https://ria.ru/20250418/pvo-2011954690.html

Силы ПВО уничтожили не менее 17 беспилотников в Воронежской области

Силы ПВО уничтожили не менее 17 беспилотников в Воронежской области - РИА Новости, 18.04.2025

Силы ПВО уничтожили не менее 17 беспилотников в Воронежской области

Силы ПВО уничтожили не менее 17 беспилотников в двух районах Воронежской области, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T06:29:00+03:00

2025-04-18T06:29:00+03:00

2025-04-18T06:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

воронежская область

безопасность

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили не менее 17 беспилотников в двух районах Воронежской области, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале."Дежурными силами ПВО в двух районах Воронежской области обнаружены и уничтожены не менее 17 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших нет. В результате падения обломков повреждены окна в двух частных домах, два автомобиля и газовая труба, а также посечен фасад одного дома. К настоящему моменту повреждение газопровода устранено", - написал он.Опасность атаки БПЛА, объявленная в регионе в 1.42 мск, сохраняется.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронежская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

воронежская область, безопасность, александр гусев (губернатор)