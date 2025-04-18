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Блок "Победа" обвинил власти Молдавии в попытке дискредитировать митрополию - РИА Новости, 18.04.2025
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Религия
 
10:59 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/moldaviya-2012000394.html
Блок "Победа" обвинил власти Молдавии в попытке дискредитировать митрополию
Блок "Победа" обвинил власти Молдавии в попытке дискредитировать митрополию - РИА Новости, 18.04.2025
Блок "Победа" обвинил власти Молдавии в попытке дискредитировать митрополию
Оппозиционный блок "Победа" винит власти Молдавии в фактическом срыве поездки архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла в Израиль за Благодатным огнем в... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T10:59:00+03:00
2025-04-18T10:59:00+03:00
религия
молдавия
кишинев
гагаузия
евгения гуцул
владимир путин
дмитрий константинов
русская православная церковь
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КИШИНЕВ, 18 апр - РИА Новости. Оппозиционный блок "Победа" винит власти Молдавии в фактическом срыве поездки архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла в Израиль за Благодатным огнем в преддверии Пасхи, считая это попыткой дискредитировать Молдавскую Митрополию. Накануне телеканал Canal 5 сообщил, что представляющего митрополию Молдавии церковного иерарха задержали в аэропорту Кишинева и подвергли тщательной проверке, из-за чего он не успел улететь. "Блок "Победа" решительно осуждает действия властей в отношении епископа Молдавской Митрополии Маркелла и требует немедленных официальных объяснений... Это нельзя расценивать иначе, как демонстративную попытку властей дискредитировать Молдавскую Митрополию. Подобные действия напрямую угрожают гражданскому миру и согласию в обществе", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале политсилы. Отмечается, что блок "Победа" требует прекратить вмешательство в религиозную сферу и гарантировать равное уважение ко всем каноническим церквям, действующим на территории Молдавии. В этом году в Израиль из Молдавии должны были отправиться две делегации священнослужителей - представители Молдавской, а также Бессарабской митрополий. Православная церковь Молдавии - самоуправляемая часть Русской православной церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1300 приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью. В последнее время в аэропорту Кишинева нередко устраивают многочасовые проверки под наблюдением вооруженных полицейских. Оосбому досмотру подвергают представители оппозиционного блока "Победа", молдавские общественники, прибывшие из России после участия в различных международных форумах. По мнению оппозиции, такого рода досмотру подвергаются те, кто не согласен с действиями молдавских властей. В том же аэропорту 25 марта была задержана глава Гагаузии Евгения Гуцул, которую затем арестовали на 20 дней. Она должна была оставаться под стражей до 14 апреля, но 9 апреля суд Кишинева перевел ее под домашний арест на 30 суток. Глава Гагаузии 27 марта через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало звеном в цепи кампании по уничтожению Гагаузской автономии, и призвала помочь в решении кризиса. Подобная практика с усиленными досмотрами применялась и в прошлом году по отношению к пассажирам, прибывавшим в Кишинев из Москвы транзитом через Ереван и Стамбул. Усиленные проверки пассажиров в аэропорту Кишинева начались в апреле 2024 году. Власти задерживали участвовавших в московском съезде молдавских политиков и общественников, создавших политический блок "Победа", часть из них выпустили только через несколько часов после прибытия в Кишинев. Среди прибывших также были глава Гагаузии Евгения Гуцул и председатель парламента автономии Дмитрий Константинов.
https://ria.ru/20250418/rpts-2011973947.html
https://ria.ru/20250418/moldavija-2011975308.html
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молдавия, кишинев, гагаузия, евгения гуцул, владимир путин, дмитрий константинов, русская православная церковь, румынская православная церковь
Религия, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Евгения Гуцул, Владимир Путин, Дмитрий Константинов, Русская православная церковь, Румынская православная церковь
Блок "Победа" обвинил власти Молдавии в попытке дискредитировать митрополию

Блок "Победа" обвинил власти Кишинева в срыве поездки архиепископа в Израиль

© Фото : православие.руЕпископ Бельцкий и Фалештский Маркелл
Епископ Бельцкий и Фалештский Маркелл - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Фото : православие.ру
Епископ Бельцкий и Фалештский Маркелл. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 18 апр - РИА Новости. Оппозиционный блок "Победа" винит власти Молдавии в фактическом срыве поездки архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла в Израиль за Благодатным огнем в преддверии Пасхи, считая это попыткой дискредитировать Молдавскую Митрополию.
Накануне телеканал Canal 5 сообщил, что представляющего митрополию Молдавии церковного иерарха задержали в аэропорту Кишинева и подвергли тщательной проверке, из-за чего он не успел улететь.
Церемония схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
РПЦ осудила Кишинев за срыв поездки архиепископа Маркелла
09:42
"Блок "Победа" решительно осуждает действия властей в отношении епископа Молдавской Митрополии Маркелла и требует немедленных официальных объяснений... Это нельзя расценивать иначе, как демонстративную попытку властей дискредитировать Молдавскую Митрополию. Подобные действия напрямую угрожают гражданскому миру и согласию в обществе", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале политсилы.
Отмечается, что блок "Победа" требует прекратить вмешательство в религиозную сферу и гарантировать равное уважение ко всем каноническим церквям, действующим на территории Молдавии.
В этом году в Израиль из Молдавии должны были отправиться две делегации священнослужителей - представители Молдавской, а также Бессарабской митрополий.
Православная церковь Молдавии - самоуправляемая часть Русской православной церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1300 приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью.
В последнее время в аэропорту Кишинева нередко устраивают многочасовые проверки под наблюдением вооруженных полицейских. Оосбому досмотру подвергают представители оппозиционного блока "Победа", молдавские общественники, прибывшие из России после участия в различных международных форумах. По мнению оппозиции, такого рода досмотру подвергаются те, кто не согласен с действиями молдавских властей.
В том же аэропорту 25 марта была задержана глава Гагаузии Евгения Гуцул, которую затем арестовали на 20 дней. Она должна была оставаться под стражей до 14 апреля, но 9 апреля суд Кишинева перевел ее под домашний арест на 30 суток. Глава Гагаузии 27 марта через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало звеном в цепи кампании по уничтожению Гагаузской автономии, и призвала помочь в решении кризиса.
Подобная практика с усиленными досмотрами применялась и в прошлом году по отношению к пассажирам, прибывавшим в Кишинев из Москвы транзитом через Ереван и Стамбул. Усиленные проверки пассажиров в аэропорту Кишинева начались в апреле 2024 году. Власти задерживали участвовавших в московском съезде молдавских политиков и общественников, создавших политический блок "Победа", часть из них выпустили только через несколько часов после прибытия в Кишинев. Среди прибывших также были глава Гагаузии Евгения Гуцул и председатель парламента автономии Дмитрий Константинов.
Епископ Бельцкий и Фалештский Маркелл - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Молдавская оппозиция прокомментировала срыв поездки архиепископа в Израиль
09:49
 
РелигияМолдавияКишиневГагаузияЕвгения ГуцулВладимир ПутинДмитрий КонстантиновРусская православная церковьРумынская православная церковь
 
 
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