https://ria.ru/20250418/estoniya-2012133032.html

На границе образовалась очередь из эстонцев, желающих отпраздновать Пасху

На границе образовалась очередь из эстонцев, желающих отпраздновать Пасху - РИА Новости, 18.04.2025

На границе образовалась очередь из эстонцев, желающих отпраздновать Пасху

На границе с Эстонией у Нарвы образовалась очередь из желающих пройти границу для празднования Пасхи в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T17:15:00+03:00

2025-04-18T17:15:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр - РИА Новости. На границе с Эстонией у Нарвы образовалась очередь из желающих пройти границу для празднования Пасхи в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления. "С вечера 17 апреля на границе Эстонии и России со стороны пункта пропуска Нарва-1 Эстонской Республики появились очереди из желающих проследовать на территорию Российской Федерации для празднования православной Пасхи. Время ожидания в очереди на территории Эстонской Республики у следующих в Россию физических лиц увеличивается до четырех и более часов, количество лиц в очереди достигает 400 человек", - сообщили в пресс-службе. В ведомстве отметили, что причиной возникновения очереди является режим работы эстонского пункта пропуска Нарва-1 - с 7.00 до 23.00 ежедневно, а также использование эстонской стороной для осуществления паспортного контроля только двух кабин из шести. "Количество граждан, прибывающих к российскому МАПП Ивангород на автобусах, осуществляющих официальные перевозки из Санкт-Петербурга до Ивангорода с целью убытия из Российской Федерации, осталось прежним, очередей с российской стороны нет", - отметили в пресс-службе СЗТУ.

https://ria.ru/20250418/paskha-1858675417.html

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россия, эстония, нарва, в мире, пасха, общество