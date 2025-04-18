https://ria.ru/20250418/matvienko-2012124613.html

Матвиенко предложила использовать опыт России в оценке геноцида народа СССР

Матвиенко предложила использовать опыт России в оценке геноцида народа СССР - РИА Новости, 18.04.2025

Матвиенко предложила использовать опыт России в оценке геноцида народа СССР

Спикер Совфеда, глава Совета Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ Валентина Матвиенко предложила странам Содружества использовать опыт России в правовой оценке... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T16:55:00+03:00

2025-04-18T16:55:00+03:00

2025-04-18T16:59:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

совет федерации рф

валентина матвиенко

снг

содружество

ссср

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012125440_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b429f77874aa62fd0c98cd440ff65442.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр – РИА Новости. Спикер Совфеда, глава Совета Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ Валентина Матвиенко предложила странам Содружества использовать опыт России в правовой оценке геноцида советского народа во время Великой Отечественной войны. "В России по традиции проходят памятные мероприятия в рамках Дня единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны", - сказала спикер в ходе торжественного заседания МПА СНГ, посвящённого 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Она сообщила, что ранее Совет Федерации одобрил федеральный закон, который закрепил в российском законодательстве понятие "геноцид советского народа". Это – та правовая и моральная оценка, которой заслуживают преступления нацистов и их пособников на территории СССР. "Предлагаем рассмотреть возможность использования российского опыта: как в части правового определения геноцида советского народа, так и в создании правовых механизмов, направленных на увековечивание памяти его жертв", - отметила политик.

https://ria.ru/20250416/genotsid-2011561866.html

https://ria.ru/20250414/zapad-2011034478.html

ссср

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

80-летие победы в великой отечественной войне, совет федерации рф, валентина матвиенко, снг, содружество , ссср, россия