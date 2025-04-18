https://ria.ru/20250418/sovety-2012108139.html

Депутаты Свердловской области дали советы по транспортному обслуживанию

Депутаты Свердловской области дали советы по транспортному обслуживанию - РИА Новости, 18.04.2025

Депутаты Свердловской области дали советы по транспортному обслуживанию

Депутаты Заксобрания Свердловской области по поручению председателя Людмилы Бабушкиной проанализировали выполнение постановления о транспортном обслуживании и... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T16:29:00+03:00

2025-04-18T16:29:00+03:00

2025-04-18T16:29:00+03:00

свердловская область

александр высокинский

людмила бабушкина

общественный транспорт

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Депутаты Заксобрания Свердловской области по поручению председателя Людмилы Бабушкиной проанализировали выполнение постановления о транспортном обслуживании и дали свои рекомендации, сообщает пресс-служба регионального парламента. Доклад представил министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Александр Толкачев. Он сообщил, что в ходе реализации этого постановления ежегодно увеличивается оценка расходных полномочий муниципальных образований при расчете межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным на организацию транспортного обслуживания населения. В 2025 году этот показатель увеличился по сравнению с 2023 годом в 2,9 раза (до 7,8 миллиарда рублей). Законом Свердловской области "Об областном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов" по мероприятию "Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Свердловской области" на 2025 год предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 619,6 миллиона рублей (рост по сравнению с 2023 годом в 3,8 раза). Сейчас в реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом или городским наземным электрическим транспортом на территории Свердловской области включены сведения о 433 межмуниципальных маршрутах. Кроме того, в текущем году на Среднем Урале действуют 168 маршрутов, по которым запланирована перевозка пассажиров на 282 пригородных поездах. По итогам рассмотрения вопроса депутаты утвердили перечень рекомендаций. В частности, правительству Свердловской области рекомендовано разработать региональные стандарт и комплексный план транспортного обслуживания населения Свердловской области. По мнению депутатов, установление единого стандарта в отношении транспортных перевозок позволит повысить качество транспортного обслуживания и следовать единым правилам независимо от территории, чтобы в маленьком населенном пункте и в городах были одинаковые требования и условия к транспортным услугам. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области рекомендовано продолжить совместную работу с муниципалитетами по обеспечению и развитию транспортного обслуживания населения, а также рассмотреть возможность усиления контроля перевозки пассажиров и багажа легковыми такси. В режиме видеоконференцсвязи к дискуссии подключился сенатор Российской Федерации Александр Высокинский. Он предложил развивать Екатеринбургскую агломерацию путем создания новой транспортной инфраструктуры, связывающей окружающие областной центр муниципалитеты, а также обратил особое внимание на необходимость повышения транспортной доступности жилого района Новокольцовский. "В рамках Дней Свердловской области в Совете Федерации, проходивших с 21 по 23 октября 2024 года, обсуждался проект "городской электрички", первый этап которого предусматривает включение в городское сообщение линии движения электропоезда, курсирующего от станции "Екатеринбург-Сортировочный" до станции "Кольцово" через район Новокольцовский. Реализация такого проекта, в частности, позволит студентам из кампуса УрФУ, расположенного в Новокольцовском, за пятнадцать минут добираться на электричке до улицы Первомайской (поблизости от главного корпуса Уральского федерального университета). Этот первый этап развития проекта "городской электрички" получил поддержку при рассмотрении в Совете Федерации", — приводит пресс-служба слова Высокинского. Депутаты рекомендовали администрации Екатеринбурга продолжить реализацию мероприятий по организации транспортного обслуживания населения в жилом районе Новокольцовский.

https://ria.ru/20250416/babushkina-2011570474.html

https://ria.ru/20250331/reabilitatsiya-2008347859.html

https://ria.ru/20250325/sotspodderzhka-2007154556.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр высокинский, людмила бабушкина , общественный транспорт