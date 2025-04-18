https://ria.ru/20250418/spetsoperatsiya-2011959894.html

Марочко рассказал о взятии под контроль участка трассы под Купянском

Марочко рассказал о взятии под контроль участка трассы под Купянском - РИА Новости, 18.04.2025

Марочко рассказал о взятии под контроль участка трассы под Купянском

Российские силы взяли под огневой контроль участок трассы Лиман Второй-Колодезное протяженностью 3 километра, сообщил в пятницу РИА Новости военный эксперт... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T07:56:00+03:00

2025-04-18T07:56:00+03:00

2025-04-18T07:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

каменка

андрей марочко

вооруженные силы рф

безопасность

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ЛУГАНСК, 18 апр - РИА Новости. Российские силы взяли под огневой контроль участок трассы Лиман Второй-Колодезное протяженностью 3 километра, сообщил в пятницу РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "ВС РФ продолжают развивать успех севернее Двуречной. В ходе продвижения наших войск в районе населенного пункта Каменка под огневой контроль взят участок трассы Лиман Второй-Колодезное протяженностью около 3 километров", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Он уточнил, что также севернее села Красное Первое военнослужащие ВС РФ продвинулись в лесополосе.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

каменка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

каменка, андрей марочко, вооруженные силы рф, безопасность