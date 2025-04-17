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Треть россиян считают региональный диалект в переписке привлекательным

Треть россиян считают региональный диалект в переписке привлекательным - РИА Новости, 17.04.2025

Треть россиян считают региональный диалект в переписке привлекательным

Дейтинг-сервис VK Знакомства изучил, как россияне относятся к сленгу и другим элементам разговорной речи в переписке. Половина респондентов считают, что... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T12:26:00+03:00

2025-04-17T12:26:00+03:00

2025-04-17T12:26:00+03:00

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Дейтинг-сервис VK Знакомства изучил, как россияне относятся к сленгу и другим элементам разговорной речи в переписке. Половина респондентов считают, что использование схожих слов и выражений при знакомстве быстрее сближает собеседников. Больше всего вызывают симпатию "уютные" разговорные слова ("обнимашки", "чмок") — 42%, региональная лексика ("шоркать", "чаевать", "фазанка") — 27% и классический сетевой сленг ("рофл", "флуд") — 15%.Самым раздражающим респонденты считают зумерский сленг ("краш", "кринж") — 36%. Интересно, что он больше всего раздражает и самих зумеров (34%). 18% россиян не нравятся русифицированные англицизмы в переписке ("респект", "юзать"), а 14% — употребление поговорок и бумерских фразеологизмов ("вот те нате", "интересно девки пляшут").Регионализмы, наоборот, вызывают у респондентов одобрение. Почти треть (27%) поделились, что им нравятся такие слова, потому что они звучат аутентично. Каждый четвёртый готов расширять свой словарный запас и использовать в общении диалекты, перенятые от собеседников из других регионов. Особенно это нравится зумерам (18–24 года) и миллениалам (25–34 года) — 27% и 22% соответственно. 61% опрошенных не стесняются уточнять значение непонятного слова, а треть постараются понять его смысл из контекста или поищут определение сами.Исследование проведено в апреле 2025 года методом онлайн-опроса, в нём приняли участие 1 600 респондентов из разных городов России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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