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В Приднестровье назвали условия для вывоза боеприпасов из Колбасной - РИА Новости, 18.04.2025
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07:30 18.04.2025 (обновлено: 11:58 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/pridnestrove-2011957937.html
В Приднестровье назвали условия для вывоза боеприпасов из Колбасной
В Приднестровье назвали условия для вывоза боеприпасов из Колбасной - РИА Новости, 18.04.2025
В Приднестровье назвали условия для вывоза боеприпасов из Колбасной
Для вывоза или уничтожения боеприпасов со складов в Колбасне нужно выяснить параметры техногенной и экологической безопасности, заявил РИА Новости глава МИД... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T07:30:00+03:00
2025-04-18T11:58:00+03:00
в мире
молдавия
россия
кишинев
виталий игнатьев
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ТИРАСПОЛЬ, 18 апр — РИА Новости. Для вывоза или уничтожения боеприпасов со складов в Колбасне нужно выяснить параметры техногенной и экологической безопасности, заявил РИА Новости глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев. "Приднестровская позиция остается последовательной: мы поддерживаем целесообразность решения данного вопроса. Вместе с тем необходимо провести масштабную предварительную работу и обеспечить все необходимые условия, включая параметры техногенной, физической и экологической безопасности", — сказал он. По словам Игнатьева, решение этой задачи возможно только при рациональном подходе всех участников: оно зависит от договоренностей с Молдавией, позиции России как государства, несущего ответственность за охрану складов, и мнения соседних транзитных стран. "Вопрос о боеприпасах на складах в Колбасне давно превратился в излюбленную тему Кишинева, которая со временем приобрела характер своеобразного ритуала, сопровождающего выступления представителей Молдовы на различных высоких трибунах. Можно предположить, что совокупный объем политических деклараций и спекуляций, озвученных молдавской стороной за последние десятилетия, уже сопоставим с количеством боеприпасов, находящихся на складах", — заключил министр. В Приднестровье дислоцируется Оперативная группа российских войск — преемница 14-й общевойсковой армии, которую после распада СССР перевели под юрисдикцию России. Основная ее задача — охрана складов боеприпасов в селе Колбасна у границы с Украиной, одних из самых больших в Европе. В 2019 году тогдашний министр обороны России Сергей Шойгу выступил с идеей вывезти или ликвидировать боеприпасы, но стороны так и не приступили к разработке совместного плана. Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки молдавских властей силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20250207/pridnestrove-1997879171.html
https://ria.ru/20250415/moldaviya-2011368960.html
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в мире, молдавия, россия, кишинев, виталий игнатьев, сергей шойгу
В мире, Молдавия, Россия, Кишинев, Виталий Игнатьев, Сергей Шойгу
В Приднестровье назвали условия для вывоза боеприпасов из Колбасной

Игнатьев: для вывоза снарядов из Колбасной надо выяснить параметры безопасности

© Getty Images / PosnovВид на Тирасполь
Вид на Тирасполь - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Getty Images / Posnov
Вид на Тирасполь. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 18 апр — РИА Новости. Для вывоза или уничтожения боеприпасов со складов в Колбасне нужно выяснить параметры техногенной и экологической безопасности, заявил РИА Новости глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев.
"Приднестровская позиция остается последовательной: мы поддерживаем целесообразность решения данного вопроса. Вместе с тем необходимо провести масштабную предварительную работу и обеспечить все необходимые условия, включая параметры техногенной, физической и экологической безопасности", — сказал он.
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По словам Игнатьева, решение этой задачи возможно только при рациональном подходе всех участников: оно зависит от договоренностей с Молдавией, позиции России как государства, несущего ответственность за охрану складов, и мнения соседних транзитных стран.
"Вопрос о боеприпасах на складах в Колбасне давно превратился в излюбленную тему Кишинева, которая со временем приобрела характер своеобразного ритуала, сопровождающего выступления представителей Молдовы на различных высоких трибунах. Можно предположить, что совокупный объем политических деклараций и спекуляций, озвученных молдавской стороной за последние десятилетия, уже сопоставим с количеством боеприпасов, находящихся на складах", — заключил министр.
В Приднестровье дислоцируется Оперативная группа российских войск — преемница 14-й общевойсковой армии, которую после распада СССР перевели под юрисдикцию России. Основная ее задача — охрана складов боеприпасов в селе Колбасна у границы с Украиной, одних из самых больших в Европе. В 2019 году тогдашний министр обороны России Сергей Шойгу выступил с идеей вывезти или ликвидировать боеприпасы, но стороны так и не приступили к разработке совместного плана.
Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки молдавских властей силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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В миреМолдавияРоссияКишиневВиталий ИгнатьевСергей Шойгу
 
 
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