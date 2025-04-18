Рейтинг@Mail.ru
Суд наложил арест на имущество бывших топ-менеджеров "Газпрома" - РИА Новости, 18.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:41 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/imuschestvo-2012145176.html
Суд наложил арест на имущество бывших топ-менеджеров "Газпрома"
Суд наложил арест на имущество бывших топ-менеджеров "Газпрома" - РИА Новости, 18.04.2025
Суд наложил арест на имущество бывших топ-менеджеров "Газпрома"
Фрунзенский районный суд в рамках обеспечительных мер наложил арест на имущество предприятий экс-начальника департамента "Газпрома" Кирилла Селезнева и бывшего... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T17:41:00+03:00
2025-04-18T17:41:00+03:00
санкт-петербург
россия
испания
газпром
генеральная прокуратура рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр - РИА Новости. Фрунзенский районный суд в рамках обеспечительных мер наложил арест на имущество предприятий экс-начальника департамента "Газпрома" Кирилла Селезнева и бывшего топ-менеджера "Газпрома" Алексея Митюшова, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева. "Фрунзенский районный суд Петербурга при принятии искового производства наложил обеспечительные меры в виде ареста в рамках иска Генпрокуратуры РФ", - сообщила Лебедева. Как следует из карточки дела на сайте суда, среди объектов, на которые наложен арест, недвижимое имущество фигурантов, а также имущество предприятий, их интеллектуальная собственность, в число которых попали складские комплексы "Южные врата" компании "Инстоун девелопмент", специализирующейся на строительстве складских комплексов и управлении такими объектами, "Дмитровский завод газобетонных изделий" и многие другие. Ранее сообщалось, что Генпрокуратура РФ направила в суд иск с требованием обратить в доход государства 100% акций предприятий, контролируемых экс-начальником департамента "Газпрома" Кириллом Селезневым и бывшим топ-менеджером "Газпрома" Алексеем Митюшовым, которые, по данным ведомства, вывели в свою пользу порядка 150 миллиардов рублей. Как следует из искового документа, иск подан во Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга. Ответчиками по нему выступают Кирилл Селезнев, гражданин Литвы и имеющий ВНЖ Испании Алексей Митюшов, Юлия Симакова, ООО "Севинвест", ООО "Корпоративный центр", ООО "Ферроцинк", АО "Бизнеслогика", ООО "М Индустрия" и АО "Бонолит-строительные решения". Третьими лицами в иске указаны ООО "Газпром нефтехим Салават" и ООО "УК "Меркури кэпитал траст". Из иска следует, что Митюшов и Селезнев вывели в свою пользу из ООО "Газпром нефтехим Салават" не менее 150 миллиардов рублей. Часть этих средств через аффилированный банк "Финсервис" направлена на зарубежные счета (Испания, Кипр, Объединенные Арабские Эмираты). Другая легализована путем приобретения высокорентабельных бизнес-структур в России. Согласно документу, часть коррупционного дохода Митюшов направил на приобретение высоколиквидных объектов недвижимости, которые распределил между супругой Юлией Симаковой и детьми, легализовав данные средства. В 2011 году Митюшов завладел группой предприятий, созданных для обслуживания ООО "Газпром нефтехим Салават". Среди них – АО "Салаватнефтехимремстрой", АО "Салаватнефтемаш", ООО "Нефтехимремстрой", ООО "Техцентр", ООО "Ремонтно-механический завод", ООО "Салаватский катализаторный завод", ОАО "Подземнефтегаз" и ООО "РемЭнергоМонтаж". После чего Митюшов и Селезнев заключили выгодные для последних контракты с "Газпром нефтехим Салават". А среди высокорентабельных предприятий, которые Митюшов и Селезнев приобрели, оказались, в частности, ООО "М Индустрия", ООО "Ферроцинк", ООО "Корпоративный центр" и ряд дочерних компаний. Сообщалось, что в иске Генпрокуратура попросит суд обратить в доход государства 100% акций указанных предприятий и дочерних компаний, наложить на их движимое и недвижимое имущество арест в качестве обеспечительных мер.
https://ria.ru/20250214/arashukov-1999373783.html
https://ria.ru/20250119/genprokuratura-1994432716.html
https://ria.ru/20250417/shamarin-2011826111.html
санкт-петербург
россия
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, россия, испания, газпром, генеральная прокуратура рф, общество
Санкт-Петербург, Россия, Испания, Газпром, Генеральная прокуратура РФ, Общество
Суд наложил арест на имущество бывших топ-менеджеров "Газпрома"

Суд наложил арест на имущество бывших топ-менеджеров "Газпрома" в рамках иска ГП

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр - РИА Новости. Фрунзенский районный суд в рамках обеспечительных мер наложил арест на имущество предприятий экс-начальника департамента "Газпрома" Кирилла Селезнева и бывшего топ-менеджера "Газпрома" Алексея Митюшова, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.
"Фрунзенский районный суд Петербурга при принятии искового производства наложил обеспечительные меры в виде ареста в рамках иска Генпрокуратуры РФ", - сообщила Лебедева.
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков перед началом заседания Басманного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
ФССП передала в доход России недвижимость экс-сенатора Арашукова
14 февраля, 13:43
Как следует из карточки дела на сайте суда, среди объектов, на которые наложен арест, недвижимое имущество фигурантов, а также имущество предприятий, их интеллектуальная собственность, в число которых попали складские комплексы "Южные врата" компании "Инстоун девелопмент", специализирующейся на строительстве складских комплексов и управлении такими объектами, "Дмитровский завод газобетонных изделий" и многие другие.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура РФ направила в суд иск с требованием обратить в доход государства 100% акций предприятий, контролируемых экс-начальником департамента "Газпрома" Кириллом Селезневым и бывшим топ-менеджером "Газпрома" Алексеем Митюшовым, которые, по данным ведомства, вывели в свою пользу порядка 150 миллиардов рублей.
Как следует из искового документа, иск подан во Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга. Ответчиками по нему выступают Кирилл Селезнев, гражданин Литвы и имеющий ВНЖ Испании Алексей Митюшов, Юлия Симакова, ООО "Севинвест", ООО "Корпоративный центр", ООО "Ферроцинк", АО "Бизнеслогика", ООО "М Индустрия" и АО "Бонолит-строительные решения".
Третьими лицами в иске указаны ООО "Газпром нефтехим Салават" и ООО "УК "Меркури кэпитал траст".
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
Генпрокуратура подала иск к владельцам Петербургского нефтяного терминала
19 января, 07:06
Из иска следует, что Митюшов и Селезнев вывели в свою пользу из ООО "Газпром нефтехим Салават" не менее 150 миллиардов рублей. Часть этих средств через аффилированный банк "Финсервис" направлена на зарубежные счета (Испания, Кипр, Объединенные Арабские Эмираты). Другая легализована путем приобретения высокорентабельных бизнес-структур в России. Согласно документу, часть коррупционного дохода Митюшов направил на приобретение высоколиквидных объектов недвижимости, которые распределил между супругой Юлией Симаковой и детьми, легализовав данные средства. В 2011 году Митюшов завладел группой предприятий, созданных для обслуживания ООО "Газпром нефтехим Салават". Среди них – АО "Салаватнефтехимремстрой", АО "Салаватнефтемаш", ООО "Нефтехимремстрой", ООО "Техцентр", ООО "Ремонтно-механический завод", ООО "Салаватский катализаторный завод", ОАО "Подземнефтегаз" и ООО "РемЭнергоМонтаж". После чего Митюшов и Селезнев заключили выгодные для последних контракты с "Газпром нефтехим Салават".
А среди высокорентабельных предприятий, которые Митюшов и Селезнев приобрели, оказались, в частности, ООО "М Индустрия", ООО "Ферроцинк", ООО "Корпоративный центр" и ряд дочерних компаний.
Сообщалось, что в иске Генпрокуратура попросит суд обратить в доход государства 100% акций указанных предприятий и дочерних компаний, наложить на их движимое и недвижимое имущество арест в качестве обеспечительных мер.
Вадим Шамарин в суде - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Суд конфисковал имущество Шамарина и лишил его звания
17 апреля, 15:04
 
Санкт-ПетербургРоссияИспанияГазпромГенеральная прокуратура РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала