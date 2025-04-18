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Первую пятиэтажку снесли по реновации в московском Новогиреево - РИА Новости, 18.04.2025
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08:55 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/moskva-2011940708.html
Первую пятиэтажку снесли по реновации в московском Новогиреево
Первую пятиэтажку снесли по реновации в московском Новогиреево - РИА Новости, 18.04.2025
Первую пятиэтажку снесли по реновации в московском Новогиреево
В московском районе Новогиреево в рамках программы реновации снесли первый пятиэтажный дом, рассказал министр правительства столицы, глава департамента... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T08:55:00+03:00
2025-04-18T08:55:00+03:00
общество
москва
владислав овчинский
сергей собянин
программа реновации в москве
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. В московском районе Новогиреево в рамках программы реновации снесли первый пятиэтажный дом, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."Около 300 жителей первой расселенной пятиэтажки в районе Новогиреево переехали в новый жилой комплекс на той же улице. В новостройке предусмотрено 200 квартир с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Новый дом для жильцов снесенного расположен на Свободном проспекте, 25/27. По словам Овчинского, рядом с ним находится станция метро “Новогиреево”, учебные заведения, объекты здравоохранения, Кошачий пруд, магазины и кафе.Министр указал, что четыре квартиры дома были оборудованы специально для маломобильных жильцов благодаря расширению коридоров и дверных проемов, а также установке специальной сантехники. Уточняется, что придомовая территория нового дома была благоустроена. В том числе там появилась детская и спортивная площадки. Ранее столичный глава Сергей Собянин рассказал о переселении по реновации в Тимирязевском районе Москвы.
https://ria.ru/20250417/efimov-2011924346.html
https://ria.ru/20250416/ovchinskiy-2011484890.html
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общество, москва, владислав овчинский, сергей собянин, программа реновации в москве, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Общество, Москва, Владислав Овчинский, Сергей Собянин, Программа реновации в Москве, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Первую пятиэтажку снесли по реновации в московском Новогиреево

Первую старую пятиэтажку снесли в рамках реновации в московском Новогиреево

© Пресс-служба Департамента градостроительной политикиМинистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Пресс-служба Департамента градостроительной политики
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. В московском районе Новогиреево в рамках программы реновации снесли первый пятиэтажный дом, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Около 300 жителей первой расселенной пятиэтажки в районе Новогиреево переехали в новый жилой комплекс на той же улице. В новостройке предусмотрено 200 квартир с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
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Новый дом для жильцов снесенного расположен на Свободном проспекте, 25/27. По словам Овчинского, рядом с ним находится станция метро “Новогиреево”, учебные заведения, объекты здравоохранения, Кошачий пруд, магазины и кафе.
Министр указал, что четыре квартиры дома были оборудованы специально для маломобильных жильцов благодаря расширению коридоров и дверных проемов, а также установке специальной сантехники.
Уточняется, что придомовая территория нового дома была благоустроена. В том числе там появилась детская и спортивная площадки.
Ранее столичный глава Сергей Собянин рассказал о переселении по реновации в Тимирязевском районе Москвы.
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