Рейтинг@Mail.ru
В Таджикистане заявили о влиянии Победы на отношения стран СНГ - РИА Новости, 18.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
15:33 18.04.2025 (обновлено: 15:38 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/pobeda-2012092454.html
В Таджикистане заявили о влиянии Победы на отношения стран СНГ
В Таджикистане заявили о влиянии Победы на отношения стран СНГ - РИА Новости, 18.04.2025
В Таджикистане заявили о влиянии Победы на отношения стран СНГ
Память о Победе в Великой Отечественной войне будет и впредь служить прочным фундаментом отношений стран СНГ, заявил спикер верхней палаты парламента... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T15:33:00+03:00
2025-04-18T15:38:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
таджикистан
снг
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1944898981_0:276:3152:2048_1920x0_80_0_0_06267918adda6726d45db4264de5c19c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр - РИА Новости. Память о Победе в Великой Отечественной войне будет и впредь служить прочным фундаментом отношений стран СНГ, заявил спикер верхней палаты парламента Таджикистана Рустам Эмомали. "Выражаю уверенность в том, что исторические узы дружбы и братства, опирающиеся на ценности великой Победы, будут и впредь служить прочным фундаментом многогранных отношений наших стран во имя благополучия и гармоничного развития нынешнего и будущего поколений наших народов", - заявил Эмомали на торжественном заседании совета Межпарламентской ассамблеи СНГ, посвящённом 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
https://ria.ru/20250417/sng-2011888894.html
таджикистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1944898981_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_280610f3b928824089fb3ec0bf170e54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
таджикистан, снг, 80-летие победы в великой отечественной войне, россия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Таджикистан, СНГ, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия
В Таджикистане заявили о влиянии Победы на отношения стран СНГ

Эмомали: память о Победе будет и впредь служить фундаментом отношений стран СНГ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоенный парад на Красной площади
Военный парад на Красной площади - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военный парад на Красной площади. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр - РИА Новости. Память о Победе в Великой Отечественной войне будет и впредь служить прочным фундаментом отношений стран СНГ, заявил спикер верхней палаты парламента Таджикистана Рустам Эмомали.
"Выражаю уверенность в том, что исторические узы дружбы и братства, опирающиеся на ценности великой Победы, будут и впредь служить прочным фундаментом многогранных отношений наших стран во имя благополучия и гармоничного развития нынешнего и будущего поколений наших народов", - заявил Эмомали на торжественном заседании совета Межпарламентской ассамблеи СНГ, посвящённом 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Вид на башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Все главы стран СНГ приедут на парад Победы в Москву
17 апреля, 18:13
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеТаджикистанСНГ80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала