13:42