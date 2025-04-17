СМИ: жители сектора Газа столкнулись с критической нехваткой питьевой воды
Жители сектора Газа столкнулись с критической нехваткой питьевой воды
© AP Photo / Fatima ShbairПалестинцы смотрят на дым после авиаудара Израиля
© AP Photo / Fatima Shbair
Палестинцы смотрят на дым после авиаудара Израиля . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Жители палестинского сектора Газа сталкиваются с критической нехваткой питьевой воды, сообщило официальное информационное агентство Кувейта KUNA.
"Жажда стала угрозой для палестинцев с начала возобновления военных действий... Разрушение колодцев и источников воды усугубило острый кризис, наряду с блокировкой доступа водопроводов к основным заводам по опреснению морской воды и поступления топлива для работы скважин", - говорится в сообщении информационного агентства в четверг.
В сообщении также отмечается, что на сегодняшний день у жителей сектора Газа нет доступа к водопроводу, обеспечивающего 70% потребностей города, подобная нехватка может усугубить распространение инфекционных заболеваний, особенно влияющих на здоровье детей.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Член политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.