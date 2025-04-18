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Марочко рассказал о взятии под контроль участка трассы под Купянском - РИА Новости, 18.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:56 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/spetsoperatsiya-2011959894.html
Марочко рассказал о взятии под контроль участка трассы под Купянском
Марочко рассказал о взятии под контроль участка трассы под Купянском - РИА Новости, 18.04.2025
Марочко рассказал о взятии под контроль участка трассы под Купянском
Российские силы взяли под огневой контроль участок трассы Лиман Второй-Колодезное протяженностью 3 километра, сообщил в пятницу РИА Новости военный эксперт... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T07:56:00+03:00
2025-04-18T07:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
каменка
андрей марочко
вооруженные силы рф
безопасность
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ЛУГАНСК, 18 апр - РИА Новости. Российские силы взяли под огневой контроль участок трассы Лиман Второй-Колодезное протяженностью 3 километра, сообщил в пятницу РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "ВС РФ продолжают развивать успех севернее Двуречной. В ходе продвижения наших войск в районе населенного пункта Каменка под огневой контроль взят участок трассы Лиман Второй-Колодезное протяженностью около 3 километров", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Он уточнил, что также севернее села Красное Первое военнослужащие ВС РФ продвинулись в лесополосе.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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каменка, андрей марочко, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Каменка, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Марочко рассказал о взятии под контроль участка трассы под Купянском

Марочко: российские войска взяли под контроль участок трассы под Купянском

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета гаубицы Д-30 в Курской области
Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-30 в Курской области - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-30 в Курской области. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 18 апр - РИА Новости. Российские силы взяли под огневой контроль участок трассы Лиман Второй-Колодезное протяженностью 3 километра, сообщил в пятницу РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"ВС РФ продолжают развивать успех севернее Двуречной. В ходе продвижения наших войск в районе населенного пункта Каменка под огневой контроль взят участок трассы Лиман Второй-Колодезное протяженностью около 3 километров", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Он уточнил, что также севернее села Красное Первое военнослужащие ВС РФ продвинулись в лесополосе.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКаменкаАндрей МарочкоВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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