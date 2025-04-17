https://ria.ru/20250417/rubio-2011925201.html

Рубио передал Лаврову позицию Трампа по Украине

Рубио передал Лаврову позицию Трампа по Украине - РИА Новости, 17.04.2025

Рубио передал Лаврову позицию Трампа по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио в разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым рассказал о цели американского лидера Дональда Трампа урегулировать украинский... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T22:21:00+03:00

2025-04-17T22:21:00+03:00

2025-04-17T22:26:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым рассказал о цели американского лидера Дональда Трампа урегулировать украинский конфликт, Штаты представили всем сторонам контуры сделки, отношение к которым было обнадеживающим, сообщило американское внешнеполитическое ведомство."Рубио передал своему российскому коллеге то же самое сообщение, которое команда США передала российской делегации и европейским союзникам в Париже: президент Трамп и США хотят завершения этой войны", - говорится в сообщении госдепа.Там отмечается, что США "представили всем сторонам контуры устойчивого и продолжительного мира". "Обнадеживающий прием в Париже предложенных США рамок показывает, что мир возможен, если все страны будут привержены достижению соглашения", - сообщил госдеп.

https://ria.ru/20250417/rubio-2011913572.html

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в мире, украина, государственный департамент сша, сша, париж, дональд трамп, сергей лавров, марко рубио