https://ria.ru/20250418/pridnestrove-2011957937.html

В Приднестровье назвали условия для вывоза боеприпасов из Колбасной

В Приднестровье назвали условия для вывоза боеприпасов из Колбасной - РИА Новости, 18.04.2025

В Приднестровье назвали условия для вывоза боеприпасов из Колбасной

Для вывоза или уничтожения боеприпасов со складов в Колбасне нужно выяснить параметры техногенной и экологической безопасности, заявил РИА Новости глава МИД... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T07:30:00+03:00

2025-04-18T07:30:00+03:00

2025-04-18T11:58:00+03:00

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ТИРАСПОЛЬ, 18 апр — РИА Новости. Для вывоза или уничтожения боеприпасов со складов в Колбасне нужно выяснить параметры техногенной и экологической безопасности, заявил РИА Новости глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев. "Приднестровская позиция остается последовательной: мы поддерживаем целесообразность решения данного вопроса. Вместе с тем необходимо провести масштабную предварительную работу и обеспечить все необходимые условия, включая параметры техногенной, физической и экологической безопасности", — сказал он. По словам Игнатьева, решение этой задачи возможно только при рациональном подходе всех участников: оно зависит от договоренностей с Молдавией, позиции России как государства, несущего ответственность за охрану складов, и мнения соседних транзитных стран. "Вопрос о боеприпасах на складах в Колбасне давно превратился в излюбленную тему Кишинева, которая со временем приобрела характер своеобразного ритуала, сопровождающего выступления представителей Молдовы на различных высоких трибунах. Можно предположить, что совокупный объем политических деклараций и спекуляций, озвученных молдавской стороной за последние десятилетия, уже сопоставим с количеством боеприпасов, находящихся на складах", — заключил министр. В Приднестровье дислоцируется Оперативная группа российских войск — преемница 14-й общевойсковой армии, которую после распада СССР перевели под юрисдикцию России. Основная ее задача — охрана складов боеприпасов в селе Колбасна у границы с Украиной, одних из самых больших в Европе. В 2019 году тогдашний министр обороны России Сергей Шойгу выступил с идеей вывезти или ликвидировать боеприпасы, но стороны так и не приступили к разработке совместного плана. Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки молдавских властей силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20250207/pridnestrove-1997879171.html

https://ria.ru/20250415/moldaviya-2011368960.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, россия, кишинев, виталий игнатьев, сергей шойгу