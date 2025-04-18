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В Таджикистане заявили о влиянии Победы на отношения стран СНГ
В Таджикистане заявили о влиянии Победы на отношения стран СНГ - РИА Новости, 18.04.2025
В Таджикистане заявили о влиянии Победы на отношения стран СНГ
Память о Победе в Великой Отечественной войне будет и впредь служить прочным фундаментом отношений стран СНГ, заявил спикер верхней палаты парламента... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T15:33:00+03:00
2025-04-18T15:33:00+03:00
2025-04-18T15:38:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
таджикистан
снг
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр - РИА Новости. Память о Победе в Великой Отечественной войне будет и впредь служить прочным фундаментом отношений стран СНГ, заявил спикер верхней палаты парламента Таджикистана Рустам Эмомали. "Выражаю уверенность в том, что исторические узы дружбы и братства, опирающиеся на ценности великой Победы, будут и впредь служить прочным фундаментом многогранных отношений наших стран во имя благополучия и гармоничного развития нынешнего и будущего поколений наших народов", - заявил Эмомали на торжественном заседании совета Межпарламентской ассамблеи СНГ, посвящённом 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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таджикистан, снг, 80-летие победы в великой отечественной войне, россия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Таджикистан, СНГ, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия
В Таджикистане заявили о влиянии Победы на отношения стран СНГ
Эмомали: память о Победе будет и впредь служить фундаментом отношений стран СНГ