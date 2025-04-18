https://ria.ru/20250418/moldaviya-2012000394.html

Блок "Победа" обвинил власти Молдавии в попытке дискредитировать митрополию

Блок "Победа" обвинил власти Молдавии в попытке дискредитировать митрополию - РИА Новости, 18.04.2025

Блок "Победа" обвинил власти Молдавии в попытке дискредитировать митрополию

Оппозиционный блок "Победа" винит власти Молдавии в фактическом срыве поездки архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла в Израиль за Благодатным огнем в... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T10:59:00+03:00

2025-04-18T10:59:00+03:00

2025-04-18T10:59:00+03:00

религия

молдавия

кишинев

гагаузия

евгения гуцул

владимир путин

дмитрий константинов

русская православная церковь

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КИШИНЕВ, 18 апр - РИА Новости. Оппозиционный блок "Победа" винит власти Молдавии в фактическом срыве поездки архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла в Израиль за Благодатным огнем в преддверии Пасхи, считая это попыткой дискредитировать Молдавскую Митрополию. Накануне телеканал Canal 5 сообщил, что представляющего митрополию Молдавии церковного иерарха задержали в аэропорту Кишинева и подвергли тщательной проверке, из-за чего он не успел улететь. "Блок "Победа" решительно осуждает действия властей в отношении епископа Молдавской Митрополии Маркелла и требует немедленных официальных объяснений... Это нельзя расценивать иначе, как демонстративную попытку властей дискредитировать Молдавскую Митрополию. Подобные действия напрямую угрожают гражданскому миру и согласию в обществе", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале политсилы. Отмечается, что блок "Победа" требует прекратить вмешательство в религиозную сферу и гарантировать равное уважение ко всем каноническим церквям, действующим на территории Молдавии. В этом году в Израиль из Молдавии должны были отправиться две делегации священнослужителей - представители Молдавской, а также Бессарабской митрополий. Православная церковь Молдавии - самоуправляемая часть Русской православной церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1300 приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью. В последнее время в аэропорту Кишинева нередко устраивают многочасовые проверки под наблюдением вооруженных полицейских. Оосбому досмотру подвергают представители оппозиционного блока "Победа", молдавские общественники, прибывшие из России после участия в различных международных форумах. По мнению оппозиции, такого рода досмотру подвергаются те, кто не согласен с действиями молдавских властей. В том же аэропорту 25 марта была задержана глава Гагаузии Евгения Гуцул, которую затем арестовали на 20 дней. Она должна была оставаться под стражей до 14 апреля, но 9 апреля суд Кишинева перевел ее под домашний арест на 30 суток. Глава Гагаузии 27 марта через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало звеном в цепи кампании по уничтожению Гагаузской автономии, и призвала помочь в решении кризиса. Подобная практика с усиленными досмотрами применялась и в прошлом году по отношению к пассажирам, прибывавшим в Кишинев из Москвы транзитом через Ереван и Стамбул. Усиленные проверки пассажиров в аэропорту Кишинева начались в апреле 2024 году. Власти задерживали участвовавших в московском съезде молдавских политиков и общественников, создавших политический блок "Победа", часть из них выпустили только через несколько часов после прибытия в Кишинев. Среди прибывших также были глава Гагаузии Евгения Гуцул и председатель парламента автономии Дмитрий Константинов.

https://ria.ru/20250418/rpts-2011973947.html

https://ria.ru/20250418/moldavija-2011975308.html

молдавия

кишинев

гагаузия

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молдавия, кишинев, гагаузия, евгения гуцул, владимир путин, дмитрий константинов, русская православная церковь, румынская православная церковь