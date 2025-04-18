https://ria.ru/20250418/osvobozhdenie-2011972877.html

Путь к Победе. Во Владивостоке открылась выставка о разгроме Японии

Путь к Победе. Во Владивостоке открылась выставка о разгроме Японии - РИА Новости, 18.04.2025

Путь к Победе. Во Владивостоке открылась выставка о разгроме Японии

Фотовыставка проекта "Освобождение. Мир народам" открылась во Владивостоке на площадке Дальневосточного федерального университета. Экспозиция рассказывает о... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T11:03:00+03:00

2025-04-18T11:03:00+03:00

2025-04-18T12:13:00+03:00

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Фотовыставка проекта "Освобождение. Мир народам" открылась во Владивостоке на площадке Дальневосточного федерального университета. Экспозиция рассказывает о роли Дальнего Востока в разгроме третьей страны нацистского блока — Японии.В основе проекта лежит фотоархив Совинформбюро, правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня". На снимках, сделанных в период с марта по сентябрь 1945 года, запечатлены ключевые моменты военных операций и подготовки к Советско-японской войне. В фокусе внимания советских корреспондентов — лица простых людей: солдат, моряков, рабочих тыла, которые внесли свой вклад в Победу над милитаристской Японией.Открывая экспозицию, ректор Дальневосточного федерального университета Борис Коробец отметил, что в 1945 году, когда война в Европе уже закончилась, бои на Дальнем Востоке еще продолжались."Здесь наши предки освобождали дружественные народы из стран Азии, боролись с огромным злом. И сегодня во многом история повторяется в наших новых регионах. Я вижу здесь лица наших студентов, которые в составе добровольческих, гуманитарных миссий провели там уже довольно много времени и видели своими глазами все ужасы войны. Мы обязаны сделать все, чтобы страна была сильной, чтобы никогда никто не имел права даже подумать о том, что может отнять у нас свободу и будущее", — подчеркнул он.Руководитель Агентства по делам молодежи Приморского края Роман Ковбас подчеркнул важность исторического просвещения молодых поколений."Знание истории для молодежи — это основа. Вместе со студентами Дальневосточного федерального университета мы делаем совместный проект по историческому просвещению. Студенты ищут в архивах истории людей, которые делали Победу. И когда мы смотрим собранные материал, то понимаем, какими усилиями она была достигнута и что нужно делать, чтобы был мир. Наша задача, в том числе, чтобы историческую информацию знали не только мы, но и студенты других стран, которые обучаются в нашем регионе. Очень важно, чтобы мы стали проводниками знаний и смыслов", — заявил он.Жители России сегодня недостаточно знают о конфликтах на Дальнем Востоке в годы Второй мировой войне, отметил глава администрации города Владивостока Константин Шестаков."Мы знаем о судьбах наших родных, но история России гораздо больше. Материалы, которые привезли во Владивосток наши коллеги и друзья, расскажут о фактическом мире в годы войны, чтобы мы точно понимали и чувствовали, в каком мире жили воины Красной Армии, люди, которые трудились на наших заводах, моряки, которые ходили в огненные рейсы. Наглядное представление о том времени очень ценно, и я уверен, что многие почувствуют его дух. Наша основная задача — чтобы мы наши дети внуки знали, какими неимоверными усилиями мы получили этот мир", — рассказал он.Руководитель Службы визуальных проектов Объединенной дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня" Оксана Олейник отметила, что исторические факты об освобождении Дальнего Востока от фашизма сегодня должны быть известны каждому."По какой-то причине в советское время им уделялось меньше внимания, и мы очень хотели восполнить эти пробелы документальными фотографиями. Наше агентство отсчитывает свою историю от Советского информбюро, которое было создано на третий день войны, и все архивы мы очень бережно храним. Но гораздо важнее представить все эти работы на взгляд широкой публики. Молодежь – будущее нашей страны, она будет делать ее историю, и ее знания будут передаваться дальше по наследству", — заключила она.Фотовыставка на площадке Дальневосточного федерального университета будет доступна для посещения до 31 мая 2025 года. Проект "Освобождение. Мир народам" реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на празднование 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Это продолжение проектов "Освобождение" и "Освобождение. Путь к победе", собравших за два года многомиллионную аудиторию. Проект включает в себя проведение фотовыставок как на территории России, так и за рубежом, просветительских мероприятий с использованием мобильных экспозиций.

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