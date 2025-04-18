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Матвиенко оценила намерение лидеров ЕС собраться 9 мая в Киеве - РИА Новости, 18.04.2025
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10:12 18.04.2025 (обновлено: 10:38 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/matvienko-2011981237.html
Матвиенко оценила намерение лидеров ЕС собраться 9 мая в Киеве
Матвиенко оценила намерение лидеров ЕС собраться 9 мая в Киеве - РИА Новости, 18.04.2025
Матвиенко оценила намерение лидеров ЕС собраться 9 мая в Киеве
Уважающий себя лидер суверенного государства никогда не поедет на этот шабаш, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, отвечая на вопрос РИА Новости о планах РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T10:12:00+03:00
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евросоюз
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр - РИА Новости. Уважающий себя лидер суверенного государства никогда не поедет на этот шабаш, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, отвечая на вопрос РИА Новости о планах официальных лиц ЕС поехать 9 мая в Киев."Это какой-то театр абсурда, и я абсолютно уверена, что ни один уважающий себя лидер суверенного государства, никакие уважаемые, разумные политики никогда не поедут на этот киевский шабаш. Это просто шабаш", - сказала она.Празднование 80-летия Победы в Москве, парад на Красной площади - это будет очень достойное мероприятие, участие в котором подтвердили уже многие главы государств, отметила Матвиенко."И мы вместе, как 80 лет назад, мы вместе будем праздновать нашу общую Великую Победу", - подчеркнула сенатор.
https://ria.ru/20250416/dubinskiy-2011569209.html
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киев, евросоюз, в мире, москва, валентина матвиенко, совет федерации рф
Киев, Евросоюз, В мире, Москва, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Матвиенко оценила намерение лидеров ЕС собраться 9 мая в Киеве

Матвиенко: ни один уважающий себя лидер не поедет на встречу ЕС в Киеве 9 мая

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России
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Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр - РИА Новости. Уважающий себя лидер суверенного государства никогда не поедет на этот шабаш, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, отвечая на вопрос РИА Новости о планах официальных лиц ЕС поехать 9 мая в Киев.
"Это какой-то театр абсурда, и я абсолютно уверена, что ни один уважающий себя лидер суверенного государства, никакие уважаемые, разумные политики никогда не поедут на этот киевский шабаш. Это просто шабаш", - сказала она.
Празднование 80-летия Победы в Москве, парад на Красной площади - это будет очень достойное мероприятие, участие в котором подтвердили уже многие главы государств, отметила Матвиенко.
"И мы вместе, как 80 лет назад, мы вместе будем праздновать нашу общую Великую Победу", - подчеркнула сенатор.
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