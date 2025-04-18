Беглого главу волгоградской фирмы заочно осудили за смертельное ДТП
Беглого главу волгоградской фирмы заочно осудили за смертельное ДТП под Рязанью
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 18 апр – РИА Новости. Руководитель волгоградской транспортной компании, находящийся в розыске, приговорен судом заочно к 8 годам колонии за ДТП с его автобусом в Рязанской области, в котором погибли четыре человека и более 20 пострадали, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Волгоградской области.
Автобус "Москва - Волгоград" опрокинулся на 247-м километре трассы Р-22 Скопинского района Рязанской области ночью 24 декабря 2020 года. В автобусе находились 26 человек, погибли четверо, в том числе один из водителей. По данным СК, пострадали 22 человека, четверо из которых получили тяжелые травмы. Среди них и десятилетний мальчик, который лишился трех конечностей. По информации полиции, водитель не справился с управлением, предположительно, уснув за рулем, автобус выехал в кювет и опрокинулся.
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В пятницу суд в Волгограде признал фактического владельца компании, которая занималась пассажирскими перевозками, виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. По версии следствия, он ради прибыли увеличивал количество автобусных рейсов, но при этом водителей в штате фирмы было недостаточно, что привело к большим нагрузкам.
"Приговором суда виновному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, отбывать которые он будет в исправительной колонии общего режима… Судебное разбирательство проводилось в отсутствии подсудимого, поскольку с апреля 2022 года он находится в международном розыске", - говорится в сообщении.