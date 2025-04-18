МИД Казахстана раскрыл детали взаимодействия с Киевом после атаки БПЛА
МИД Казахстана: вопросы по атаке ВСУ на КТК решаются в установленном порядке
Флаг Казахстана. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 18 апр - РИА Новости. Вопросы двустороннего взаимодействия Казахстана с Украиной по поводу атаки на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) решаются в установленном порядке, сообщили РИА Новости в МИД республики.
Нефтеперерабатывающая станция "Кропоткинская" подверглась атаке нескольких БПЛА, начиненных взрывчаткой и металлическими поражающими элементами, 17 февраля 2025 года. Крупнейшая станция КТК в России получила повреждения и была выведена из эксплуатации.
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"Министерство иностранных дел республики Казахстан поддерживает диалог с украинской стороной. Вопросы двустороннего взаимодействия решаются в установленном порядке с учётом развития ситуации", - сообщили агентству в дипведомстве.
В настоящее время транспортировка нефти по трубопроводной системе Тенгиз – Новороссийск осуществляется, минуя остановленную НПС через байпас. В начале апреля в КТК заявили, что ввод в эксплуатацию нефтеперекачивающей станции "Кропоткинская" ожидается до конца мая 2025 года.
Нефтепроводная система КТК общей мощностью 83 миллиона тонн нефти в год - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.