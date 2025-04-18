https://ria.ru/20250418/sostav-2011960740.html

В "Росконгрессе" рассказали о составе участников ПМЭФ-2025

В "Росконгрессе" рассказали о составе участников ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 18.04.2025

В "Росконгрессе" рассказали о составе участников ПМЭФ-2025

Состав участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2025 году будет традиционным, заявил директор фонда "Росконгресс" Александр... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T08:17:00+03:00

2025-04-18T08:17:00+03:00

2025-04-18T08:17:00+03:00

экономика

санкт-петербург

китай

индия

александр стуглев

шос

брикс

снг

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152126/58/1521265845_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_25166948aa5c6cf7cab59404c2550b1d.jpg

ДЖАКАРТА, 18 апр – РИА Новости. Состав участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2025 году будет традиционным, заявил директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев в интервью РИА Новости. "Состав участников традиционный", - отметил Стуглев, говоря об ожиданиях от ПМЭФ-2025. ПМЭФ пройдет 18-21 июня в Санкт-Петербурге. Главной темой Петербургского международного экономического форума в 2025 году станет "Общие ценности – основа роста в многополярном мире". В рамках ПМЭФ пройдут деловые форумы ШОС и БРИКС, форум "Деловой двадцатки", форум малого и среднего предпринимательства и другие. По данным фонда, запланированы бизнес-диалоги с представителями Китая, Индии, стран Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока, АСЕАН, СНГ и ЕАЭ, пройдет генеральная ассамблея Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (ОАНА), а также Международный молодежный экономический форум "День будущего".

https://ria.ru/20250403/pmef-2009064610.html

санкт-петербург

китай

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, санкт-петербург, китай, индия, александр стуглев, шос, брикс, снг, пмэф — 2025