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Марочко рассказал о взятии под контроль участка трассы под Купянском
Марочко рассказал о взятии под контроль участка трассы под Купянском - РИА Новости, 18.04.2025
Марочко рассказал о взятии под контроль участка трассы под Купянском
Российские силы взяли под огневой контроль участок трассы Лиман Второй-Колодезное протяженностью 3 километра, сообщил в пятницу РИА Новости военный эксперт... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T07:56:00+03:00
2025-04-18T07:56:00+03:00
2025-04-18T07:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
каменка
андрей марочко
вооруженные силы рф
безопасность
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ЛУГАНСК, 18 апр - РИА Новости. Российские силы взяли под огневой контроль участок трассы Лиман Второй-Колодезное протяженностью 3 километра, сообщил в пятницу РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "ВС РФ продолжают развивать успех севернее Двуречной. В ходе продвижения наших войск в районе населенного пункта Каменка под огневой контроль взят участок трассы Лиман Второй-Колодезное протяженностью около 3 километров", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Он уточнил, что также севернее села Красное Первое военнослужащие ВС РФ продвинулись в лесополосе.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
каменка, андрей марочко, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Каменка, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Марочко рассказал о взятии под контроль участка трассы под Купянском
Марочко: российские войска взяли под контроль участок трассы под Купянском