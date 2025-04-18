https://ria.ru/20250418/konflikt-2012177201.html

Путин предупреждал. В США сделали заявление об Украине

Путин предупреждал. В США сделали заявление об Украине - РИА Новости, 18.04.2025

Путин предупреждал. В США сделали заявление об Украине

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X напомнил причины начала российской спецоперации на Украине президентом Владимиром Путиным. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T19:28:00+03:00

2025-04-18T19:28:00+03:00

2025-04-18T22:13:00+03:00

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X напомнил причины начала российской спецоперации на Украине президентом Владимиром Путиным."Давайте проясним: конфликт на Украине — это следствие расширения НАТО. Путин годами говорил: не перегибайте палку, мы не хотим НАТО на наших границах, если она появится на нашей границе, будет война. Это хорошо известно, несмотря на попытки СМИ это скрыть!" — написал он.Ранее американский лидер Дональд Трамп, касаясь темы прогресса в урегулировании конфликта на Украине, заявил, что, по его оценке, все идет хорошо. Он добавил, что довольно скоро ожидаются новости по этому вопросу.В минувшую пятницу Путин встретился с Уиткоффом в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Встреча длилась 4,5 часа, обсуждались аспекты украинского урегулирования. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал переговоры дополнительным шагом в сторону личной встречи лидеров России и США.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам по Украине, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести диалог с российским руководством.

https://ria.ru/20250418/konflikt-2012093158.html

https://ria.ru/20250418/vsu-2012155592.html

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в мире, украина, санкт-петербург, владимир путин, нато, министерство обороны сша, дмитрий песков, дональд трамп, россия