https://ria.ru/20250418/predlozhenie-2012054241.html

В Госдуме предложили внедрить зарядку в школах перед первым уроком

В Госдуме предложили внедрить зарядку в школах перед первым уроком - РИА Новости, 18.04.2025

В Госдуме предложили внедрить зарядку в школах перед первым уроком

Депутат ГД Георгий Арапов ("Новые люди") предложил рассмотреть возможность внедрения ежедневной утренней зарядки в школах продолжительностью не более 10–15... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T13:24:00+03:00

2025-04-18T13:24:00+03:00

2025-04-18T13:24:00+03:00

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

анна попова

россия

общество

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Депутат ГД Георгий Арапов ("Новые люди") предложил рассмотреть возможность внедрения ежедневной утренней зарядки в школах продолжительностью не более 10–15 минут перед первым уроком, документ есть в распоряжении РИА Новости. Арапов направил такое обращение руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой. В нем депутат пишет, что "существующая программа физического воспитания в школе, даже при наличии третьего урока физкультуры, не обеспечивает гармоничного физического развития". По его словам, особую озабоченность вызывает "ежегодное увеличение процента детей и подростков с избыточной массой тела". "Считаю необходимым рассмотреть возможность внедрения ежедневной короткой утренней физической зарядки в школах продолжительностью не более 10–15 минут непосредственно перед началом первого урока, с выполнением базовых упражнений для разминки", - сказано в документе. По словам автора, некоторые регионы РФ уже реализуют такую практику. "Вместе с тем данная практика пока не является повсеместной, а утверждённые Роспотребнадзором санитарные требования к организации образовательного процесса в школах не содержат рекомендаций по проведению утренних зарядок", - отмечается в документе. Внедрение зарядки не потребует дополнительных бюджетных затрат, будет способствовать популяризации физической активности среди школьников и формированию устойчивых привычек здорового образа жизни, считает Арапов.

https://ria.ru/20250418/gosduma-2011946066.html

https://ria.ru/20250217/veypy-1999850926.html

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госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, россия, общество