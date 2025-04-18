https://ria.ru/20250418/predlozhenie-2012054241.html
В Госдуме предложили внедрить зарядку в школах перед первым уроком
В Госдуме предложили внедрить зарядку в школах перед первым уроком - РИА Новости, 18.04.2025
В Госдуме предложили внедрить зарядку в школах перед первым уроком
Депутат ГД Георгий Арапов ("Новые люди") предложил рассмотреть возможность внедрения ежедневной утренней зарядки в школах продолжительностью не более 10–15... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T13:24:00+03:00
2025-04-18T13:24:00+03:00
2025-04-18T13:24:00+03:00
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
россия
общество
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Депутат ГД Георгий Арапов ("Новые люди") предложил рассмотреть возможность внедрения ежедневной утренней зарядки в школах продолжительностью не более 10–15 минут перед первым уроком, документ есть в распоряжении РИА Новости. Арапов направил такое обращение руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой. В нем депутат пишет, что "существующая программа физического воспитания в школе, даже при наличии третьего урока физкультуры, не обеспечивает гармоничного физического развития". По его словам, особую озабоченность вызывает "ежегодное увеличение процента детей и подростков с избыточной массой тела". "Считаю необходимым рассмотреть возможность внедрения ежедневной короткой утренней физической зарядки в школах продолжительностью не более 10–15 минут непосредственно перед началом первого урока, с выполнением базовых упражнений для разминки", - сказано в документе. По словам автора, некоторые регионы РФ уже реализуют такую практику. "Вместе с тем данная практика пока не является повсеместной, а утверждённые Роспотребнадзором санитарные требования к организации образовательного процесса в школах не содержат рекомендаций по проведению утренних зарядок", - отмечается в документе. Внедрение зарядки не потребует дополнительных бюджетных затрат, будет способствовать популяризации физической активности среди школьников и формированию устойчивых привычек здорового образа жизни, считает Арапов.
https://ria.ru/20250418/gosduma-2011946066.html
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госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, россия, общество
Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Анна Попова, Россия, Общество
В Госдуме предложили внедрить зарядку в школах перед первым уроком
Депутат Госдумы Арапов предложил внедрить зарядку в школах перед первым уроком