https://ria.ru/20250418/kazakhstan-2011980949.html

МИД Казахстана раскрыл детали взаимодействия с Киевом после атаки БПЛА

МИД Казахстана раскрыл детали взаимодействия с Киевом после атаки БПЛА - РИА Новости, 18.04.2025

МИД Казахстана раскрыл детали взаимодействия с Киевом после атаки БПЛА

Вопросы двустороннего взаимодействия Казахстана с Украиной по поводу атаки на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) решаются в установленном порядке,... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T10:10:00+03:00

2025-04-18T10:10:00+03:00

2025-04-18T10:19:00+03:00

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АЛМА-АТА, 18 апр - РИА Новости. Вопросы двустороннего взаимодействия Казахстана с Украиной по поводу атаки на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) решаются в установленном порядке, сообщили РИА Новости в МИД республики.Нефтеперерабатывающая станция "Кропоткинская" подверглась атаке нескольких БПЛА, начиненных взрывчаткой и металлическими поражающими элементами, 17 февраля 2025 года. Крупнейшая станция КТК в России получила повреждения и была выведена из эксплуатации."Министерство иностранных дел республики Казахстан поддерживает диалог с украинской стороной. Вопросы двустороннего взаимодействия решаются в установленном порядке с учётом развития ситуации", - сообщили агентству в дипведомстве.В настоящее время транспортировка нефти по трубопроводной системе Тенгиз – Новороссийск осуществляется, минуя остановленную НПС через байпас. В начале апреля в КТК заявили, что ввод в эксплуатацию нефтеперекачивающей станции "Кропоткинская" ожидается до конца мая 2025 года.Нефтепроводная система КТК общей мощностью 83 миллиона тонн нефти в год - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.

https://ria.ru/20250219/putin-2000344474.html

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