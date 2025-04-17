Общество "Знание" проведет марафон в честь 80-летия Победы
Российское общество "Знание" проведет марафон в честь 80-летия Победы
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкФедеральный просветительский марафон общества "Знание"
Федеральный просветительский марафон общества "Знание". Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Российское общество "Знание" 28 апреля проведет марафон в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщили РИА Новости в организации.
"Двадцать восьмого апреля во всех федеральных округах страны стартует просветительский марафон Знание.Первые, организованный Российским обществом "Знание" в честь 80-летия Великой Победы. Центральной площадкой станет Музей Победы на Поклонной горе в Москве", - говорится в сообщении.
Роль Великой Отечественной войны в истории, ее значение для настоящего и будущего россиян обсудят с молодежью потомки ветеранов войны, защитники Отечества, военкоры, государственные деятели, экономисты, ученые, деятели культуры и искусства.
"Великая Отечественная война - историческое событие, которое коснулось каждой семьи в России, каждого из нас лично. Подвиг, который совершили наши предки, - это больше, чем просто память. Я считаю, что это ориентир для каждого из нас, и, потеряв его, мы потеряем себя, тот фундамент, на котором сегодня стоит Россия. Наша святая обязанность - бережно хранить правду о той войне, передавать её молодежи, тем, кому уже завтра предстоит развивать и оберегать Родину", - сказал генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.
Всего на марафоне соберутся более 25 тысяч молодых людей. Их ждут свыше 130 выступлений лекторов Российского общества "Знание".
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