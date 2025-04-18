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Матвиенко предложила использовать опыт России в оценке геноцида народа СССР - РИА Новости, 18.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:55 18.04.2025 (обновлено: 16:59 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/matvienko-2012124613.html
Матвиенко предложила использовать опыт России в оценке геноцида народа СССР
Матвиенко предложила использовать опыт России в оценке геноцида народа СССР - РИА Новости, 18.04.2025
Матвиенко предложила использовать опыт России в оценке геноцида народа СССР
Спикер Совфеда, глава Совета Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ Валентина Матвиенко предложила странам Содружества использовать опыт России в правовой оценке... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T16:55:00+03:00
2025-04-18T16:59:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
совет федерации рф
валентина матвиенко
снг
содружество
ссср
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр – РИА Новости. Спикер Совфеда, глава Совета Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ Валентина Матвиенко предложила странам Содружества использовать опыт России в правовой оценке геноцида советского народа во время Великой Отечественной войны. "В России по традиции проходят памятные мероприятия в рамках Дня единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны", - сказала спикер в ходе торжественного заседания МПА СНГ, посвящённого 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Она сообщила, что ранее Совет Федерации одобрил федеральный закон, который закрепил в российском законодательстве понятие "геноцид советского народа". Это – та правовая и моральная оценка, которой заслуживают преступления нацистов и их пособников на территории СССР. "Предлагаем рассмотреть возможность использования российского опыта: как в части правового определения геноцида советского народа, так и в создании правовых механизмов, направленных на увековечивание памяти его жертв", - отметила политик.
https://ria.ru/20250416/genotsid-2011561866.html
https://ria.ru/20250414/zapad-2011034478.html
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80-летие победы в великой отечественной войне, совет федерации рф, валентина матвиенко, снг, содружество , ссср, россия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Совет Федерации РФ, Валентина Матвиенко, СНГ, Содружество , СССР, Россия
Матвиенко предложила использовать опыт России в оценке геноцида народа СССР

Матвиенко предложила использовать опыт РФ в оценке геноцида народа СССР в ВОВ

© Фото : Совет Федерации/ВКонтактеCпикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на торжественном заседании МПА СНГ
Cпикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на торжественном заседании МПА СНГ - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Фото : Совет Федерации/ВКонтакте
Cпикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на торжественном заседании МПА СНГ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр – РИА Новости. Спикер Совфеда, глава Совета Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ Валентина Матвиенко предложила странам Содружества использовать опыт России в правовой оценке геноцида советского народа во время Великой Отечественной войны.
России по традиции проходят памятные мероприятия в рамках Дня единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны", - сказала спикер в ходе торжественного заседания МПА СНГ, посвящённого 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Здание Совета Федерации России - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Совфед одобрил закон об увековечении памяти жертв геноцида народа СССР
16 апреля, 13:33
Она сообщила, что ранее Совет Федерации одобрил федеральный закон, который закрепил в российском законодательстве понятие "геноцид советского народа". Это – та правовая и моральная оценка, которой заслуживают преступления нацистов и их пособников на территории СССР.
"Предлагаем рассмотреть возможность использования российского опыта: как в части правового определения геноцида советского народа, так и в создании правовых механизмов, направленных на увековечивание памяти его жертв", - отметила политик.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Россия напомнила Западу про старые и новые долги
14 апреля, 08:00
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войнеСовет Федерации РФВалентина МатвиенкоСНГСодружествоСССРРоссия
 
 
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