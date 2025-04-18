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Суд в Петербурге продлил арест адвокату по делу о насилии над дочерью - РИА Новости, 18.04.2025
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19:07 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/sud-2012172225.html
Суд в Петербурге продлил арест адвокату по делу о насилии над дочерью
Суд в Петербурге продлил арест адвокату по делу о насилии над дочерью - РИА Новости, 18.04.2025
Суд в Петербурге продлил арест адвокату по делу о насилии над дочерью
Суд в Петербурге продлил содержание под стражей адвокату Виталию Григорьеву по делу о насилии над дочерью и съемок порнографии с ней до 18 мая, сообщили РИА... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T19:07:00+03:00
2025-04-18T19:07:00+03:00
происшествия
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россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр - РИА Новости. Суд в Петербурге продлил содержание под стражей адвокату Виталию Григорьеву по делу о насилии над дочерью и съемок порнографии с ней до 18 мая, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов города. "Красногвардейский районный суд Петербурга продлил меру пресечения Григорьеву в виде содержания под стражей до 18 мая", - сообщила собеседница агентства. Сообщалось, что, по версии следствия, 35-летней действующий адвокат совершил в отношении малолетней дочери насильственные действия сексуального характера, а также производил фото и видеосъемку порнографических материалов с ее участием. В объединенной пресс-службе судов Петербурга добавляли, что при избрании меры пресечения Григорьев возражал против заключения его под стражу, указав, что проживает один, отдельно от ребенка, а обнаженные детские фото "есть у всех".
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происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
Суд в Петербурге продлил арест адвокату по делу о насилии над дочерью

Суд продлил арест адвокату Григорьеву по делу о насилии над дочерью до 18 мая

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр - РИА Новости. Суд в Петербурге продлил содержание под стражей адвокату Виталию Григорьеву по делу о насилии над дочерью и съемок порнографии с ней до 18 мая, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов города.
"Красногвардейский районный суд Петербурга продлил меру пресечения Григорьеву в виде содержания под стражей до 18 мая", - сообщила собеседница агентства.
Сообщалось, что, по версии следствия, 35-летней действующий адвокат совершил в отношении малолетней дочери насильственные действия сексуального характера, а также производил фото и видеосъемку порнографических материалов с ее участием.
В объединенной пресс-службе судов Петербурга добавляли, что при избрании меры пресечения Григорьев возражал против заключения его под стражу, указав, что проживает один, отдельно от ребенка, а обнаженные детские фото "есть у всех".
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