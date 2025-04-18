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Беглого главу волгоградской фирмы заочно осудили за смертельное ДТП - РИА Новости, 18.04.2025
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16:18 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/sud-2012110338.html
Беглого главу волгоградской фирмы заочно осудили за смертельное ДТП
Беглого главу волгоградской фирмы заочно осудили за смертельное ДТП - РИА Новости, 18.04.2025
Беглого главу волгоградской фирмы заочно осудили за смертельное ДТП
Руководитель волгоградской транспортной компании, находящийся в розыске, приговорен судом заочно к 8 годам колонии за ДТП с его автобусом в Рязанской области, в РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T16:18:00+03:00
2025-04-18T16:18:00+03:00
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рязанская область
россия
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 18 апр – РИА Новости. Руководитель волгоградской транспортной компании, находящийся в розыске, приговорен судом заочно к 8 годам колонии за ДТП с его автобусом в Рязанской области, в котором погибли четыре человека и более 20 пострадали, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Волгоградской области. Автобус "Москва - Волгоград" опрокинулся на 247-м километре трассы Р-22 Скопинского района Рязанской области ночью 24 декабря 2020 года. В автобусе находились 26 человек, погибли четверо, в том числе один из водителей. По данным СК, пострадали 22 человека, четверо из которых получили тяжелые травмы. Среди них и десятилетний мальчик, который лишился трех конечностей. По информации полиции, водитель не справился с управлением, предположительно, уснув за рулем, автобус выехал в кювет и опрокинулся. В пятницу суд в Волгограде признал фактического владельца компании, которая занималась пассажирскими перевозками, виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. По версии следствия, он ради прибыли увеличивал количество автобусных рейсов, но при этом водителей в штате фирмы было недостаточно, что привело к большим нагрузкам. "Приговором суда виновному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, отбывать которые он будет в исправительной колонии общего режима… Судебное разбирательство проводилось в отсутствии подсудимого, поскольку с апреля 2022 года он находится в международном розыске", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250328/novosibirsk-2007857197.html
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следственный комитет россии (ск рф), рязанская область, россия, волгоградская область, общество
Следственный комитет России (СК РФ), Рязанская область, Россия, Волгоградская область, Общество
Беглого главу волгоградской фирмы заочно осудили за смертельное ДТП

Беглого главу волгоградской фирмы заочно осудили за смертельное ДТП под Рязанью

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВОЛГОГРАД, 18 апр – РИА Новости. Руководитель волгоградской транспортной компании, находящийся в розыске, приговорен судом заочно к 8 годам колонии за ДТП с его автобусом в Рязанской области, в котором погибли четыре человека и более 20 пострадали, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Волгоградской области.
Автобус "Москва - Волгоград" опрокинулся на 247-м километре трассы Р-22 Скопинского района Рязанской области ночью 24 декабря 2020 года. В автобусе находились 26 человек, погибли четверо, в том числе один из водителей. По данным СК, пострадали 22 человека, четверо из которых получили тяжелые травмы. Среди них и десятилетний мальчик, который лишился трех конечностей. По информации полиции, водитель не справился с управлением, предположительно, уснув за рулем, автобус выехал в кювет и опрокинулся.
Никита Заставнюк в зале суда, который обвиняется в смертельном ДТП в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
В Новосибирске арестовали виновника смертельного ДТП
28 марта, 08:26
В пятницу суд в Волгограде признал фактического владельца компании, которая занималась пассажирскими перевозками, виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. По версии следствия, он ради прибыли увеличивал количество автобусных рейсов, но при этом водителей в штате фирмы было недостаточно, что привело к большим нагрузкам.
"Приговором суда виновному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, отбывать которые он будет в исправительной колонии общего режима… Судебное разбирательство проводилось в отсутствии подсудимого, поскольку с апреля 2022 года он находится в международном розыске", - говорится в сообщении.
Баир Жамбалов - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Бывшему вице-спикеру хурала Бурятии смягчили наказание за смертельное ДТП
25 марта, 16:12
 
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