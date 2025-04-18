https://ria.ru/20250418/moldaviya-2012092731.html

Депутат Госдумы заявил о росте подавления прав и свобод в Молдавии

Депутат Госдумы заявил о росте подавления прав и свобод в Молдавии - РИА Новости, 18.04.2025

Депутат Госдумы заявил о росте подавления прав и свобод в Молдавии

Резкий рост подавления прав и свобод, включая религиозные, наблюдается в Молдавии, властям необходимо немедленно прекратить давление на каноническую... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T15:34:00+03:00

2025-04-18T15:34:00+03:00

2025-04-18T15:35:00+03:00

религия

молдавия

кишинев

израиль

сергей гаврилов

межпарламентская ассамблея православия

госдума рф

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Резкий рост подавления прав и свобод, включая религиозные, наблюдается в Молдавии, властям необходимо немедленно прекратить давление на каноническую православную церковь, иначе они рискуют повторить украинский сценарий, заявил РИА Новости депутат Госдумы, член Межпарламентской ассамблеи православия Сергей Гаврилов (КПРФ). Накануне представляющего митрополию Молдавии церковного архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла задержали в аэропорту Кишинева и подвергли тщательной проверке, из-за чего он не успел улететь в Израиль за Благодатным огнем в преддверии Пасхи. "В Молдавии наблюдается резкий рост подавления прав и свобод, включая религиозные. Власти страны препятствуют проведению ежегодного праздника Пасхи и фактически гасят своими действиями Благодатный огонь, которого с трепетом ждут миллионы православных верующих в Молдавии и Приднестровье. Это священная традиция, которую глубоко чтят как молдавские, так и русские православные иерархи. Представители священноначалия неоднократно совместно участвовали в Схождении Благодатного огня", - сказал Гаврилов. По его словам, властям Молдавии необходимо немедленно прекратить давление на каноническую православную церковь, иначе они рискуют повторить украинский сценарий. Депутат отметил, что благодаря проевропейским, диктаторским по своей сути инициативам происходят события, наносящие удар по духовному единству народов и всего православного мира. "Как российские депутаты, члены Межпарламентской ассамблеи православия, мы не можем оставить этот инцидент без внимания. Речь идёт о миллионах верующих, чьи права молдавские власти стремятся ограничить накануне главного христианского праздника, целенаправленно лишая их возможности прикоснуться к чуду. Вместо праздника — обыски у епископа Молдавской митрополии Русской православной церкви Маркелла", - подчеркнул парламентарий. Гаврилов напомнил, что молдавский народ — глубоко верующий, в стране преобладают приходы канонической православной церкви, и около 70% верующих являются прихожанами Молдавской митрополии Русской православной церкви. "До выборов власти старались не обострять ситуацию, опасаясь потерять электорат и сыграть на руку оппозиции. Но теперь, с предельным цинизмом, они открыто приступили к давлению на священнослужителей: к ним домой приходят сотрудники правоохранительных органов, некоторых задерживают на пограничных пунктах и подвергают досмотру без оснований. Доходит до запрета на поездку к Гробу Господню и участия в Схождении Благодатного огня", - добавил он.

https://ria.ru/20250418/moldaviya-2012054497.html

https://ria.ru/20250418/slutskiy--2012064465.html

https://ria.ru/20250418/markell-2012062086.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

молдавия, кишинев, израиль, сергей гаврилов, межпарламентская ассамблея православия, госдума рф, кпрф, архиепископ бельцкий и фалештский маркелл, задержание архиепископа маркелла в молдавии