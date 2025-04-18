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В США заявили о вмешательстве в переговорный процесс по Украине - РИА Новости, 18.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:05 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/ssha-2012206666.html
В США заявили о вмешательстве в переговорный процесс по Украине
В США заявили о вмешательстве в переговорный процесс по Украине - РИА Новости, 18.04.2025
В США заявили о вмешательстве в переговорный процесс по Украине
Госсекретарь США Марко Рубио играет на руку Украине, заявляя о возможном прекращении мирного процесса, такое мнение выразил американский военный аналитик Скотт... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T23:05:00+03:00
2025-04-18T23:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
вооруженные силы украины
украина
марко рубио
дональд трамп
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио играет на руку Украине, заявляя о возможном прекращении мирного процесса, такое мнение выразил американский военный аналитик Скотт Риттер в интервью Sputnik.В пятницу представитель Белого дома заявил, что Соединенные Штаты долго помогали Украине, но теперь им необходимо сфокусироваться на другом. Он добавил, что если Киев и Москва серьезно настроены на мир, то США готовы помочь, иначе Вашингтон "займется чем-то еще"."Заявление Рубио на самом деле во многом усиливает Европу и Украину, потому что теперь все, что им нужно сделать, это затянуть этот вопрос", — отметил Риттер.По словам аналитика, Киев и ЕС стремятся вывести США из мирного процесса и склонить к продолжению опосредованного конфликта с Россией."Похоже, это не то направление политики, которое поддерживает Дональд Трамп", — указал эксперт.В четверг в Париже прошли переговоры между представителями США, Британии, Франции, Германии и Украины. Рубио проинформировал главу МИД России Сергея Лаврова об их результатах.По его словам, контакты состоялись в русле тематики консультаций, проводимых между Вашингтоном и Москвой, включая недавнюю беседу президента Владимира Путина со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20250418/zelenskiy-2012108709.html
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в мире, сша, вооруженные силы украины, украина, марко рубио, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Вооруженные силы Украины, Украина, Марко Рубио, Дональд Трамп
В США заявили о вмешательстве в переговорный процесс по Украине

Риттер: Рубио пытается вмешаться в процесс переговоров на стороне Украины

© AP Photo / Thomas PadillaМинистр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро и государственный секретарь США Марко Рубио после встречи в Париже
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро и государственный секретарь США Марко Рубио после встречи в Париже - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© AP Photo / Thomas Padilla
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро и государственный секретарь США Марко Рубио после встречи в Париже. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио играет на руку Украине, заявляя о возможном прекращении мирного процесса, такое мнение выразил американский военный аналитик Скотт Риттер в интервью Sputnik.
В пятницу представитель Белого дома заявил, что Соединенные Штаты долго помогали Украине, но теперь им необходимо сфокусироваться на другом. Он добавил, что если Киев и Москва серьезно настроены на мир, то США готовы помочь, иначе Вашингтон "займется чем-то еще".
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"Заявление Рубио на самом деле во многом усиливает Европу и Украину, потому что теперь все, что им нужно сделать, это затянуть этот вопрос", — отметил Риттер.
По словам аналитика, Киев и ЕС стремятся вывести США из мирного процесса и склонить к продолжению опосредованного конфликта с Россией.
«
"Похоже, это не то направление политики, которое поддерживает Дональд Трамп", — указал эксперт.
В четверг в Париже прошли переговоры между представителями США, Британии, Франции, Германии и Украины. Рубио проинформировал главу МИД России Сергея Лаврова об их результатах.
По его словам, контакты состоялись в русле тематики консультаций, проводимых между Вашингтоном и Москвой, включая недавнюю беседу президента Владимира Путина со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАВооруженные силы УкраиныУкраинаМарко РубиоДональд Трамп
 
 
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