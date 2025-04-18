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В Петербурге мошенники обманули пенсионерку на 21 миллион рублей - РИА Новости, 18.04.2025
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10:21 18.04.2025 (обновлено: 10:22 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/moshenniki-2011982987.html
В Петербурге мошенники обманули пенсионерку на 21 миллион рублей
В Петербурге мошенники обманули пенсионерку на 21 миллион рублей - РИА Новости, 18.04.2025
В Петербурге мошенники обманули пенсионерку на 21 миллион рублей
Мошенники под предлогом необходимости перевода сбережений на якобы безопасный счет убедили пенсионерку из Выборгского района Санкт-Петербурга продать квартиру,... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T10:21:00+03:00
2025-04-18T10:22:00+03:00
происшествия
выборгский район
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр – РИА Новости. Мошенники под предлогом необходимости перевода сбережений на якобы безопасный счет убедили пенсионерку из Выборгского района Санкт-Петербурга продать квартиру, ущерб превысил 21 миллион рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.Как информирует ведомство, накануне в полицию Выборгского района города обратилась 71-летняя жительница одного из домов на Северном проспекте. "(Как сообщила заявительница), в период с 4 февраля по 17 апреля ей по телефону звонили неизвестные, которые убеждали, что якобы мошенниками похищены ее персональные данные, и для сохранения сбережений деньги необходимо перевести на другие, "безопасные" счета. После этого звонки от неизвестных продолжились, женщину убеждали, что под угрозой ее квартира", – рассказали в полиции. В результате пожилая женщина продала свою квартиру, а вырученные деньги перевела на якобы безопасный счет, потеряв более 21 миллиона рублей, уточняют в ГУМВД. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере, полиция ищет предполагаемых фигурантов.
https://ria.ru/20250118/moshenniki-1994351437.html
выборгский район
санкт-петербург
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происшествия, выборгский район, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Выборгский район, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге мошенники обманули пенсионерку на 21 миллион рублей

В Петербурге мошенники убедили пенсионерку продать квартиру и отдать 21 млн руб

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 2000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр – РИА Новости. Мошенники под предлогом необходимости перевода сбережений на якобы безопасный счет убедили пенсионерку из Выборгского района Санкт-Петербурга продать квартиру, ущерб превысил 21 миллион рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, накануне в полицию Выборгского района города обратилась 71-летняя жительница одного из домов на Северном проспекте.
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11 февраля, 13:50
"(Как сообщила заявительница), в период с 4 февраля по 17 апреля ей по телефону звонили неизвестные, которые убеждали, что якобы мошенниками похищены ее персональные данные, и для сохранения сбережений деньги необходимо перевести на другие, "безопасные" счета. После этого звонки от неизвестных продолжились, женщину убеждали, что под угрозой ее квартира", – рассказали в полиции.
В результате пожилая женщина продала свою квартиру, а вырученные деньги перевела на якобы безопасный счет, потеряв более 21 миллиона рублей, уточняют в ГУМВД.
Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере, полиция ищет предполагаемых фигурантов.
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
В Петербурге пенсионер отдал мошенникам более десяти миллионов рублей
18 января, 11:41
 
ПроисшествияВыборгский районСанкт-ПетербургМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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