https://ria.ru/20250418/pobeda-2012125479.html

Спикер парламента Киргизии призвал чтить память о подвиге ветеранов

Спикер парламента Киргизии призвал чтить память о подвиге ветеранов - РИА Новости, 18.04.2025

Спикер парламента Киргизии призвал чтить память о подвиге ветеранов

Молодежь Киргизии должна чтить память о подвиге ветеранов Великой Отечественной войны, заявил в пятницу спикер парламента республики Нурланбек Тургунбек уулу. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T16:57:00+03:00

2025-04-18T16:57:00+03:00

2025-04-18T16:57:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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80-летие победы в великой отечественной войне

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БИШКЕК, 18 апр – РИА Новости. Молодежь Киргизии должна чтить память о подвиге ветеранов Великой Отечественной войны, заявил в пятницу спикер парламента республики Нурланбек Тургунбек уулу. Как сообщили журналистам в пресс-службе законодательного собрания, в пятницу Тургунбек уулу принял участие в торжественном мероприятии в Таврическом дворце Санкт-Петербурга, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В своем выступлении спикер парламента подчеркнул, что День Великой Победы – это символ патриотизма и небывалого мужества народа. "Наши отцы сражались за целостность и мир многонационального государства, проявляя героизм на полях кровопролитной войны", – приводит слова спикера пресс-служба парламента. По словам парламентария, 9 мая – это день, который напоминает не только о славе фронтовиков, но и о тяжелейших испытаниях, выпавших на долю тех, кто ковал Победу в тылу. Кроме того, он отметил вклад киргизского народа в достижение Великой Победы. "В боях Великой Отечественной войны приняли участие около 360 тысяч кыргызстанцев. Более 130 тысяч из них не вернулись с фронта. Около 150 тысяч были награждены орденами и медалями, 22 бойца стали полными кавалерами ордена Славы, а 77 удостоены звания Героя Советского Союза. Мы гордимся нашими героями Дуйшонкулом Шопоковым, Чолпонбаем Тулебердиевым и многими другими, чьи имена навсегда вписаны в историю. Светлая память о тех, кто не вернулся с полей сражений, останется в сердце каждого кыргызстанца, а их имена будут передаваться из поколения в поколение", – подчеркнул он. Спикер с сожалением отметил, что с каждым годом становится все меньше ветеранов войны и труда. "Долг ныне живущих, особенно молодого поколения – хранить память о жертвах того кровавого периода в истории человечества, чтить подвиг его героев. Особенно важно, чтобы молодежь осознавала, какой высокой ценой была завоевана наша мирная жизнь", – подчеркнул парламентарий. Как отметили в пресс-службе, в завершение своего выступления спикер от имени киргизского парламента поздравил всех участников с праздником Великой Победы, а также обозначил важность данного мероприятия, организованного в рамках очередных заседаний МПА СНГ.

https://ria.ru/20250411/kirgizija-2010638911.html

https://ria.ru/20250410/pobeda-2010397597.html

https://ria.ru/20250411/pobeda-2010787233.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

киргизия, санкт-петербург, снг, 80-летие победы в великой отечественной войне, в мире