https://ria.ru/20250418/pobeda-2012118079.html

Матвиенко призвала парламентариев из стран СНГ поддержать "Поезд Памяти"

Матвиенко призвала парламентариев из стран СНГ поддержать "Поезд Памяти" - РИА Новости, 18.04.2025

Матвиенко призвала парламентариев из стран СНГ поддержать "Поезд Памяти"

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала парламентариев стран СНГ оказать всю возможную поддержку культурно-образовательному проекту "Поезд... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T16:39:00+03:00

2025-04-18T16:39:00+03:00

2025-04-18T16:39:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

ссср

россия

белоруссия

валентина матвиенко

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снг

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала парламентариев стран СНГ оказать всю возможную поддержку культурно-образовательному проекту "Поезд Памяти". "Считаю, что "Поезд Памяти" – прекрасный пример того, как можно и нужно доносить до нового поколения историческую правду. Было бы правильно, чтобы парламентарии стран СНГ оказали всю возможную поддержку проекту, который в этом году соберет школьников, представляющих народы всех республик бывшего СССР, как память о том, что Победа была одна на всех", - сказала Матвиенко в ходе открытия торжественного заседания Межпарламентской ассамблеи СНГ в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Парламентарий отметила, что школьники охотно и "с горящими глазами" принимают участие в этом проекте. По словам Матвиенко, принципиальное значение имеют мероприятия научного, информационно-просветительского характера о событиях Великой Отечественной войны. "Молодежь должна воспринимать события тех времён не как картинку из прошлого, а как часть героической истории своих народов, своих семей. Важно использовать самые современные форматы, создавать новые произведения искусства. Это огромная работа, и юбилей Победы должен придать ей дополнительный импульс", - сказала законодатель. "Поезд памяти" – российско-белорусский культурно-образовательный проект, направленный на объединение молодежи разных стран, формирование уважительного отношения и понимания значимости героических подвигов предков, знакомство с культурой и традициями соседних государств. В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в проекте "Поезд памяти" примут участие 200 старшеклассников, которые являются потомками победителей – представителями народов республик бывшего СССР. "Поезд памяти" стартует из Бреста в День памяти и скорби – 22 июня. Его маршрут пройдет по городам России и Белоруссии, включая города-герои. Планируется посещение памятных мест, мемориалов, культурно-исторических достопримечательностей. Организаторы проекта – Совет Федерации РФ и Совет республики Национального собрания Белоруссии. Спикер верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова в феврале говорила, что представители 15 стран могут принять участие в проекте "Поезд памяти" в текущем году.

https://ria.ru/20241008/sng-1977042032.html

https://ria.ru/20250329/pobeda-2008140300.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ссср, россия, белоруссия, валентина матвиенко, наталья кочанова, снг, совет федерации рф, 80-летие победы в великой отечественной войне