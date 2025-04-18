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В Туркмении вручили медали ветеранам в честь юбилея Победы
В Туркмении вручили медали ветеранам в честь юбилея Победы - РИА Новости, 18.04.2025
В Туркмении вручили медали ветеранам в честь юбилея Победы
Юбилейные медали в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне вручили российские дипломаты ветеранам, проживающим в городе Туркменабад, сообщила в... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T21:47:00+03:00
2025-04-18T21:47:00+03:00
2025-04-18T21:47:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
туркмения
россия
в мире
великая отечественная война (1941-1945)
день победы
80-летие победы в великой отечественной войне
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АШХАБАД, 18 апр – РИА Новости. Юбилейные медали в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне вручили российские дипломаты ветеранам, проживающим в городе Туркменабад, сообщила в пятницу пресс-служба посольства РФ в Туркмении. "Сегодня чествовали ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Лебапском велаяте (область – ред.). В городе Туркменабаде при участии соотечественников были вручены юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов"… Советский народ положил на алтарь Победы наибольшие жертвы и стойко перенес все невзгоды этого тяжелейшего для страны времени. Мы, их потомки, преклоняемся перед ратными и трудовыми подвигами поколения победителей", – говорится в сообщении. По информации посольства, награды были вручены Лукману Ибраеву и Ивану Агупову. Ибраев родился в 1930 году в Башкирии. В годы войны, будучи курсантом военизированного училища, вместе со сверстниками помогал фронту, заправляя мелкокалиберные пулеметные ленты. Агупов родился в 1927 году в Воронежской области и был призван на службу в 1944 году в возрасте 17 лет. Его направили на Дальневосточный фронт, где он принимал участие в разгроме Квантунской армии. Во время Великой Отечественной войны в боевых действиях принимали участие 300 тысяч туркменистанцев, из них 130 тысяч были награждены орденами и медалями, 104 из них были удостоены высокого звания Герой Советского Союза, а 15 человек стали полными кавалерами ордена Славы.
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туркмения, россия, в мире, великая отечественная война (1941-1945), день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне
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В Туркмении вручили медали ветеранам в честь юбилея Победы
Российские дипломаты вручили медали к 80-летию Победы ветеранам в Туркмении