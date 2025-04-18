Рейтинг@Mail.ru
Вице-премьер Китая оценил важность энергосотрудничества с Россией - РИА Новости, 18.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:43 18.04.2025 (обновлено: 06:46 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/kitay-2011955242.html
Вице-премьер Китая оценил важность энергосотрудничества с Россией
Вице-премьер Китая оценил важность энергосотрудничества с Россией - РИА Новости, 18.04.2025
Вице-премьер Китая оценил важность энергосотрудничества с Россией
Китай готов работать с Россией и продолжать углублять взаимовыгодное сотрудничество в энергетической сфере, чтобы предоставлять надежные гарантии обеспечения... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T06:43:00+03:00
2025-04-18T06:46:00+03:00
китай
россия
в мире
сергей цивилев
си цзиньпин
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150870/50/1508705072_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_81689adc9af36308e6018dbf764d6319.jpg
ПЕКИН, 18 апр – РИА Новости. Китай готов работать с Россией и продолжать углублять взаимовыгодное сотрудничество в энергетической сфере, чтобы предоставлять надежные гарантии обеспечения национальной энергетической безопасности, заявил в пятницу заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян на встрече с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым."Китай и Россия - добрые соседи, которых невозможно разлучить, и настоящие друзья, которые разделяют невзгоды, поддерживают друг друга и стремятся к общему развитию", - заявил Дин Сюэсян.Он подчеркнул, что "под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина китайско-российские отношения поддерживают развитие на высоком уровне, становятся более зрелыми, стабильными и крепкими"."Китай готов работать с Россией, твердо придерживаясь важного консенсуса, достигнутого лидерами двух государств, продолжать углублять взаимовыгодное сотрудничество в энергетической сфере, чтобы предоставлять надежные гарантии обеспечения национальной энергетической безопасности и принести ощутимую пользу народам двух стран", - указал он."Энергетическое сотрудничество Китая и России является важной основой практического сотрудничества двух стран и действенной силой в поддержании глобальной энергетической безопасности", - заявил Дин Сюэсян.Он добавил, что "в последние годы объем торговли энергоносителями между Россией и Китаем по-прежнему составляет более трети от общего объема двусторонней торговли".Дин Сюэсян подчеркнул, что российско-китайские "крупные проекты (в сфере энергетики - ред.) стабильно реализуются, а сферы сотрудничества непрерывно расширяются, предоставляя мощную поддержку непрерывному развитию китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху".
https://ria.ru/20250408/kitay-2009939332.html
https://ria.ru/20250418/sotrudnichestvo-2011954052.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150870/50/1508705072_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_01ce8398b5bce4304b2edb80306a1493.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, россия, в мире, сергей цивилев, си цзиньпин, владимир путин
Китай, Россия, В мире, Сергей Цивилев, Си Цзиньпин, Владимир Путин
Вице-премьер Китая оценил важность энергосотрудничества с Россией

Вице-премьер Дин Сюэсян: Китай готов углублять энергосотрудничество с Россией

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРайон Гуомао (Guomao) в Пекине
Район Гуомао (Guomao) в Пекине - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Район Гуомао (Guomao) в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 18 апр – РИА Новости. Китай готов работать с Россией и продолжать углублять взаимовыгодное сотрудничество в энергетической сфере, чтобы предоставлять надежные гарантии обеспечения национальной энергетической безопасности, заявил в пятницу заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян на встрече с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым.
"Китай и Россия - добрые соседи, которых невозможно разлучить, и настоящие друзья, которые разделяют невзгоды, поддерживают друг друга и стремятся к общему развитию", - заявил Дин Сюэсян.
Чжан Ханьхуэй - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Китай углубит сотрудничество с Россией в кибербезопасности, заявил посол
8 апреля, 07:39
Он подчеркнул, что "под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина китайско-российские отношения поддерживают развитие на высоком уровне, становятся более зрелыми, стабильными и крепкими".
"Китай готов работать с Россией, твердо придерживаясь важного консенсуса, достигнутого лидерами двух государств, продолжать углублять взаимовыгодное сотрудничество в энергетической сфере, чтобы предоставлять надежные гарантии обеспечения национальной энергетической безопасности и принести ощутимую пользу народам двух стран", - указал он.
"Энергетическое сотрудничество Китая и России является важной основой практического сотрудничества двух стран и действенной силой в поддержании глобальной энергетической безопасности", - заявил Дин Сюэсян.
Он добавил, что "в последние годы объем торговли энергоносителями между Россией и Китаем по-прежнему составляет более трети от общего объема двусторонней торговли".
Дин Сюэсян подчеркнул, что российско-китайские "крупные проекты (в сфере энергетики - ред.) стабильно реализуются, а сферы сотрудничества непрерывно расширяются, предоставляя мощную поддержку непрерывному развитию китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху".
Министр энергетики РФ Сергей Цивилев - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Энергосотрудничество стало более ценным, заявил Цивилев
06:17
 
КитайРоссияВ миреСергей ЦивилевСи ЦзиньпинВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала