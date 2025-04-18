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Матвиенко предложила использовать опыт России в оценке геноцида народа СССР
Матвиенко предложила использовать опыт России в оценке геноцида народа СССР - РИА Новости, 18.04.2025
Матвиенко предложила использовать опыт России в оценке геноцида народа СССР
Спикер Совфеда, глава Совета Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ Валентина Матвиенко предложила странам Содружества использовать опыт России в правовой оценке... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T16:55:00+03:00
2025-04-18T16:55:00+03:00
2025-04-18T16:59:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр – РИА Новости. Спикер Совфеда, глава Совета Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ Валентина Матвиенко предложила странам Содружества использовать опыт России в правовой оценке геноцида советского народа во время Великой Отечественной войны. "В России по традиции проходят памятные мероприятия в рамках Дня единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны", - сказала спикер в ходе торжественного заседания МПА СНГ, посвящённого 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Она сообщила, что ранее Совет Федерации одобрил федеральный закон, который закрепил в российском законодательстве понятие "геноцид советского народа". Это – та правовая и моральная оценка, которой заслуживают преступления нацистов и их пособников на территории СССР. "Предлагаем рассмотреть возможность использования российского опыта: как в части правового определения геноцида советского народа, так и в создании правовых механизмов, направленных на увековечивание памяти его жертв", - отметила политик.
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80-летие победы в великой отечественной войне, совет федерации рф, валентина матвиенко, снг, содружество , ссср, россия
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Матвиенко предложила использовать опыт России в оценке геноцида народа СССР
Матвиенко предложила использовать опыт РФ в оценке геноцида народа СССР в ВОВ