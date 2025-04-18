https://ria.ru/20250418/osvobozhdenie-2011972877.html
Путь к Победе. Во Владивостоке открылась выставка о разгроме Японии
Путь к Победе. Во Владивостоке открылась выставка о разгроме Японии - РИА Новости, 18.04.2025
Путь к Победе. Во Владивостоке открылась выставка о разгроме Японии
Фотовыставка проекта "Освобождение. Мир народам" открылась во Владивостоке на площадке Дальневосточного федерального университета. Экспозиция рассказывает о... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T11:03:00+03:00
2025-04-18T11:03:00+03:00
2025-04-18T12:13:00+03:00
общество
социальный навигатор
освобождение. путь к победе
великая отечественная война (1941-1945)
владивосток
80-летие победы в великой отечественной войне
япония
дальний восток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012019867_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ed4b99f0c659740663dab81504bd1855.jpg
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Фотовыставка проекта "Освобождение. Мир народам" открылась во Владивостоке на площадке Дальневосточного федерального университета. Экспозиция рассказывает о роли Дальнего Востока в разгроме третьей страны нацистского блока — Японии.В основе проекта лежит фотоархив Совинформбюро, правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня". На снимках, сделанных в период с марта по сентябрь 1945 года, запечатлены ключевые моменты военных операций и подготовки к Советско-японской войне. В фокусе внимания советских корреспондентов — лица простых людей: солдат, моряков, рабочих тыла, которые внесли свой вклад в Победу над милитаристской Японией.Открывая экспозицию, ректор Дальневосточного федерального университета Борис Коробец отметил, что в 1945 году, когда война в Европе уже закончилась, бои на Дальнем Востоке еще продолжались."Здесь наши предки освобождали дружественные народы из стран Азии, боролись с огромным злом. И сегодня во многом история повторяется в наших новых регионах. Я вижу здесь лица наших студентов, которые в составе добровольческих, гуманитарных миссий провели там уже довольно много времени и видели своими глазами все ужасы войны. Мы обязаны сделать все, чтобы страна была сильной, чтобы никогда никто не имел права даже подумать о том, что может отнять у нас свободу и будущее", — подчеркнул он.Руководитель Агентства по делам молодежи Приморского края Роман Ковбас подчеркнул важность исторического просвещения молодых поколений."Знание истории для молодежи — это основа. Вместе со студентами Дальневосточного федерального университета мы делаем совместный проект по историческому просвещению. Студенты ищут в архивах истории людей, которые делали Победу. И когда мы смотрим собранные материал, то понимаем, какими усилиями она была достигнута и что нужно делать, чтобы был мир. Наша задача, в том числе, чтобы историческую информацию знали не только мы, но и студенты других стран, которые обучаются в нашем регионе. Очень важно, чтобы мы стали проводниками знаний и смыслов", — заявил он.Жители России сегодня недостаточно знают о конфликтах на Дальнем Востоке в годы Второй мировой войне, отметил глава администрации города Владивостока Константин Шестаков."Мы знаем о судьбах наших родных, но история России гораздо больше. Материалы, которые привезли во Владивосток наши коллеги и друзья, расскажут о фактическом мире в годы войны, чтобы мы точно понимали и чувствовали, в каком мире жили воины Красной Армии, люди, которые трудились на наших заводах, моряки, которые ходили в огненные рейсы. Наглядное представление о том времени очень ценно, и я уверен, что многие почувствуют его дух. Наша основная задача — чтобы мы наши дети внуки знали, какими неимоверными усилиями мы получили этот мир", — рассказал он.Руководитель Службы визуальных проектов Объединенной дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня" Оксана Олейник отметила, что исторические факты об освобождении Дальнего Востока от фашизма сегодня должны быть известны каждому."По какой-то причине в советское время им уделялось меньше внимания, и мы очень хотели восполнить эти пробелы документальными фотографиями. Наше агентство отсчитывает свою историю от Советского информбюро, которое было создано на третий день войны, и все архивы мы очень бережно храним. Но гораздо важнее представить все эти работы на взгляд широкой публики. Молодежь – будущее нашей страны, она будет делать ее историю, и ее знания будут передаваться дальше по наследству", — заключила она.Фотовыставка на площадке Дальневосточного федерального университета будет доступна для посещения до 31 мая 2025 года. Проект "Освобождение. Мир народам" реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на празднование 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Это продолжение проектов "Освобождение" и "Освобождение. Путь к победе", собравших за два года многомиллионную аудиторию. Проект включает в себя проведение фотовыставок как на территории России, так и за рубежом, просветительских мероприятий с использованием мобильных экспозиций.
https://ria.ru/20250418/osvobozhdenie-2011766244.html
владивосток
япония
дальний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012019867_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e4c029b5d9ba490488395a6e1c427a63.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, социальный навигатор, освобождение. путь к победе, великая отечественная война (1941-1945), владивосток, 80-летие победы в великой отечественной войне, япония, дальний восток, борис коробец, константин шестаков, дальневосточный федеральный университет, президентский фонд культурных инициатив, освобождение. мир народам
Общество, Социальный навигатор, Освобождение. Путь к Победе, Великая Отечественная война (1941-1945), Владивосток, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Япония, Дальний Восток, Борис Коробец, Константин Шестаков, Дальневосточный федеральный университет, Президентский фонд культурных инициатив, Освобождение. Мир народам
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Фотовыставка проекта "Освобождение. Мир народам" открылась во Владивостоке на площадке Дальневосточного федерального университета. Экспозиция рассказывает о роли Дальнего Востока в разгроме третьей страны нацистского блока — Японии.
В основе проекта лежит фотоархив Совинформбюро, правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня". На снимках, сделанных в период с марта по сентябрь 1945 года, запечатлены ключевые моменты военных операций и подготовки к Советско-японской войне. В фокусе внимания советских корреспондентов — лица простых людей: солдат, моряков, рабочих тыла, которые внесли свой вклад в Победу над милитаристской Японией.
Открывая экспозицию, ректор Дальневосточного федерального университета Борис Коробец отметил, что в 1945 году, когда война в Европе уже закончилась, бои на Дальнем Востоке еще продолжались.
"Здесь наши предки освобождали дружественные народы из стран Азии, боролись с огромным злом. И сегодня во многом история повторяется в наших новых регионах. Я вижу здесь лица наших студентов, которые в составе добровольческих, гуманитарных миссий провели там уже довольно много времени и видели своими глазами все ужасы войны. Мы обязаны сделать все, чтобы страна была сильной, чтобы никогда никто не имел права даже подумать о том, что может отнять у нас свободу и будущее", — подчеркнул он.
Руководитель Агентства по делам молодежи Приморского края Роман Ковбас подчеркнул важность исторического просвещения молодых поколений.
"Знание истории для молодежи — это основа. Вместе со студентами Дальневосточного федерального университета мы делаем совместный проект по историческому просвещению. Студенты ищут в архивах истории людей, которые делали Победу. И когда мы смотрим собранные материал, то понимаем, какими усилиями она была достигнута и что нужно делать, чтобы был мир. Наша задача, в том числе, чтобы историческую информацию знали не только мы, но и студенты других стран, которые обучаются в нашем регионе. Очень важно, чтобы мы стали проводниками знаний и смыслов", — заявил он.
Жители России сегодня недостаточно знают о конфликтах на Дальнем Востоке в годы Второй мировой войне, отметил глава администрации города Владивостока Константин Шестаков.
Фотовыставка проекта "Освобождение. Мир народам" во Владивостоке
1 из 9
Фотовыставка проекта "Освобождение. Мир народам" во Владивостоке
2 из 9
Фотовыставка проекта "Освобождение. Мир народам" во Владивостоке
3 из 9
Фотовыставка проекта "Освобождение. Мир народам" во Владивостоке
4 из 9
Фотовыставка проекта "Освобождение. Мир народам" во Владивостоке
5 из 9
Фотовыставка проекта "Освобождение. Мир народам" во Владивостоке
6 из 9
Фотовыставка проекта "Освобождение. Мир народам" во Владивостоке
7 из 9
Фотовыставка проекта "Освобождение. Мир народам" во Владивостоке
8 из 9
Фотовыставка проекта "Освобождение. Мир народам" во Владивостоке
9 из 9
Фотовыставка проекта "Освобождение. Мир народам" во Владивостоке
1 из 9
Фотовыставка проекта "Освобождение. Мир народам" во Владивостоке
2 из 9
Фотовыставка проекта "Освобождение. Мир народам" во Владивостоке
3 из 9
Фотовыставка проекта "Освобождение. Мир народам" во Владивостоке
4 из 9
Фотовыставка проекта "Освобождение. Мир народам" во Владивостоке
5 из 9
Фотовыставка проекта "Освобождение. Мир народам" во Владивостоке
6 из 9
Фотовыставка проекта "Освобождение. Мир народам" во Владивостоке
7 из 9
Фотовыставка проекта "Освобождение. Мир народам" во Владивостоке
8 из 9
Фотовыставка проекта "Освобождение. Мир народам" во Владивостоке
9 из 9
"Мы знаем о судьбах наших родных, но история России гораздо больше. Материалы, которые привезли во Владивосток наши коллеги и друзья, расскажут о фактическом мире в годы войны, чтобы мы точно понимали и чувствовали, в каком мире жили воины Красной Армии, люди, которые трудились на наших заводах, моряки, которые ходили в огненные рейсы. Наглядное представление о том времени очень ценно, и я уверен, что многие почувствуют его дух. Наша основная задача — чтобы мы наши дети внуки знали, какими неимоверными усилиями мы получили этот мир", — рассказал он.
Руководитель Службы визуальных проектов Объединенной дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня" Оксана Олейник отметила, что исторические факты об освобождении Дальнего Востока от фашизма сегодня должны быть известны каждому.
"По какой-то причине в советское время им уделялось меньше внимания, и мы очень хотели восполнить эти пробелы документальными фотографиями. Наше агентство отсчитывает свою историю от Советского информбюро, которое было создано на третий день войны, и все архивы мы очень бережно храним. Но гораздо важнее представить все эти работы на взгляд широкой публики. Молодежь – будущее нашей страны, она будет делать ее историю, и ее знания будут передаваться дальше по наследству", — заключила она.
Фотовыставка на площадке Дальневосточного федерального университета будет доступна для посещения до 31 мая 2025 года. Проект "Освобождение. Мир народам" реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на празднование 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Это продолжение проектов "Освобождение" и "Освобождение. Путь к победе", собравших за два года многомиллионную аудиторию. Проект включает в себя проведение фотовыставок как на территории России, так и за рубежом, просветительских мероприятий с использованием мобильных экспозиций.