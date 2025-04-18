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В "Росконгрессе" рассказали о составе участников ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 18.04.2025
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08:17 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/sostav-2011960740.html
В "Росконгрессе" рассказали о составе участников ПМЭФ-2025
В "Росконгрессе" рассказали о составе участников ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 18.04.2025
В "Росконгрессе" рассказали о составе участников ПМЭФ-2025
Состав участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2025 году будет традиционным, заявил директор фонда "Росконгресс" Александр... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T08:17:00+03:00
2025-04-18T08:17:00+03:00
экономика
санкт-петербург
китай
индия
александр стуглев
шос
брикс
снг
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ДЖАКАРТА, 18 апр – РИА Новости. Состав участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2025 году будет традиционным, заявил директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев в интервью РИА Новости. "Состав участников традиционный", - отметил Стуглев, говоря об ожиданиях от ПМЭФ-2025. ПМЭФ пройдет 18-21 июня в Санкт-Петербурге. Главной темой Петербургского международного экономического форума в 2025 году станет "Общие ценности – основа роста в многополярном мире". В рамках ПМЭФ пройдут деловые форумы ШОС и БРИКС, форум "Деловой двадцатки", форум малого и среднего предпринимательства и другие. По данным фонда, запланированы бизнес-диалоги с представителями Китая, Индии, стран Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока, АСЕАН, СНГ и ЕАЭ, пройдет генеральная ассамблея Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (ОАНА), а также Международный молодежный экономический форум "День будущего".
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экономика, санкт-петербург, китай, индия, александр стуглев, шос, брикс, снг, пмэф — 2025
Экономика, Санкт-Петербург, Китай, Индия, Александр Стуглев, ШОС, БРИКС, СНГ, ПМЭФ — 2025
В "Росконгрессе" рассказали о составе участников ПМЭФ-2025

Директор Росконгресса Стуглев: состав участников ПМЭФ-2025 будет традиционным

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПетербургский международный экономический форум
Петербургский международный экономический форум - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Петербургский международный экономический форум. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 18 апр – РИА Новости. Состав участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2025 году будет традиционным, заявил директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев в интервью РИА Новости.
"Состав участников традиционный", - отметил Стуглев, говоря об ожиданиях от ПМЭФ-2025.
ПМЭФ пройдет 18-21 июня в Санкт-Петербурге. Главной темой Петербургского международного экономического форума в 2025 году станет "Общие ценности – основа роста в многополярном мире".
В рамках ПМЭФ пройдут деловые форумы ШОС и БРИКС, форум "Деловой двадцатки", форум малого и среднего предпринимательства и другие. По данным фонда, запланированы бизнес-диалоги с представителями Китая, Индии, стран Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока, АСЕАН, СНГ и ЕАЭ, пройдет генеральная ассамблея Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (ОАНА), а также Международный молодежный экономический форум "День будущего".
Информационный баннер с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Американские компании могут принять участие в ПМЭФ-2025
3 апреля, 11:29
 
ЭкономикаСанкт-ПетербургКитайИндияАлександр СтуглевШОСБРИКССНГПМЭФ — 2025
 
 
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