https://ria.ru/20250418/pobeda-2012092454.html

В Таджикистане заявили о влиянии Победы на отношения стран СНГ

В Таджикистане заявили о влиянии Победы на отношения стран СНГ - РИА Новости, 18.04.2025

В Таджикистане заявили о влиянии Победы на отношения стран СНГ

Память о Победе в Великой Отечественной войне будет и впредь служить прочным фундаментом отношений стран СНГ, заявил спикер верхней палаты парламента... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T15:33:00+03:00

2025-04-18T15:33:00+03:00

2025-04-18T15:38:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

таджикистан

снг

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр - РИА Новости. Память о Победе в Великой Отечественной войне будет и впредь служить прочным фундаментом отношений стран СНГ, заявил спикер верхней палаты парламента Таджикистана Рустам Эмомали. "Выражаю уверенность в том, что исторические узы дружбы и братства, опирающиеся на ценности великой Победы, будут и впредь служить прочным фундаментом многогранных отношений наших стран во имя благополучия и гармоничного развития нынешнего и будущего поколений наших народов", - заявил Эмомали на торжественном заседании совета Межпарламентской ассамблеи СНГ, посвящённом 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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таджикистан

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таджикистан, снг, 80-летие победы в великой отечественной войне, россия