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Миллиарды существ: обнаружены доказательства жизни в далеких галактиках - РИА Новости, 17.04.2025
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Наука
 
19:10 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/zhizn-2011897458.html
Миллиарды существ: обнаружены доказательства жизни в далеких галактиках
Миллиарды существ: обнаружены доказательства жизни в далеких галактиках - РИА Новости, 17.04.2025
Миллиарды существ: обнаружены доказательства жизни в далеких галактиках
Благодаря новым данным, полученным с помощью телескопа "Джеймс Уэбб", ученые обнаружили на одной из экзопланет серьезные доказательства существования внеземной... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T19:10:00+03:00
2025-04-17T19:10:00+03:00
наука
космос - риа наука
земля
европа
станислав лем
кембриджский университет
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости, Вадим Минеев. Благодаря новым данным, полученным с помощью телескопа "Джеймс Уэбб", ученые обнаружили на одной из экзопланет серьезные доказательства существования внеземной жизни, сообщает портал Кембриджского университета со ссылкой на публикацию в научном журнале Astrophysical Journal.Речь идет о планете K2-18b, расположенной в созвездии Льва на расстоянии 124 световых лет от Земли. Чем же заинтересовал этот удивительный мир ученых, и на каких еще экзопланетах может существовать жизнь - в материале РИА Новости.Подтверждение жизниПланета K2-18b уже давно интригует научное сообщество. Ее обнаружили в 2015-м, а в 2017-м данные космического телескопа "Спитцер" подтвердили, что K2-18b находится в обитаемой зоне своей звезды.В 2019 году, сопоставив данные космических телескопов Kepler, "Спитцер" и Хаббл, сразу два независимых научных исследования пришли к выводу, что в атмосфере K2-18b есть значительное количество водяного пара, а условия позволяют образовываться жидкой воде.В 2020-м высказываются гипотезы, что K2-18b может содержать водный океан пригодный для жизни.В 2023-м после анализа данных с телескопа "Джеймс Уэбб", в атмосфере планеты были обнаружены молекулы метана, углекислого газа, а также признаки возможного наличия значимого маркера жизни - газа диметилсульфида. Это может свидетельствовать о существовании живых существ в гипотетическом океане на поверхности K2-18b.Планета, на которой кишит жизньИ вот наконец в апреле 2025-го публикуются результаты дополнительных измерений, которые подтверждают значительное количество в атмосфере диметилсульфида и/или диметилдисульфида."На Земле диметилсульфид и диметилдисульфид производятся только жизнью, в основном микробной — такой, как морской фитопланктон. Хотя неизвестный химический процесс и может быть источником этих молекул в атмосфере K2-18b, результаты стали самым веским доказательством того, что жизнь может существовать на планете за пределами нашей Солнечной системы", — говорится в статье ученых из Кембриджского университета.Также выяснилось, что концентрация этих соединений в атмосфере K2-18b сильно превосходит земную, достигая более десяти частиц на миллион, тогда как на Земле — менее чем одна частица на миллион.Правда, ученые, как обычно, подстраховываются. Один из участников команды исследователей, профессор Никку Мадхусудхан, говорит, что, несмотря на "осторожный оптимизм" в восприятии результатов, астрономам нужно получить больше данных.И в то же время он заявляет: "Учитывая все, что мы знаем об этой планете, мир с океаном, кишащим жизнью, — это сценарий, который лучше всего соответствует имеющимся у нас данным", подразумевая K2-18b.Огромная планета-океанЧто же может представляет из себя этот загадочный мир, где возможно существует другая форма жизни?K2-18b крупнее Земли, ее радиус больше земного в 2,6 раза, а масса — в 8,6 раза. Хотя планета находится совсем недалеко от своей звезды, маленького красного карлика, и в пределах его обитаемой зоны. Это говорит о том, что экзопланета получает примерно столько же звездного света и тепла, сколько Земля от Солнца.K2-18b делает оборот вокруг своего "солнца" всего за 33 дня, поэтому Новый год на планете теоретически можно праздновать почти каждый месяц.Самое любопытное, существует большая вероятность, что К2-18b сплошь покрыта слоем воды толщиной в десятки километров. Как фантастический океан "Солярис" Станислава Лема.Из полученных данных следует, вода может составлять примерно половину ее массы. Для сравнения: доля земной воды, при кажущемся большом объеме, совсем невелика - всего 0,02 процента от массы нашей планеты.Далеко не единственное место, где может быть жизньВпрочем, планета K2-18b далеко не единственная планета, где гипотетически может существовать жизнь, ученым известны десятки таких миров.Например, Росс 128 b — экзопланета в системе звезды Росс 128 в созвездии Девы, которая находится от нас на расстоянии примерно 11 световых лет.Планета потенциально подходит для жизни. Есть, правда, минус – ее масса почти в полтора раза больше земной. Температура здесь, по предварительным оценкам, может колебаться от 0 до +21 по Цельсию.А возможно, жизнь существует прямо у нас "под носом" в Солнечной системе - большой интерес в этом плане вызывают спутники Юпитера и Сатурна. Европа и Энцелад могут скрывать огромные подземные океаны, где возможна жизнь хотя бы в виде микроорганизмов.Таким образом, вполне может оказаться так, что мы совсем не одиноки во Вселенной, как нам порой кажется.
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5
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космос - риа наука, земля, европа, станислав лем, кембриджский университет
Наука, Космос - РИА Наука, Земля, Европа, Станислав Лем, Кембриджский университет

Миллиарды существ: обнаружены доказательства жизни в далеких галактиках

© ESA/ATG medialabJames Webb (ESA)
James Webb (ESA) - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© ESA/ATG medialab
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости, Вадим Минеев. Благодаря новым данным, полученным с помощью телескопа "Джеймс Уэбб", ученые обнаружили на одной из экзопланет серьезные доказательства существования внеземной жизни, сообщает портал Кембриджского университета со ссылкой на публикацию в научном журнале Astrophysical Journal.
Речь идет о планете K2-18b, расположенной в созвездии Льва на расстоянии 124 световых лет от Земли. Чем же заинтересовал этот удивительный мир ученых, и на каких еще экзопланетах может существовать жизнь - в материале РИА Новости.

Подтверждение жизни

Планета K2-18b уже давно интригует научное сообщество. Ее обнаружили в 2015-м, а в 2017-м данные космического телескопа "Спитцер" подтвердили, что K2-18b находится в обитаемой зоне своей звезды.
© NASA, ESA, CSA, and STScIКвинтет Стефана — группа из пяти галактик в созвездии Пегаса. Это самое большое на сегодняшний день изображение телескопа "Джеймс Уэбб", оно собрано из 1000 отдельных файлов
Квинтет Стефана — группа из пяти галактик в созвездии Пегаса. Это самое большое на сегодняшний день изображение телескопа Джеймс Уэбб, оно собрано из 1000 отдельных файлов - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© NASA, ESA, CSA, and STScI
Квинтет Стефана — группа из пяти галактик в созвездии Пегаса. Это самое большое на сегодняшний день изображение телескопа "Джеймс Уэбб", оно собрано из 1000 отдельных файлов
В 2019 году, сопоставив данные космических телескопов Kepler, "Спитцер" и Хаббл, сразу два независимых научных исследования пришли к выводу, что в атмосфере K2-18b есть значительное количество водяного пара, а условия позволяют образовываться жидкой воде.
В 2020-м высказываются гипотезы, что K2-18b может содержать водный океан пригодный для жизни.
© NASA/Chris GunnТелескоп Джеймс Уэбб 5 марта 2020
Телескоп Джеймс Уэбб 5 марта 2020 - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© NASA/Chris Gunn
Телескоп Джеймс Уэбб 5 марта 2020
В 2023-м после анализа данных с телескопа "Джеймс Уэбб", в атмосфере планеты были обнаружены молекулы метана, углекислого газа, а также признаки возможного наличия значимого маркера жизни - газа диметилсульфида. Это может свидетельствовать о существовании живых существ в гипотетическом океане на поверхности K2-18b.

Планета, на которой кишит жизнь

И вот наконец в апреле 2025-го публикуются результаты дополнительных измерений, которые подтверждают значительное количество в атмосфере диметилсульфида и/или диметилдисульфида.
© NASA/Chris GunnЗавершение испытаний телескопа Джеймс Уэбб (февраль 2020)
Завершение испытаний телескопа Джеймс Уэбб (февраль 2020) - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© NASA/Chris Gunn
Завершение испытаний телескопа Джеймс Уэбб (февраль 2020)
"На Земле диметилсульфид и диметилдисульфид производятся только жизнью, в основном микробной — такой, как морской фитопланктон. Хотя неизвестный химический процесс и может быть источником этих молекул в атмосфере K2-18b, результаты стали самым веским доказательством того, что жизнь может существовать на планете за пределами нашей Солнечной системы", — говорится в статье ученых из Кембриджского университета.
Также выяснилось, что концентрация этих соединений в атмосфере K2-18b сильно превосходит земную, достигая более десяти частиц на миллион, тогда как на Земле — менее чем одна частица на миллион.
Правда, ученые, как обычно, подстраховываются. Один из участников команды исследователей, профессор Никку Мадхусудхан, говорит, что, несмотря на "осторожный оптимизм" в восприятии результатов, астрономам нужно получить больше данных.
© Pixabay / Valera268268Солнечная система
Солнечная система - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© Pixabay / Valera268268
Солнечная система
И в то же время он заявляет: "Учитывая все, что мы знаем об этой планете, мир с океаном, кишащим жизнью, — это сценарий, который лучше всего соответствует имеющимся у нас данным", подразумевая K2-18b.

Огромная планета-океан

Что же может представляет из себя этот загадочный мир, где возможно существует другая форма жизни?
K2-18b крупнее Земли, ее радиус больше земного в 2,6 раза, а масса — в 8,6 раза. Хотя планета находится совсем недалеко от своей звезды, маленького красного карлика, и в пределах его обитаемой зоны. Это говорит о том, что экзопланета получает примерно столько же звездного света и тепла, сколько Земля от Солнца.
© Фото : HSC Project/NAOJСнимок Туманности Андромеды - галактики М31 - сделанный камерой HSC телескопа "Субару"
Снимок Туманности Андромеды - галактики М31 - сделанный камерой HSC телескопа Субару - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© Фото : HSC Project/NAOJ
Снимок Туманности Андромеды - галактики М31 - сделанный камерой HSC телескопа "Субару"
K2-18b делает оборот вокруг своего "солнца" всего за 33 дня, поэтому Новый год на планете теоретически можно праздновать почти каждый месяц.
Самое любопытное, существует большая вероятность, что К2-18b сплошь покрыта слоем воды толщиной в десятки километров. Как фантастический океан "Солярис" Станислава Лема.
Из полученных данных следует, вода может составлять примерно половину ее массы. Для сравнения: доля земной воды, при кажущемся большом объеме, совсем невелика - всего 0,02 процента от массы нашей планеты.

Далеко не единственное место, где может быть жизнь

Впрочем, планета K2-18b далеко не единственная планета, где гипотетически может существовать жизнь, ученым известны десятки таких миров.
© Фото : ESOУчасток неба вокруг красной карликовой звезды Росс 128 в созвездии Девы
Участок неба вокруг красной карликовой звезды Росс 128 в созвездии Девы - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© Фото : ESO
Участок неба вокруг красной карликовой звезды Росс 128 в созвездии Девы
Например, Росс 128 b — экзопланета в системе звезды Росс 128 в созвездии Девы, которая находится от нас на расстоянии примерно 11 световых лет.
Планета потенциально подходит для жизни. Есть, правда, минус – ее масса почти в полтора раза больше земной. Температура здесь, по предварительным оценкам, может колебаться от 0 до +21 по Цельсию.
А возможно, жизнь существует прямо у нас "под носом" в Солнечной системе - большой интерес в этом плане вызывают спутники Юпитера и Сатурна. Европа и Энцелад могут скрывать огромные подземные океаны, где возможна жизнь хотя бы в виде микроорганизмов.
© NASA/JPL-Caltech/SSIКольца Сатурна
Кольца Сатурна - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© NASA/JPL-Caltech/SSI
Кольца Сатурна
Таким образом, вполне может оказаться так, что мы совсем не одиноки во Вселенной, как нам порой кажется.
 
НаукаКосмос - РИА НаукаЗемляЕвропаСтанислав ЛемКембриджский университет
 
 
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