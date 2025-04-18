В Южной Корее заявили о готовности возобновить прямые рейсы в Россию
Депутат Чон Ён Ги: авиакомпании Южной Кореи готовы возобновить прямые рейсы в РФ
Флаг Республики Корея. Архивное фото
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СЕУЛ, 18 апр - РИА Новости. Авиакомпании Южной Кореи готовы возобновить прямые рейсы в Россию в случае завершения конфликта на Украине и нормализации международной обстановки, заявил РИА Новости депутат национального собрания Республики Корея от главной оппозиционной политической силы, "Объединенной демократической партии", Чон Ён Ги.
"Я спросил у представителей (национального авиаперевозчика Южной Кореи - ред.) Korean Air, как они смотрят на то, что есть такое желание (возобновить прямые рейсы в Россию - ред.), и с их стороны услышал ответ, что, если это будет возможно, и текущие вопросы разрешатся, то они тоже к этому готовы", - сказал агентству депутат.
По мнению Чон Ён Ги, являющегося членом парламентского комитета по земле и транспорту, конфликт на Украине идет к своему завершению, и отношения США с Россией с приходом к власти администрации американского лидера Дональда Трампа могут наладиться. Он отметил, что властям в Сеуле также нужно восстанавливать дипломатические отношения с руководством в Москве и быть готовыми к быстрому наращиванию экономического сотрудничества, включая взаимодействие по теме Северного морского пути, а это, в свою очередь, потребует перезапуска прямых авиарейсов.
Депутат подчеркнул, что считает необходимым встречаться, разговаривать и поддерживать диалог. По его словам, несмотря на то, что Южная Корея в целом следует за общей международной обстановкой, власти в Сеуле также могут вести индивидуальные обсуждения дальнейших планов, чтобы они потом легко продвигались. В этой связи Чон Ён Ги сообщил, что знает о позиции России по поводу важности возобновления межпарламентских контактов, и заявил, что готов обсуждать эту возможность, если с российской стороны поступит такое предложение.
Посол России в Республике Корея Георгий Зиновьев в интервью южнокорейским СМИ неоднократно заявлял о желании как можно скорее возобновить прямое авиасообщение, отсутствие которого затрудняет общение между гражданами двух стран. Он отмечал, что эту ситуацию нужно исправить, однако со стороны корейских партнеров не наблюдается "особого желания". Российский посол 3 апреля также призвал возобновить работу межправительственной комиссии, форума межрегионального сотрудничества и межпарламентские контакты. По его словам, восстановление полноформатного диалога способствовало бы решению существующих проблем.
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