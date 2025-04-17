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Рубио передал Лаврову позицию Трампа по Украине - РИА Новости, 17.04.2025
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22:21 17.04.2025 (обновлено: 22:26 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/rubio-2011925201.html
Рубио передал Лаврову позицию Трампа по Украине
Рубио передал Лаврову позицию Трампа по Украине - РИА Новости, 17.04.2025
Рубио передал Лаврову позицию Трампа по Украине
Госсекретарь США Марко Рубио в разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым рассказал о цели американского лидера Дональда Трампа урегулировать украинский... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T22:21:00+03:00
2025-04-17T22:26:00+03:00
в мире
украина
государственный департамент сша
сша
париж
дональд трамп
сергей лавров
марко рубио
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ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым рассказал о цели американского лидера Дональда Трампа урегулировать украинский конфликт, Штаты представили всем сторонам контуры сделки, отношение к которым было обнадеживающим, сообщило американское внешнеполитическое ведомство."Рубио передал своему российскому коллеге то же самое сообщение, которое команда США передала российской делегации и европейским союзникам в Париже: президент Трамп и США хотят завершения этой войны", - говорится в сообщении госдепа.Там отмечается, что США "представили всем сторонам контуры устойчивого и продолжительного мира". "Обнадеживающий прием в Париже предложенных США рамок показывает, что мир возможен, если все страны будут привержены достижению соглашения", - сообщил госдеп.
https://ria.ru/20250417/rubio-2011913572.html
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в мире, украина, государственный департамент сша, сша, париж, дональд трамп, сергей лавров, марко рубио
В мире, Украина, Государственный департамент США, США, Париж, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Марко Рубио
Рубио передал Лаврову позицию Трампа по Украине

Рубио передал Лаврову позицию Трампа по урегулированию кризиса вокруг Украины

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым рассказал о цели американского лидера Дональда Трампа урегулировать украинский конфликт, Штаты представили всем сторонам контуры сделки, отношение к которым было обнадеживающим, сообщило американское внешнеполитическое ведомство.
"Рубио передал своему российскому коллеге то же самое сообщение, которое команда США передала российской делегации и европейским союзникам в Париже: президент Трамп и США хотят завершения этой войны", - говорится в сообщении госдепа.
Там отмечается, что США "представили всем сторонам контуры устойчивого и продолжительного мира". "Обнадеживающий прием в Париже предложенных США рамок показывает, что мир возможен, если все страны будут привержены достижению соглашения", - сообщил госдеп.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Рубио рассказал о цели прибытия в Париж
Вчера, 20:33
 
В миреУкраинаГосударственный департамент СШАСШАПарижДональд ТрампСергей ЛавровМарко Рубио
 
 
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