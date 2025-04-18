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В Ереване представили книгу воспоминаний ветеранов Великой Отечественной - РИА Новости, 18.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
15:40 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/pobeda-2012094934.html
В Ереване представили книгу воспоминаний ветеранов Великой Отечественной
В Ереване представили книгу воспоминаний ветеранов Великой Отечественной - РИА Новости, 18.04.2025
В Ереване представили книгу воспоминаний ветеранов Великой Отечественной
Презентация книги воспоминаний армянских ветеранов Великой Отечественной войны под названием "Голоса бессмертия" состоялась в пятницу в музее военной истории в... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T15:40:00+03:00
2025-04-18T15:40:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
армения
берлин (город)
в мире
ереван
80-летие победы в великой отечественной войне
великая отечественная война (1941-1945)
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ЕРЕВАН, 18 апр - РИА Новости. Презентация книги воспоминаний армянских ветеранов Великой Отечественной войны под названием "Голоса бессмертия" состоялась в пятницу в музее военной истории в Ереване, сообщает корреспондент РИА Новости. Как рассказала в ходе презентации автор сборника очерков, писатель, журналист и этнограф Елена Шуваева, идея такой книги возникла десять лет назад, еще к 70-летию Великой Победы, когда она писала историю 89-й стрелковой Таманской (армянской – ред.) дивизии. "Тогда еще было много "таманцев", которые жили в Армении, и при объединении ветеранов действовала секция участников Таманской дивизии. К сожалению, многих героев нет в живых, но их истории записаны. И работа продолжалась. В 2020 году вышло первое издание этой книги. Тогда это была инициатива Российско-Армянского университета, Института Востоковедения. Мы продолжали работать. И в этой последней книге, во втором переиздании, у нас около 30 историй армянских ветеранов, плюс история ветеранского движения в Армении и рассказ о вкладе армянского народа в дело Великой Победы", - сказала Шуваева. По ее словам, работа продолжается. "К концу года планируем издать книгу десятитысячным тиражом. В этот раз книга вышла тиражом в тысячу экземпляров. И уже в той книге будут дополнены истории ветеранов, которые, слава богу, живы до сих пор, но которых мы еще не успели записать", - отметила Шуваева. Она сообщила, что на сегодняшний день в Армении проживает 32 ветерана, в том числе блокадники. При этом самому молодому проживающему в Армении ветерану Великой Отечественной войны 99 лет, самому старшему - 104 года. "Это живые истории. Мы видим судьбы людей, которые прошли войну и после войны они жили, созидали и сохранили в себе историческую память, сохранили в себе достоинство и поделились этими историями, которые представлены здесь", - отметила автор. В свою очередь председатель объединения ветеранов Армении Симон Есаян отметил, что в книге рассказывается не только о боевом пути ветеранов, но и их послевоенной деятельности. Кроме того, большое место уделено истории и деятельности объединения ветеранов Армении. "Некоторых ветеранов, о которых рассказывается в этой книге, уже нет в живых, но Елена Шуваева увековечила их образ. Иными словами, эта книга - большой памятник тем армянским ветеранам, которые добились победы в Великой Отечественной войне", - сказал Есаян. С июня 1941 года по май 1945 года в Советскую армию были призваны около 600 тысяч армян, при этом из Армении, население которой, по данным 1941 года, составляло менее 1,5 миллиона человек, на фронт ушли 300 тысяч человек. Свыше 200 тысяч армян погибло, около 175 тысяч из них ─ в боях. В годы Великой Отечественной войны войны 106 армян стали Героями Советского Союза, а легендарный летчик Нельсон Степанян и маршал Советского Союза Иван Баграмян были удостоены этого высшего звания дважды, 27 армян стали полными кавалерами ордена Славы. В Армении были укомплектованы и отправлены на фронт шесть национальных дивизий, одна из них - 89-я Армянская Таманская дивизия - единственной из национальных формирований участвовала в штурме Берлина.
https://ria.ru/20250223/bagramjan-2001145159.html
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армения, берлин (город), в мире, ереван, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война (1941-1945)
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Армения, Берлин (город), В мире, Ереван, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Великая Отечественная война (1941-1945)
В Ереване представили книгу воспоминаний ветеранов Великой Отечественной

В Ереване представили книгу воспоминаний армянских ветеранов "Голоса бессмертия"

© Sputnik Армения/Aram NersesyanПрезентация книги воспоминаний армянских ветеранов Великой Отечественной войны "Голоса бессмертия" в Ереване
Презентация книги воспоминаний армянских ветеранов Великой Отечественной войны Голоса бессмертия в Ереване - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Sputnik Армения/Aram Nersesyan
Презентация книги воспоминаний армянских ветеранов Великой Отечественной войны "Голоса бессмертия" в Ереване
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ЕРЕВАН, 18 апр - РИА Новости. Презентация книги воспоминаний армянских ветеранов Великой Отечественной войны под названием "Голоса бессмертия" состоялась в пятницу в музее военной истории в Ереване, сообщает корреспондент РИА Новости.
Как рассказала в ходе презентации автор сборника очерков, писатель, журналист и этнограф Елена Шуваева, идея такой книги возникла десять лет назад, еще к 70-летию Великой Победы, когда она писала историю 89-й стрелковой Таманской (армянской – ред.) дивизии.
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"Тогда еще было много "таманцев", которые жили в Армении, и при объединении ветеранов действовала секция участников Таманской дивизии. К сожалению, многих героев нет в живых, но их истории записаны. И работа продолжалась. В 2020 году вышло первое издание этой книги. Тогда это была инициатива Российско-Армянского университета, Института Востоковедения. Мы продолжали работать. И в этой последней книге, во втором переиздании, у нас около 30 историй армянских ветеранов, плюс история ветеранского движения в Армении и рассказ о вкладе армянского народа в дело Великой Победы", - сказала Шуваева.
По ее словам, работа продолжается. "К концу года планируем издать книгу десятитысячным тиражом. В этот раз книга вышла тиражом в тысячу экземпляров. И уже в той книге будут дополнены истории ветеранов, которые, слава богу, живы до сих пор, но которых мы еще не успели записать", - отметила Шуваева.
Она сообщила, что на сегодняшний день в Армении проживает 32 ветерана, в том числе блокадники. При этом самому молодому проживающему в Армении ветерану Великой Отечественной войны 99 лет, самому старшему - 104 года. "Это живые истории. Мы видим судьбы людей, которые прошли войну и после войны они жили, созидали и сохранили в себе историческую память, сохранили в себе достоинство и поделились этими историями, которые представлены здесь", - отметила автор.
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В свою очередь председатель объединения ветеранов Армении Симон Есаян отметил, что в книге рассказывается не только о боевом пути ветеранов, но и их послевоенной деятельности. Кроме того, большое место уделено истории и деятельности объединения ветеранов Армении.
"Некоторых ветеранов, о которых рассказывается в этой книге, уже нет в живых, но Елена Шуваева увековечила их образ. Иными словами, эта книга - большой памятник тем армянским ветеранам, которые добились победы в Великой Отечественной войне", - сказал Есаян.
С июня 1941 года по май 1945 года в Советскую армию были призваны около 600 тысяч армян, при этом из Армении, население которой, по данным 1941 года, составляло менее 1,5 миллиона человек, на фронт ушли 300 тысяч человек. Свыше 200 тысяч армян погибло, около 175 тысяч из них ─ в боях. В годы Великой Отечественной войны войны 106 армян стали Героями Советского Союза, а легендарный летчик Нельсон Степанян и маршал Советского Союза Иван Баграмян были удостоены этого высшего звания дважды, 27 армян стали полными кавалерами ордена Славы. В Армении были укомплектованы и отправлены на фронт шесть национальных дивизий, одна из них - 89-я Армянская Таманская дивизия - единственной из национальных формирований участвовала в штурме Берлина.
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