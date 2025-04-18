https://ria.ru/20250418/rzhd-2012146056.html

РЖД зафиксировали стоимость билетов на "Сапсаны" и "Ласточки" на 9 мая

РЖД зафиксировали стоимость билетов на "Сапсаны" и "Ласточки" на 9 мая - РИА Новости, 18.04.2025

РЖД зафиксировали стоимость билетов на "Сапсаны" и "Ласточки" на 9 мая

Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) зафиксировал стоимость билетов на "Сапсаны" и некоторые "Ласточки" отправлением 9 мая, купить их можно по сниженной... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T17:45:00+03:00

2025-04-18T17:45:00+03:00

2025-04-18T17:45:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

санкт-петербург

иваново

ржд

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) зафиксировал стоимость билетов на "Сапсаны" и некоторые "Ласточки" отправлением 9 мая, купить их можно по сниженной фиксированной стоимости, рассказали в компании. "Купить билет на "Сапсан" и некоторые "Ласточки" (в том числе на направлениях Москва – Санкт-Петербург, Москва – Иваново, Санкт-Петербург – Псков и других) отправлением 9 мая можно по сниженной фиксированной стоимости. Цена билета будет зависеть только от категории места, а не от спроса и даты покупки", - говорится в сообщении. В РЖД пояснили, что стоимость билета в экономический класс поездов "Сапсан" будет от 1945 рублей, а "Ласточек" от 945 рублей. Акция приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

https://ria.ru/20250416/metro-2011512885.html

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москва, санкт-петербург, иваново, ржд, 80-летие победы в великой отечественной войне