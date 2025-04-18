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Поговорить в Париже и умереть: США сотрут ЕС в порошок - РИА Новости, 18.04.2025
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14:02 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/evrosoyuz-2012055279.html
Поговорить в Париже и умереть: США сотрут ЕС в порошок
Поговорить в Париже и умереть: США сотрут ЕС в порошок - РИА Новости, 18.04.2025
Поговорить в Париже и умереть: США сотрут ЕС в порошок
Вечерний вчерашний разговор главы нашего внешнеполитического ведомства с шефом американской дипломатии, в ходе которого Рубио рассказал Лаврову о содержании... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T14:02:00+03:00
2025-04-18T14:02:00+03:00
аналитика
европа
украина
париж
сергей лавров
евросоюз
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сша
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Вечерний вчерашний разговор главы нашего внешнеполитического ведомства с шефом американской дипломатии, в ходе которого Рубио рассказал Лаврову о содержании парижских дискуссий, обнулил усилия общеевропейцев, которые изо всех сил пытались присоседиться к урегулированию геополитического кризиса на Украине. Влезть хоть тушкой, хоть чучелом, а в обозе притащить за собой и своих лучших друзей — киевских — такую цель ставили общеевропейцы. Но у них ничего не получилось.Никакая позолота и завитушки рококо интерьеров Елисейского дворца не смогли скрыть того простого факта, что повестка встреч определилась и определяется не парижскими при исполнении "мерлезонского" дипломатического балета, а происходящим на ЛБС в Донбассе.А там, во-первых, продвижение наших военных, ежедневное и неукротимое ничем и никем, а во-вторых — постоянное нарушение киевскими взятых обязательств. Моратория на обстрел энергообъектов в украинском понимании не существует — за последнюю неделю таких инцидентов было несколько десятков. И плевать им, что мораторий был предложен Трампом, и плевать — еще раз — что Россия инициировала в ООН консультации (без участия Украины) по этому поводу как раз в момент, когда парижские котильоны уже окончились.Эти котильоны, хоть были определены (неназванными источниками, "близкими к переговорному процессу) превосходными, но стороны по итогам и ничего не подписали, и не вышли к прессе сказать нечто конкретное и конструктивное. Прогарантировав, таким образом, своими лицами и своими словами, что "прогресс достигнут". Ну а треп Макрона в сети Х не имеет никакого веса тем более. Строчить посты – это одно, а делать официально заявления под камеры — совершенно иной коленкор.Петушившаяся много месяцев до этого, но окончательно растерявшая свое воинственное оперение в процессе, Европа в этих дискуссиях не имеет и не будет иметь никакой субъектности.А субъектности нет, поскольку за ее трескотней ничего не стоит. Она, эта трескотня, ничем не обеспечена. Общеевропейцы не в силах договориться даже между собой ни по какому конкретному пункту. Например, по отправке "миротворцев", "сил контроля, гарантирующих соблюдение режима прекращения огня на Украине" — они мусолят эту тему больше года, с прошлой зимы, с февраля 2024-го. И не продвинулись ни на миллиметр.Выяснилось (внезапно !), что такой шаг "несет высокие политические риски" для отправляющих воинские контингенты сторон.О том, что, помимо политических рисков, отправка контингентов должна быть обеспечена еще и экономически, не говорится вообще, поскольку как в доме повешенного не говорят о веревке, так и в Европе сегодня невозможно поднять тему чудовищного экономического кризиса. Чем оснащать этот контингент, тоже не слишком понятно, поскольку, судя по всему, арсеналы общеевропейцев пусты.С перевооружением ЕС, объявленным с помпой и пафосом, туманно. Поскольку на этот план у самого Евросоюза тупо нет денег. А искать источники финансирования на внешних рынках — так себе идея при общем уровне закредитованности сообщества.Итак, при отсутствии субъектности, политической и экономической, понимая, что баланс сил — хоть за круглым столом, где ведутся дискуссии, хоть в военном отношении, хоть в консолидации позиций — не в пользу общеевропейцев, они, предводительствуемые Макроном, все-таки уселись на приставном стульчике. Возникает вопрос — зачем?Ответ проще, чем может показаться: чтобы продолжить прокси-войну с нами. Чтобы поддерживать очаг напряженности, чтобы подкручивать постоянно вентиль кризиса.Если допустить, что наши озабоченности учтены, что наши условия (денацификация Украины, уменьшение численности ВСУ, и как следствие — нейтральный статус Незалежной), соблюдены, то в этой новой ситуации Европа исчезает геополитически.Ей больше не на что и не на кого влиять, ей негде и не с кем играть роль арбитра. Европе некого будет учить жизни и иногда, раздуваясь от собственной важности, помогать материально. Трясти кружевными трусиками "общечеловеческих ценностей" и "прав человека", а также "верховенства закона" станет не перед кем. Европа станет даже не политической ветошью, а политическим нулем.Брюссельские будут не решать судьбу наших, украденных ими активов и не разрабатывать очередной пакет санкций, а разбираться с уровнем надоев и с тем, "инда взопрели озимые" или еще нет.Больше десяти лет, а это солидный срок, ЕС, маскируясь и не очень, вел курс на конфронтацию с нами. Брюссельские, парижские, берлинские и прочие примкнувшие к "коалиции желающих" категорически не могут свернуть с этой колеи, поскольку это означает как для политиков-фронтменов, так и для элит, которые привели их к власти, уход в политическое небытие. А еще потерю ресурсности и невозможность распоряжаться многомиллиардными бюджетами.Это допустить невозможно.Поэтому такое количество усилий (и ястребиных перьев) было потрачено, чтобы вмешаться в переговорный процесс. Вмешаться с очевидной целью: препятствовать по максимуму настоящему урегулированию кризиса.Мы это более чем понимаем. И понимали последние три с лишним года спецоперации точно.Американцы начали понимать это недавно, с момента, когда к власти пришла нынешняя администрация.Именно поэтому спецпосланник Трампа Уиткофф проводит многочасовые беседы с Путиным. И именно поэтому госсекретарь Рубио звонит Сергею Лаврову. Нам не нужно ничего никому доказывать и демонстрировать наш вес и значение. Это и так видно и всем это ясно.А Европа? Ну что Европа — желая нанести нам поражение, мечтая разорвать нас экономически, политически и финансово в клочья, она в раже русофобии не заметила, как высекла сама себя. В Париже. И далее везде.
https://ria.ru/20250418/rubio-2012004333.html
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Елена Караева
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Елена Караева
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аналитика, европа, украина, париж, сергей лавров, евросоюз, оон, сша, россия
Аналитика, Европа, Украина, Париж, Сергей Лавров, Евросоюз, ООН, США, Россия

Поговорить в Париже и умереть: США сотрут ЕС в порошок

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
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Елена Караева
Елена Караева
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Вечерний вчерашний разговор главы нашего внешнеполитического ведомства с шефом американской дипломатии, в ходе которого Рубио рассказал Лаврову о содержании парижских дискуссий, обнулил усилия общеевропейцев, которые изо всех сил пытались присоседиться к урегулированию геополитического кризиса на Украине.
Влезть хоть тушкой, хоть чучелом, а в обозе притащить за собой и своих лучших друзей — киевских — такую цель ставили общеевропейцы. Но у них ничего не получилось.
Госсекретарь США Марко Рубио во время переговоров по Украине в Париже - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Рубио объяснил, зачем говорил с Лавровым после встречи по Украине в Париже
Вчера, 11:09
Никакая позолота и завитушки рококо интерьеров Елисейского дворца не смогли скрыть того простого факта, что повестка встреч определилась и определяется не парижскими при исполнении "мерлезонского" дипломатического балета, а происходящим на ЛБС в Донбассе.
А там, во-первых, продвижение наших военных, ежедневное и неукротимое ничем и никем, а во-вторых — постоянное нарушение киевскими взятых обязательств. Моратория на обстрел энергообъектов в украинском понимании не существует — за последнюю неделю таких инцидентов было несколько десятков. И плевать им, что мораторий был предложен Трампом, и плевать — еще раз — что Россия инициировала в ООН консультации (без участия Украины) по этому поводу как раз в момент, когда парижские котильоны уже окончились.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
"Займут Сумы и Одессу": в США сделали неожиданное заявление о переговорах
17 апреля, 16:07
Эти котильоны, хоть были определены (неназванными источниками, "близкими к переговорному процессу) превосходными, но стороны по итогам и ничего не подписали, и не вышли к прессе сказать нечто конкретное и конструктивное. Прогарантировав, таким образом, своими лицами и своими словами, что "прогресс достигнут". Ну а треп Макрона в сети Х не имеет никакого веса тем более. Строчить посты – это одно, а делать официально заявления под камеры — совершенно иной коленкор.
Петушившаяся много месяцев до этого, но окончательно растерявшая свое воинственное оперение в процессе, Европа в этих дискуссиях не имеет и не будет иметь никакой субъектности.
Эмманюэль Макрон, Стив Уиткофф и Марко Рубио во время встречи в Париже. 17 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
США обсудят с европейскими партнерами прекращение огня на Украине
17 апреля, 15:01
А субъектности нет, поскольку за ее трескотней ничего не стоит. Она, эта трескотня, ничем не обеспечена. Общеевропейцы не в силах договориться даже между собой ни по какому конкретному пункту. Например, по отправке "миротворцев", "сил контроля, гарантирующих соблюдение режима прекращения огня на Украине" — они мусолят эту тему больше года, с прошлой зимы, с февраля 2024-го. И не продвинулись ни на миллиметр.
Выяснилось (внезапно !), что такой шаг "несет высокие политические риски" для отправляющих воинские контингенты сторон.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
В США поразились отношению Европы к Зеленскому
17 апреля, 20:19
О том, что, помимо политических рисков, отправка контингентов должна быть обеспечена еще и экономически, не говорится вообще, поскольку как в доме повешенного не говорят о веревке, так и в Европе сегодня невозможно поднять тему чудовищного экономического кризиса. Чем оснащать этот контингент, тоже не слишком понятно, поскольку, судя по всему, арсеналы общеевропейцев пусты.
С перевооружением ЕС, объявленным с помпой и пафосом, туманно. Поскольку на этот план у самого Евросоюза тупо нет денег. А искать источники финансирования на внешних рынках — так себе идея при общем уровне закредитованности сообщества.
Александр Яковенко - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Яковенко считает, что ЕС будет проблематично осуществить "перевооружение "
16 апреля, 07:34
Итак, при отсутствии субъектности, политической и экономической, понимая, что баланс сил — хоть за круглым столом, где ведутся дискуссии, хоть в военном отношении, хоть в консолидации позиций — не в пользу общеевропейцев, они, предводительствуемые Макроном, все-таки уселись на приставном стульчике. Возникает вопрос — зачем?
Ответ проще, чем может показаться: чтобы продолжить прокси-войну с нами. Чтобы поддерживать очаг напряженности, чтобы подкручивать постоянно вентиль кризиса.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Орбан заявил, что Запад проиграл прокси-войну на Украине
Вчера, 01:55
Если допустить, что наши озабоченности учтены, что наши условия (денацификация Украины, уменьшение численности ВСУ, и как следствие — нейтральный статус Незалежной), соблюдены, то в этой новой ситуации Европа исчезает геополитически.
Ей больше не на что и не на кого влиять, ей негде и не с кем играть роль арбитра. Европе некого будет учить жизни и иногда, раздуваясь от собственной важности, помогать материально. Трясти кружевными трусиками "общечеловеческих ценностей" и "прав человека", а также "верховенства закона" станет не перед кем. Европа станет даже не политической ветошью, а политическим нулем.
Брюссельские будут не решать судьбу наших, украденных ими активов и не разрабатывать очередной пакет санкций, а разбираться с уровнем надоев и с тем, "инда взопрели озимые" или еще нет.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
"Полезный идиот": в Польше оценили роль Украины в конфликте с Россией
17 апреля, 02:05
Больше десяти лет, а это солидный срок, ЕС, маскируясь и не очень, вел курс на конфронтацию с нами. Брюссельские, парижские, берлинские и прочие примкнувшие к "коалиции желающих" категорически не могут свернуть с этой колеи, поскольку это означает как для политиков-фронтменов, так и для элит, которые привели их к власти, уход в политическое небытие. А еще потерю ресурсности и невозможность распоряжаться многомиллиардными бюджетами.
Это допустить невозможно.
Поэтому такое количество усилий (и ястребиных перьев) было потрачено, чтобы вмешаться в переговорный процесс. Вмешаться с очевидной целью: препятствовать по максимуму настоящему урегулированию кризиса.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Лавров рассказал об опасениях при урегулировании украинского конфликта
14 апреля, 22:20
Мы это более чем понимаем. И понимали последние три с лишним года спецоперации точно.
Американцы начали понимать это недавно, с момента, когда к власти пришла нынешняя администрация.
Именно поэтому спецпосланник Трампа Уиткофф проводит многочасовые беседы с Путиным. И именно поэтому госсекретарь Рубио звонит Сергею Лаврову. Нам не нужно ничего никому доказывать и демонстрировать наш вес и значение. Это и так видно и всем это ясно.
А Европа? Ну что Европа — желая нанести нам поражение, мечтая разорвать нас экономически, политически и финансово в клочья, она в раже русофобии не заметила, как высекла сама себя. В Париже. И далее везде.
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Министр обороны США призвал Францию нарастить военные расходы
17 апреля, 19:16
 
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