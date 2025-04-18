Первую пятиэтажку снесли по реновации в московском Новогиреево
Первую старую пятиэтажку снесли в рамках реновации в московском Новогиреево
© Пресс-служба Департамента градостроительной политикиМинистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
© Пресс-служба Департамента градостроительной политики
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. В московском районе Новогиреево в рамках программы реновации снесли первый пятиэтажный дом, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Около 300 жителей первой расселенной пятиэтажки в районе Новогиреево переехали в новый жилой комплекс на той же улице. В новостройке предусмотрено 200 квартир с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Новый дом для жильцов снесенного расположен на Свободном проспекте, 25/27. По словам Овчинского, рядом с ним находится станция метро “Новогиреево”, учебные заведения, объекты здравоохранения, Кошачий пруд, магазины и кафе.
Министр указал, что четыре квартиры дома были оборудованы специально для маломобильных жильцов благодаря расширению коридоров и дверных проемов, а также установке специальной сантехники.
Уточняется, что придомовая территория нового дома была благоустроена. В том числе там появилась детская и спортивная площадки.
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