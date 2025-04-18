Матвиенко призвала парламентариев из стран СНГ поддержать "Поезд Памяти"
Матвиенко призвала парламентариев из стран СНГ поддержать проект "Поезд Памяти"
© Фото : пресс-служба СФПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Фото : пресс-служба СФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко . Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала парламентариев стран СНГ оказать всю возможную поддержку культурно-образовательному проекту "Поезд Памяти".
"Считаю, что "Поезд Памяти" – прекрасный пример того, как можно и нужно доносить до нового поколения историческую правду. Было бы правильно, чтобы парламентарии стран СНГ оказали всю возможную поддержку проекту, который в этом году соберет школьников, представляющих народы всех республик бывшего СССР, как память о том, что Победа была одна на всех", - сказала Матвиенко в ходе открытия торжественного заседания Межпарламентской ассамблеи СНГ в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Главы государств СНГ призвали не допускать возрождения фашизма
8 октября 2024, 18:20
Парламентарий отметила, что школьники охотно и "с горящими глазами" принимают участие в этом проекте.
По словам Матвиенко, принципиальное значение имеют мероприятия научного, информационно-просветительского характера о событиях Великой Отечественной войны.
«
"Молодежь должна воспринимать события тех времён не как картинку из прошлого, а как часть героической истории своих народов, своих семей. Важно использовать самые современные форматы, создавать новые произведения искусства. Это огромная работа, и юбилей Победы должен придать ей дополнительный импульс", - сказала законодатель.
"Поезд памяти" – российско-белорусский культурно-образовательный проект, направленный на объединение молодежи разных стран, формирование уважительного отношения и понимания значимости героических подвигов предков, знакомство с культурой и традициями соседних государств.
В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в проекте "Поезд памяти" примут участие 200 старшеклассников, которые являются потомками победителей – представителями народов республик бывшего СССР. "Поезд памяти" стартует из Бреста в День памяти и скорби – 22 июня. Его маршрут пройдет по городам России и Белоруссии, включая города-герои. Планируется посещение памятных мест, мемориалов, культурно-исторических достопримечательностей.
Организаторы проекта – Совет Федерации РФ и Совет республики Национального собрания Белоруссии. Спикер верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова в феврале говорила, что представители 15 стран могут принять участие в проекте "Поезд памяти" в текущем году.