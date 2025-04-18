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В "Росконгрессе" рассказали о составе участников ПМЭФ-2025
В "Росконгрессе" рассказали о составе участников ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 18.04.2025
В "Росконгрессе" рассказали о составе участников ПМЭФ-2025
Состав участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2025 году будет традиционным, заявил директор фонда "Росконгресс" Александр... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T08:17:00+03:00
2025-04-18T08:17:00+03:00
2025-04-18T08:17:00+03:00
экономика
санкт-петербург
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александр стуглев
шос
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ДЖАКАРТА, 18 апр – РИА Новости. Состав участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2025 году будет традиционным, заявил директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев в интервью РИА Новости. "Состав участников традиционный", - отметил Стуглев, говоря об ожиданиях от ПМЭФ-2025. ПМЭФ пройдет 18-21 июня в Санкт-Петербурге. Главной темой Петербургского международного экономического форума в 2025 году станет "Общие ценности – основа роста в многополярном мире". В рамках ПМЭФ пройдут деловые форумы ШОС и БРИКС, форум "Деловой двадцатки", форум малого и среднего предпринимательства и другие. По данным фонда, запланированы бизнес-диалоги с представителями Китая, Индии, стран Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока, АСЕАН, СНГ и ЕАЭ, пройдет генеральная ассамблея Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (ОАНА), а также Международный молодежный экономический форум "День будущего".
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экономика, санкт-петербург, китай, индия, александр стуглев, шос, брикс, снг, пмэф — 2025
Экономика, Санкт-Петербург, Китай, Индия, Александр Стуглев, ШОС, БРИКС, СНГ, ПМЭФ — 2025
В "Росконгрессе" рассказали о составе участников ПМЭФ-2025
Директор Росконгресса Стуглев: состав участников ПМЭФ-2025 будет традиционным