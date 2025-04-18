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В Госдуме рассказали об изменениях в пенсионном законодательстве - РИА Новости, 18.04.2025
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02:23 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/pensiya-2011939657.html
В Госдуме рассказали об изменениях в пенсионном законодательстве
В Госдуме рассказали об изменениях в пенсионном законодательстве - РИА Новости, 18.04.2025
В Госдуме рассказали об изменениях в пенсионном законодательстве
В мае 2025 года в силу вступают изменения, предусматривающие право на получение единовременной выплаты в размере 80 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T02:23:00+03:00
2025-04-18T02:23:00+03:00
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. В мае 2025 года в силу вступают изменения, предусматривающие право на получение единовременной выплаты в размере 80 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны, а также доплаты для членов экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности со стажем более 25 лет, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ). "В мае 2025 года вступают в силу изменения, затрагивающие пенсионные выплаты для нескольких категорий граждан. Эти изменения не носят универсального характера и касаются только тех, чьи условия труда или жизненные обстоятельства предполагают дополнительные меры материальной поддержки. Прежде всего, речь идёт о гражданах, имеющих отношение к Великой Отечественной войне. На основании указа президента №15 от 15 января 2025 года предусмотрена единовременная выплата в размере 80 тысяч рублей", - сказал Гаврилов. По его словам, выплата назначается инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест насильственного содержания, вдовам и вдовцам погибших или умерших участников войны. Депутат отметил, что право на выплату закреплено не только за гражданами, проживающими в России, но и за теми, кто постоянно находится на территории Латвии, Литвы, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. "Доплаты также ожидают членов лётных экипажей гражданской авиации, если их стаж составляет не менее 25 лет (20 — для женщин), а также работников угольной промышленности, трудившихся в подземных условиях на протяжении не менее четверти века. В обоих случаях выплаты носят компенсационный характер и требуют предварительного подтверждения стажа и условий труда. Документы на перерасчёт нужно было подать до 31 марта, и теперь соответствующие доплаты будут автоматически включены в начисления с мая", - рассказал парламентарий. Депутат отметил, что майские изменения касаются узкого круга граждан, права которых закреплены как нормами пенсионного законодательства, так и специальными актами президента. "Это не является очередной индексацией в привычном смысле, а скорее направлено на восполнение конкретных жизненных обстоятельств, сформированных либо историческими событиями, либо особенностями профессиональной деятельности. Опыт реализации этих мер мог бы быть расширен и на иные требующие поддержки категории наших граждан, особенно в тех случаях, когда биография человека содержит свидетельства значительного вклада в общественное развитие", - добавил Гаврилов.
https://ria.ru/20250320/veterany-2006321579.html
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общество, россия, латвия, литва, сергей гаврилов, госдума рф, кпрф
Общество, Россия, Латвия, Литва, Сергей Гаврилов, Госдума РФ, КПРФ
В Госдуме рассказали об изменениях в пенсионном законодательстве

Гаврилов: некоторые категории пенсионеров смогут получить дополнительные выплаты

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. В мае 2025 года в силу вступают изменения, предусматривающие право на получение единовременной выплаты в размере 80 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны, а также доплаты для членов экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности со стажем более 25 лет, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ).
"В мае 2025 года вступают в силу изменения, затрагивающие пенсионные выплаты для нескольких категорий граждан. Эти изменения не носят универсального характера и касаются только тех, чьи условия труда или жизненные обстоятельства предполагают дополнительные меры материальной поддержки. Прежде всего, речь идёт о гражданах, имеющих отношение к Великой Отечественной войне. На основании указа президента №15 от 15 января 2025 года предусмотрена единовременная выплата в размере 80 тысяч рублей", - сказал Гаврилов.
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По его словам, выплата назначается инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест насильственного содержания, вдовам и вдовцам погибших или умерших участников войны. Депутат отметил, что право на выплату закреплено не только за гражданами, проживающими в России, но и за теми, кто постоянно находится на территории Латвии, Литвы, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья.
"Доплаты также ожидают членов лётных экипажей гражданской авиации, если их стаж составляет не менее 25 лет (20 — для женщин), а также работников угольной промышленности, трудившихся в подземных условиях на протяжении не менее четверти века. В обоих случаях выплаты носят компенсационный характер и требуют предварительного подтверждения стажа и условий труда. Документы на перерасчёт нужно было подать до 31 марта, и теперь соответствующие доплаты будут автоматически включены в начисления с мая", - рассказал парламентарий.
Депутат отметил, что майские изменения касаются узкого круга граждан, права которых закреплены как нормами пенсионного законодательства, так и специальными актами президента.
"Это не является очередной индексацией в привычном смысле, а скорее направлено на восполнение конкретных жизненных обстоятельств, сформированных либо историческими событиями, либо особенностями профессиональной деятельности. Опыт реализации этих мер мог бы быть расширен и на иные требующие поддержки категории наших граждан, особенно в тех случаях, когда биография человека содержит свидетельства значительного вклада в общественное развитие", - добавил Гаврилов.
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