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Депутат Госдумы заявил о росте подавления прав и свобод в Молдавии - РИА Новости, 18.04.2025
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Религия
 
15:34 18.04.2025 (обновлено: 15:35 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/moldaviya-2012092731.html
Депутат Госдумы заявил о росте подавления прав и свобод в Молдавии
Депутат Госдумы заявил о росте подавления прав и свобод в Молдавии - РИА Новости, 18.04.2025
Депутат Госдумы заявил о росте подавления прав и свобод в Молдавии
Резкий рост подавления прав и свобод, включая религиозные, наблюдается в Молдавии, властям необходимо немедленно прекратить давление на каноническую... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T15:34:00+03:00
2025-04-18T15:35:00+03:00
религия
молдавия
кишинев
израиль
сергей гаврилов
межпарламентская ассамблея православия
госдума рф
кпрф
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Резкий рост подавления прав и свобод, включая религиозные, наблюдается в Молдавии, властям необходимо немедленно прекратить давление на каноническую православную церковь, иначе они рискуют повторить украинский сценарий, заявил РИА Новости депутат Госдумы, член Межпарламентской ассамблеи православия Сергей Гаврилов (КПРФ). Накануне представляющего митрополию Молдавии церковного архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла задержали в аэропорту Кишинева и подвергли тщательной проверке, из-за чего он не успел улететь в Израиль за Благодатным огнем в преддверии Пасхи. "В Молдавии наблюдается резкий рост подавления прав и свобод, включая религиозные. Власти страны препятствуют проведению ежегодного праздника Пасхи и фактически гасят своими действиями Благодатный огонь, которого с трепетом ждут миллионы православных верующих в Молдавии и Приднестровье. Это священная традиция, которую глубоко чтят как молдавские, так и русские православные иерархи. Представители священноначалия неоднократно совместно участвовали в Схождении Благодатного огня", - сказал Гаврилов. По его словам, властям Молдавии необходимо немедленно прекратить давление на каноническую православную церковь, иначе они рискуют повторить украинский сценарий. Депутат отметил, что благодаря проевропейским, диктаторским по своей сути инициативам происходят события, наносящие удар по духовному единству народов и всего православного мира. "Как российские депутаты, члены Межпарламентской ассамблеи православия, мы не можем оставить этот инцидент без внимания. Речь идёт о миллионах верующих, чьи права молдавские власти стремятся ограничить накануне главного христианского праздника, целенаправленно лишая их возможности прикоснуться к чуду. Вместо праздника — обыски у епископа Молдавской митрополии Русской православной церкви Маркелла", - подчеркнул парламентарий. Гаврилов напомнил, что молдавский народ — глубоко верующий, в стране преобладают приходы канонической православной церкви, и около 70% верующих являются прихожанами Молдавской митрополии Русской православной церкви. "До выборов власти старались не обострять ситуацию, опасаясь потерять электорат и сыграть на руку оппозиции. Но теперь, с предельным цинизмом, они открыто приступили к давлению на священнослужителей: к ним домой приходят сотрудники правоохранительных органов, некоторых задерживают на пограничных пунктах и подвергают досмотру без оснований. Доходит до запрета на поездку к Гробу Господню и участия в Схождении Благодатного огня", - добавил он.
https://ria.ru/20250418/moldaviya-2012054497.html
https://ria.ru/20250418/slutskiy--2012064465.html
https://ria.ru/20250418/markell-2012062086.html
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молдавия, кишинев, израиль, сергей гаврилов, межпарламентская ассамблея православия, госдума рф, кпрф, архиепископ бельцкий и фалештский маркелл, задержание архиепископа маркелла в молдавии
Религия, Молдавия, Кишинев, Израиль, Сергей Гаврилов, Межпарламентская ассамблея православия, Госдума РФ, КПРФ, Архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл, Задержание архиепископа Маркелла в Молдавии
Депутат Госдумы заявил о росте подавления прав и свобод в Молдавии

Гаврилов призвал Кишинев перестать давить на каноническую православную церковь

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСергей Гаврилов
Сергей Гаврилов - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Сергей Гаврилов. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Резкий рост подавления прав и свобод, включая религиозные, наблюдается в Молдавии, властям необходимо немедленно прекратить давление на каноническую православную церковь, иначе они рискуют повторить украинский сценарий, заявил РИА Новости депутат Госдумы, член Межпарламентской ассамблеи православия Сергей Гаврилов (КПРФ).
Накануне представляющего митрополию Молдавии церковного архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла задержали в аэропорту Кишинева и подвергли тщательной проверке, из-за чего он не успел улететь в Израиль за Благодатным огнем в преддверии Пасхи.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Симоньян обвинила Кишинев в издевательствах над православной церковью
Вчера, 13:25
"В Молдавии наблюдается резкий рост подавления прав и свобод, включая религиозные. Власти страны препятствуют проведению ежегодного праздника Пасхи и фактически гасят своими действиями Благодатный огонь, которого с трепетом ждут миллионы православных верующих в Молдавии и Приднестровье. Это священная традиция, которую глубоко чтят как молдавские, так и русские православные иерархи. Представители священноначалия неоднократно совместно участвовали в Схождении Благодатного огня", - сказал Гаврилов.
По его словам, властям Молдавии необходимо немедленно прекратить давление на каноническую православную церковь, иначе они рискуют повторить украинский сценарий. Депутат отметил, что благодаря проевропейским, диктаторским по своей сути инициативам происходят события, наносящие удар по духовному единству народов и всего православного мира.
"Как российские депутаты, члены Межпарламентской ассамблеи православия, мы не можем оставить этот инцидент без внимания. Речь идёт о миллионах верующих, чьи права молдавские власти стремятся ограничить накануне главного христианского праздника, целенаправленно лишая их возможности прикоснуться к чуду. Вместо праздника — обыски у епископа Молдавской митрополии Русской православной церкви Маркелла", - подчеркнул парламентарий.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Слуцкий высказался о срыве поездки архиепископа Маркелла
Вчера, 13:59
Гаврилов напомнил, что молдавский народ — глубоко верующий, в стране преобладают приходы канонической православной церкви, и около 70% верующих являются прихожанами Молдавской митрополии Русской православной церкви.
"До выборов власти старались не обострять ситуацию, опасаясь потерять электорат и сыграть на руку оппозиции. Но теперь, с предельным цинизмом, они открыто приступили к давлению на священнослужителей: к ним домой приходят сотрудники правоохранительных органов, некоторых задерживают на пограничных пунктах и подвергают досмотру без оснований. Доходит до запрета на поездку к Гробу Господню и участия в Схождении Благодатного огня", - добавил он.
Епископ Бельцкий и Фалештский Маркелл - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
РПЦ: задержание архиепископа Маркелла нарушает религиозную свободу
Вчера, 13:50
 
РелигияМолдавияКишиневИзраильСергей ГавриловМежпарламентская ассамблея православияГосдума РФКПРФАрхиепископ Бельцкий и Фалештский МаркеллЗадержание архиепископа Маркелла в Молдавии
 
 
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