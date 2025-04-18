https://ria.ru/20250418/moskva-2011940708.html

Первую пятиэтажку снесли по реновации в московском Новогиреево

Первую пятиэтажку снесли по реновации в московском Новогиреево - РИА Новости, 18.04.2025

Первую пятиэтажку снесли по реновации в московском Новогиреево

В московском районе Новогиреево в рамках программы реновации снесли первый пятиэтажный дом, рассказал министр правительства столицы, глава департамента... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T08:55:00+03:00

2025-04-18T08:55:00+03:00

2025-04-18T08:55:00+03:00

общество

москва

владислав овчинский

сергей собянин

программа реновации в москве

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. В московском районе Новогиреево в рамках программы реновации снесли первый пятиэтажный дом, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."Около 300 жителей первой расселенной пятиэтажки в районе Новогиреево переехали в новый жилой комплекс на той же улице. В новостройке предусмотрено 200 квартир с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Новый дом для жильцов снесенного расположен на Свободном проспекте, 25/27. По словам Овчинского, рядом с ним находится станция метро “Новогиреево”, учебные заведения, объекты здравоохранения, Кошачий пруд, магазины и кафе.Министр указал, что четыре квартиры дома были оборудованы специально для маломобильных жильцов благодаря расширению коридоров и дверных проемов, а также установке специальной сантехники. Уточняется, что придомовая территория нового дома была благоустроена. В том числе там появилась детская и спортивная площадки. Ранее столичный глава Сергей Собянин рассказал о переселении по реновации в Тимирязевском районе Москвы.

https://ria.ru/20250417/efimov-2011924346.html

https://ria.ru/20250416/ovchinskiy-2011484890.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, владислав овчинский, сергей собянин, программа реновации в москве, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы