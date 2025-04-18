https://ria.ru/20250418/kitay-2011955242.html

Вице-премьер Китая оценил важность энергосотрудничества с Россией

Вице-премьер Китая оценил важность энергосотрудничества с Россией - РИА Новости, 18.04.2025

Вице-премьер Китая оценил важность энергосотрудничества с Россией

Китай готов работать с Россией и продолжать углублять взаимовыгодное сотрудничество в энергетической сфере, чтобы предоставлять надежные гарантии обеспечения... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T06:43:00+03:00

2025-04-18T06:43:00+03:00

2025-04-18T06:46:00+03:00

китай

россия

в мире

сергей цивилев

си цзиньпин

владимир путин

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ПЕКИН, 18 апр – РИА Новости. Китай готов работать с Россией и продолжать углублять взаимовыгодное сотрудничество в энергетической сфере, чтобы предоставлять надежные гарантии обеспечения национальной энергетической безопасности, заявил в пятницу заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян на встрече с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым."Китай и Россия - добрые соседи, которых невозможно разлучить, и настоящие друзья, которые разделяют невзгоды, поддерживают друг друга и стремятся к общему развитию", - заявил Дин Сюэсян.Он подчеркнул, что "под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина китайско-российские отношения поддерживают развитие на высоком уровне, становятся более зрелыми, стабильными и крепкими"."Китай готов работать с Россией, твердо придерживаясь важного консенсуса, достигнутого лидерами двух государств, продолжать углублять взаимовыгодное сотрудничество в энергетической сфере, чтобы предоставлять надежные гарантии обеспечения национальной энергетической безопасности и принести ощутимую пользу народам двух стран", - указал он."Энергетическое сотрудничество Китая и России является важной основой практического сотрудничества двух стран и действенной силой в поддержании глобальной энергетической безопасности", - заявил Дин Сюэсян.Он добавил, что "в последние годы объем торговли энергоносителями между Россией и Китаем по-прежнему составляет более трети от общего объема двусторонней торговли".Дин Сюэсян подчеркнул, что российско-китайские "крупные проекты (в сфере энергетики - ред.) стабильно реализуются, а сферы сотрудничества непрерывно расширяются, предоставляя мощную поддержку непрерывному развитию китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху".

https://ria.ru/20250408/kitay-2009939332.html

https://ria.ru/20250418/sotrudnichestvo-2011954052.html

китай

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, россия, в мире, сергей цивилев, си цзиньпин, владимир путин