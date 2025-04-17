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В Московском зоопарке поселились морские зайцы Макс и Чарли - РИА Новости, 17.04.2025
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Хорошие новости
 
11:53 17.04.2025 (обновлено: 12:55 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/zoopark-2011773124.html
В Московском зоопарке поселились морские зайцы Макс и Чарли
В Московском зоопарке поселились морские зайцы Макс и Чарли - РИА Новости, 17.04.2025
В Московском зоопарке поселились морские зайцы Макс и Чарли
Московский зоопарк пополнился морскими зайцами — Максом и Чарли, сообщается в Telegram-канале учреждения. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T11:53:00+03:00
2025-04-17T12:55:00+03:00
хорошие новости
светлана акулова
московский зоопарк
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Московский зоопарк пополнился морскими зайцами — Максом и Чарли, сообщается в Telegram-канале учреждения. "К нам приехали два морских зайца. Это молодые самцы, их зовут Макс и Чарли. Они прибыли в столицу из передвижного цирка. Ранее из этого же цирка в Московский зоопарк несколько лет назад приехал морской заяц Гарри", — говорится в публикации. В зоопарке добавили, что первый месяц морские зайцы, они же лахтаки, были на карантине, а сейчас их уже можно видеть в павильоне "Ластоногие". Чарли и Макс поселились в одном бассейне. В первую половину дня с ними плавают самки моржа Роузи и Раиса и ларга Буся, а после обеда в бассейн переводят самок сивуча Лизу, Машу и Малышку. Лахтак Гарри давно поселился в другом бассейне, объединять его с сородичами зоологи пока не планируют. &quot;Максу и Чарли по семь лет, они считаются подростками. Новоселы адаптируются к новому месту и демонстрируют хороший аппетит. Они приехали к нам с дефицитом веса — так, по прибытии они весили порядка 80-90 килограммов каждый, и за первый месяц они наели по 15 килограммов. Для сравнения: их ровесник Гарри, которому также семь лет, весит почти вдвое больше — порядка 180 килограммов&quot;, — рассказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.По характеру морские зайцы спокойные и миролюбивые и отлично уживаются с новыми соседями. Чарли и Макс — коммуникабельные животные, охотно контактируют с зоологами, осваивают новые навыки и позволяют проводить все необходимые ветеринарные манипуляции. В зоопарках и аквариумах лахтаки живут крайне редко из-за особенностей содержания, а также из-за характера этих животных. На сегодня Чарли, Макс и Гарри — единственные морские зайцы в нашей стране, которые живут вне природы.
https://ria.ru/20250318/medvezhata-2005639635.html
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светлана акулова, московский зоопарк, москва, общество
Хорошие новости, Светлана Акулова, Московский зоопарк, Москва, Общество
В Московском зоопарке поселились морские зайцы Макс и Чарли

В бассейне Московского зоопарка поселились морские зайцы Макс и Чарли

© Московский зоопарк/TelegramМорские зайцы Макс и Чарли в Московском зоопарке
Морские зайцы Макс и Чарли в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© Московский зоопарк/Telegram
Морские зайцы Макс и Чарли в Московском зоопарке
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Московский зоопарк пополнился морскими зайцами — Максом и Чарли, сообщается в Telegram-канале учреждения.
"К нам приехали два морских зайца. Это молодые самцы, их зовут Макс и Чарли. Они прибыли в столицу из передвижного цирка. Ранее из этого же цирка в Московский зоопарк несколько лет назад приехал морской заяц Гарри", — говорится в публикации.
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В зоопарке добавили, что первый месяц морские зайцы, они же лахтаки, были на карантине, а сейчас их уже можно видеть в павильоне "Ластоногие". Чарли и Макс поселились в одном бассейне. В первую половину дня с ними плавают самки моржа Роузи и Раиса и ларга Буся, а после обеда в бассейн переводят самок сивуча Лизу, Машу и Малышку. Лахтак Гарри давно поселился в другом бассейне, объединять его с сородичами зоологи пока не планируют.
«

"Максу и Чарли по семь лет, они считаются подростками. Новоселы адаптируются к новому месту и демонстрируют хороший аппетит. Они приехали к нам с дефицитом веса — так, по прибытии они весили порядка 80-90 килограммов каждый, и за первый месяц они наели по 15 килограммов. Для сравнения: их ровесник Гарри, которому также семь лет, весит почти вдвое больше — порядка 180 килограммов", — рассказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

По характеру морские зайцы спокойные и миролюбивые и отлично уживаются с новыми соседями. Чарли и Макс — коммуникабельные животные, охотно контактируют с зоологами, осваивают новые навыки и позволяют проводить все необходимые ветеринарные манипуляции. В зоопарках и аквариумах лахтаки живут крайне редко из-за особенностей содержания, а также из-за характера этих животных. На сегодня Чарли, Макс и Гарри — единственные морские зайцы в нашей стране, которые живут вне природы.
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