https://ria.ru/20250418/rzhd-2012146056.html
РЖД зафиксировали стоимость билетов на "Сапсаны" и "Ласточки" на 9 мая
РЖД зафиксировали стоимость билетов на "Сапсаны" и "Ласточки" на 9 мая - РИА Новости, 18.04.2025
РЖД зафиксировали стоимость билетов на "Сапсаны" и "Ласточки" на 9 мая
Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) зафиксировал стоимость билетов на "Сапсаны" и некоторые "Ласточки" отправлением 9 мая, купить их можно по сниженной... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T17:45:00+03:00
2025-04-18T17:45:00+03:00
2025-04-18T17:45:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
санкт-петербург
иваново
ржд
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758518007_0:62:1211:743_1920x0_80_0_0_4581a3f7ee9d05862b3e63146d73b81a.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) зафиксировал стоимость билетов на "Сапсаны" и некоторые "Ласточки" отправлением 9 мая, купить их можно по сниженной фиксированной стоимости, рассказали в компании. "Купить билет на "Сапсан" и некоторые "Ласточки" (в том числе на направлениях Москва – Санкт-Петербург, Москва – Иваново, Санкт-Петербург – Псков и других) отправлением 9 мая можно по сниженной фиксированной стоимости. Цена билета будет зависеть только от категории места, а не от спроса и даты покупки", - говорится в сообщении. В РЖД пояснили, что стоимость билета в экономический класс поездов "Сапсан" будет от 1945 рублей, а "Ласточек" от 945 рублей. Акция приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
https://ria.ru/20250416/metro-2011512885.html
москва
санкт-петербург
иваново
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758518007_69:0:1134:799_1920x0_80_0_0_6eb3ce31a872a29f3475eca9249461e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, санкт-петербург, иваново, ржд, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Санкт-Петербург, Иваново, РЖД, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
РЖД зафиксировали стоимость билетов на "Сапсаны" и "Ласточки" на 9 мая
РЖД зафиксировали цену билетов на "Сапсаны" и некоторые "Ласточки" на 9 мая