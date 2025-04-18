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Боярский получил ушиб, оступившись на сцене - РИА Новости, 18.04.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
22:14 18.04.2025 (обновлено: 22:29 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/boyarskiy-2012203317.html
Боярский получил ушиб, оступившись на сцене
Боярский получил ушиб, оступившись на сцене - РИА Новости, 18.04.2025
Боярский получил ушиб, оступившись на сцене
Народный артист РСФСР Михаил Боярский, который из-за болезни не смог принять участие в спектакле в театре имени Ленсовета в пятницу, ранее оступился на сцене и... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T22:14:00+03:00
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культура
михаил боярский
россия
ленинградский театр имени ленсовета
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр - РИА Новости. Народный артист РСФСР Михаил Боярский, который из-за болезни не смог принять участие в спектакле в театре имени Ленсовета в пятницу, ранее оступился на сцене и получил небольшой ушиб, перелом ребер не подтвердился, сообщили РИА Новости в театре. В пятницу театр имени Ленсовета сообщил, что Боярский в связи с болезнью не будет участвовать в спектакле "Ромео и Джульетта", где он играет герцога Эскала, и вместо этого его голос прозвучит в записи. Отмечалось, что состояние здоровья артиста не вызывает опасений. "Михаил Сергеевич оступился на сцене и получил небольшой ушиб. Было подозрение на перелом ребер, но оно не подтвердилось", - сказала собеседница агентства в ответ на вопрос о причинах недомогания Боярского. По ее словам, сейчас артист восстанавливается после травмы.
https://ria.ru/20250413/petrosyan-2011007114.html
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михаил боярский, россия, ленинградский театр имени ленсовета, санкт-петербург
Культура, Михаил Боярский, Россия, Ленинградский театр имени Ленсовета, Санкт-Петербург
Боярский получил ушиб, оступившись на сцене

Театр имени Ленсовета: Боярский получил небольшой ушиб, оступившись на сцене

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМихаил Боярский
Михаил Боярский - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Михаил Боярский. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр - РИА Новости. Народный артист РСФСР Михаил Боярский, который из-за болезни не смог принять участие в спектакле в театре имени Ленсовета в пятницу, ранее оступился на сцене и получил небольшой ушиб, перелом ребер не подтвердился, сообщили РИА Новости в театре.
В пятницу театр имени Ленсовета сообщил, что Боярский в связи с болезнью не будет участвовать в спектакле "Ромео и Джульетта", где он играет герцога Эскала, и вместо этого его голос прозвучит в записи. Отмечалось, что состояние здоровья артиста не вызывает опасений.
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"Михаил Сергеевич оступился на сцене и получил небольшой ушиб. Было подозрение на перелом ребер, но оно не подтвердилось", - сказала собеседница агентства в ответ на вопрос о причинах недомогания Боярского.
По ее словам, сейчас артист восстанавливается после травмы.
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КультураМихаил БоярскийРоссияЛенинградский театр имени ЛенсоветаСанкт-Петербург
 
 
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