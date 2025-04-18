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Уиткофф обсуждал в России "вопрос территорий", пишет WSJ - РИА Новости, 18.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:50 18.04.2025 (обновлено: 09:51 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/uitkoff-2011963791.html
Уиткофф обсуждал в России "вопрос территорий", пишет WSJ
Уиткофф обсуждал в России "вопрос территорий", пишет WSJ - РИА Новости, 18.04.2025
Уиткофф обсуждал в России "вопрос территорий", пишет WSJ
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил в интервью Wall Street Journal, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным обсуждал в контексте... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T08:50:00+03:00
2025-04-18T09:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
стив уиткофф
в мире
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил в интервью Wall Street Journal, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным обсуждал в контексте урегулирования на Украине "вопрос территорий".По его словам, беседа фокусировалась именно на этом вопросе. Россия сможет сохранить за собой "некоторые регионы, но не все", считает Уиткофф. При этом он допустил, что Киеву могут быть не так важны регионы, население которых в основном говорит на русском языке.Встреча Путина со спецпосланником Дональда Трампа состоялась 11 апреля и продлилась около четырех с половиной часов. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, обсуждалась больше всего ситуация вокруг Украины, но поднимались также и другие темы политического и экономического характера. Москва исходит из того, что подобные контакты будут проложены, добавил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Сам Уиткофф заявлял, что в рамках урегулирования конфликта появилась возможность оказаться "на грани чего-то, что будет очень важным для мира в глобальном смысле". По его словам, этот процесс выходит за рамки "так называемых пяти территорий", а речь может идти о гарантиях безопасности и отказе от планов по принятию Украины в НАТО.
https://ria.ru/20250401/ssha-2008693436.html
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россия, стив уиткофф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Стив Уиткофф, В мире
Уиткофф обсуждал в России "вопрос территорий", пишет WSJ

WSJ: Уиткофф во время визита в Россию обсуждал вопрос территорий

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи
Президент Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил в интервью Wall Street Journal, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным обсуждал в контексте урегулирования на Украине "вопрос территорий".
По его словам, беседа фокусировалась именно на этом вопросе. Россия сможет сохранить за собой "некоторые регионы, но не все", считает Уиткофф. При этом он допустил, что Киеву могут быть не так важны регионы, население которых в основном говорит на русском языке.
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Встреча Путина со спецпосланником Дональда Трампа состоялась 11 апреля и продлилась около четырех с половиной часов. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, обсуждалась больше всего ситуация вокруг Украины, но поднимались также и другие темы политического и экономического характера. Москва исходит из того, что подобные контакты будут проложены, добавил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Сам Уиткофф заявлял, что в рамках урегулирования конфликта появилась возможность оказаться "на грани чего-то, что будет очень важным для мира в глобальном смысле". По его словам, этот процесс выходит за рамки "так называемых пяти территорий", а речь может идти о гарантиях безопасности и отказе от планов по принятию Украины в НАТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСтив УиткоффВ мире
 
 
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