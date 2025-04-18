https://ria.ru/20250418/sud-2012110338.html

Беглого главу волгоградской фирмы заочно осудили за смертельное ДТП

Беглого главу волгоградской фирмы заочно осудили за смертельное ДТП - РИА Новости, 18.04.2025

Беглого главу волгоградской фирмы заочно осудили за смертельное ДТП

Руководитель волгоградской транспортной компании, находящийся в розыске, приговорен судом заочно к 8 годам колонии за ДТП с его автобусом в Рязанской области, в РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T16:18:00+03:00

2025-04-18T16:18:00+03:00

2025-04-18T16:18:00+03:00

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ВОЛГОГРАД, 18 апр – РИА Новости. Руководитель волгоградской транспортной компании, находящийся в розыске, приговорен судом заочно к 8 годам колонии за ДТП с его автобусом в Рязанской области, в котором погибли четыре человека и более 20 пострадали, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Волгоградской области. Автобус "Москва - Волгоград" опрокинулся на 247-м километре трассы Р-22 Скопинского района Рязанской области ночью 24 декабря 2020 года. В автобусе находились 26 человек, погибли четверо, в том числе один из водителей. По данным СК, пострадали 22 человека, четверо из которых получили тяжелые травмы. Среди них и десятилетний мальчик, который лишился трех конечностей. По информации полиции, водитель не справился с управлением, предположительно, уснув за рулем, автобус выехал в кювет и опрокинулся. В пятницу суд в Волгограде признал фактического владельца компании, которая занималась пассажирскими перевозками, виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. По версии следствия, он ради прибыли увеличивал количество автобусных рейсов, но при этом водителей в штате фирмы было недостаточно, что привело к большим нагрузкам. "Приговором суда виновному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, отбывать которые он будет в исправительной колонии общего режима… Судебное разбирательство проводилось в отсутствии подсудимого, поскольку с апреля 2022 года он находится в международном розыске", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250328/novosibirsk-2007857197.html

https://ria.ru/20250325/nakazanie-2007224303.html

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следственный комитет россии (ск рф), рязанская область, россия, волгоградская область, общество