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РЖД зафиксировали стоимость билетов на "Сапсаны" и "Ласточки" на 9 мая - РИА Новости, 18.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:45 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/rzhd-2012146056.html
РЖД зафиксировали стоимость билетов на "Сапсаны" и "Ласточки" на 9 мая
РЖД зафиксировали стоимость билетов на "Сапсаны" и "Ласточки" на 9 мая - РИА Новости, 18.04.2025
РЖД зафиксировали стоимость билетов на "Сапсаны" и "Ласточки" на 9 мая
Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) зафиксировал стоимость билетов на "Сапсаны" и некоторые "Ласточки" отправлением 9 мая, купить их можно по сниженной... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T17:45:00+03:00
2025-04-18T17:45:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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санкт-петербург
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80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) зафиксировал стоимость билетов на "Сапсаны" и некоторые "Ласточки" отправлением 9 мая, купить их можно по сниженной фиксированной стоимости, рассказали в компании. "Купить билет на "Сапсан" и некоторые "Ласточки" (в том числе на направлениях Москва – Санкт-Петербург, Москва – Иваново, Санкт-Петербург – Псков и других) отправлением 9 мая можно по сниженной фиксированной стоимости. Цена билета будет зависеть только от категории места, а не от спроса и даты покупки", - говорится в сообщении. В РЖД пояснили, что стоимость билета в экономический класс поездов "Сапсан" будет от 1945 рублей, а "Ласточек" от 945 рублей. Акция приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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москва, санкт-петербург, иваново, ржд, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Санкт-Петербург, Иваново, РЖД, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
РЖД зафиксировали стоимость билетов на "Сапсаны" и "Ласточки" на 9 мая

РЖД зафиксировали цену билетов на "Сапсаны" и некоторые "Ласточки" на 9 мая

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПоезд "Сапсан"
Поезд Сапсан - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Поезд "Сапсан". Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) зафиксировал стоимость билетов на "Сапсаны" и некоторые "Ласточки" отправлением 9 мая, купить их можно по сниженной фиксированной стоимости, рассказали в компании.
"Купить билет на "Сапсан" и некоторые "Ласточки" (в том числе на направлениях МоскваСанкт-Петербург, Москва – Иваново, Санкт-Петербург – Псков и других) отправлением 9 мая можно по сниженной фиксированной стоимости. Цена билета будет зависеть только от категории места, а не от спроса и даты покупки", - говорится в сообщении.
В РЖД пояснили, что стоимость билета в экономический класс поездов "Сапсан" будет от 1945 рублей, а "Ласточек" от 945 рублей. Акция приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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